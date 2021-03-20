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Всесвітній день Землі: ТОП 5 книг про екологічний спосіб життя
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У нашій традиційній книжковій рубриці ми знайомимося з актуальними книжками. Цього разу читатимемо про екологію, Землю, сміття та його переробку, а також про тварин та еволюцію.
День Землі у багатьох країнах відзначають на весняне рівнодення, яке цьогоріч припадає на 20 березня. З цієї нагоди заведено звертати увагу на питання екології, долучатися до розумного та економічного використання ресурсів, говори про відповідальне споживання тощо. Ось п'ять книг, які допоможуть вам розібратися та стати на шлях екосвідомості.
Беа Джонсон "Дім – нуль відходів"
- Видавництво: Рідна Мова
По факту це книга-інструкція, яка допоможе організувати ваш побут так, щоб він став екологічнішим, мінімалістичнішим та кориснішим для вас і природи. Скорегуйте звички у такий спосіб, щоб не страждали ні ви, ні навколишнє середовище. Беа Джонсон стане вашою провідницею до відповідального споживання, яке напряму пов'язане з щасливішим життям. Авторка надихає своєю історією, адже вона скоротила відходи її сім'ї до мінімуму – літр сміття на рік. І це принесло багато неочевидних та неочікуваних переваг: міцніше здоров'я, більше заощаджень грошей, зручніший побут, тепліші та міцніші стосунки з рідними.
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Галина Ткачук "Книжка про сміття"
- Видавництво: Видавництво Старого Лева
Хочете навчити дітей сортувати відходи? Дайте їм цю книгу. Авторка зробить це швидко, цікаво та пізнавально. На сторінках є місце для записів роздумів і спостережень, а ще можна виконати інтерактивні завдання. Яскраві картинки ілюструють текст і роблять його ще зрозумілішим для маленьких читачів. Книга буде цікавою не лише дітям, але й дорослим. Галина Ткачук зробила есенцію найважливішої інформації про сміття, вплив на природу, сортування та перероблення.
Ґей Браун "Жити із "зеленим серцем". Подбай про себе і планету"
- Видавництво: Наш Формат
Одночасно допоможіть природі та станьте здоровішими. Наші щоденні рішення, які здаються лише дрібницями, здатні впливати не лише на якість нашого життя, але й на усю планету. Авторка дає цінні вказівки, на що варто звернути увагу у вашому продуктовому кошику та у стінах вашої оселі. Інколи варто змінити кілька тюбиків на ваших поличках, щоб зробити перший крок до екологічнішого способу життя без шкоди та дискомфорту. Нові звички корисно вплинуть на вас, вашу сім'ю та Землю.
Елізабет Колберт "Шосте Вимирання"
- Видавництво: Наш Формат
"Шосте вимирання" не розповідає безпосередньо про те, як покращити навколишнє середовище, проте захопливо описує сам стан екології та природи. Елізабет Колберт провела ґрунтовну роботу, щоб читач побачив, як виглядає еволюція, процес та причини масового вимирання видів та спробував спрогнозувати, що ж буде далі. Авторка взялася за складну тему і їй вдалося подати інформацію легко та цікаво, щоб книга була доступною якнайширшому колу зацікавлених.
Пітер Сінґер "Визволення тварин"
- Видавництво: Pabulum
Автор привернув увагу великої кількості читачів до експлуатації тварин нашим суспільством. Те, що відбувається за дверима лабораторій та в ангарах скотобоєнь, безпосередньо впливає на екологію та стан навколишнього середовища. Пітер Сінґер відкриває очі читачам на жахливе положення та безправність тварин, які є заручниками у різних сферах. Автор не звинувачує, а оголює правду та пропонує здорові й гуманні варіанти натомість, які здатні стати моральною та екологічною альтернативою.
Книги читала Валентина Рущак
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