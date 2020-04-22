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День Землі 2020: документальні фільми і серіали про нашу планету
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Цьогоріч 22 квітня, у середу, у світі відзначають День Землі. З цієї нагоди зібрали для вас різні фільми про життя та майбутнє на нашій планеті. Тут і художні, і документальні, і постапокаліптичні фільми про екологію то Землю. Гарного перегляду!
Життя після людей
- Оригінальна назва: Life After People
- Жанр: серіал, документальний, постапокаліптичний
- Рік: 2009-2011
- Режисер: Девід де Вріс
- Країна: США
- Тривалість: 20 серій по 45 хв
Сюжет. Що було б, якби кожна людина на Землі зникла? Це не історія того, як ми можемо зникнути, це історія того, що відбувається зі світом, який ми залишаємо після себе. Цілих 2 сезони про закинуті міста, які починають жити своїм життям.
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Наша планета
- Оригінальна назва: Our Planet
- Жанр: документальний серіал
- Рік: 2019
- Режисер: Алістер Фотерджілл
- Країна: Велика Британія
- Тривалість: 8 серій по 50 хв
Сюжет. Знімальна група BBC, яка створила серіали "Планета Земля" та "Планета Земля II", випустила восьмисерійний серіал про природу для платформи Netflix. Зйомки документалок проходили в 50 країнах світу протягом чотирьох років. Стрічки показують дивовижне життя на нашій планеті.
Дивитись серіал від Netflix онлайн:
2040: майбутнє чекає
- Оригінальна назва: 2040
- Жанр: документальний
- Рік: 2019
- Режисер: Деймон Гамо
- Країна: Австралія
- Тривалість: 92 хв
Сюжет. 2040 рік, за уявленням режисера про майбутнє для його дочки, постає таким, де зміни клімату не залишаються без потрібного лікування. Він досліджує низку різних областей, які значною мірою сприяють зміні клімату. Потім він знаходить рішення та технології, доступні сьогодні, які здатні змінити кліматичні зміни.
Післязавтра
- Оригінальна назва: The Day After Tomorrow
- Жанр: Фантастика Бойовик Трилер Драма Пригоди
- Рік: 2004
- Режисер: Роланд Еммеріх
- Країна: США
- Тривалість: 124 хв
Сюжет. Палеокліматолог Джек Холл був в Антарктиді та виявив, що величезний крижаний покрив зрізаний. Але він не знав, що ця подія спричинить масштабну зміну клімату, яка вплине на населення світу. Тим часом його син Сем був з друзями в Нью-Йорку. Там вони виявляють, що останні три тижні безперервно йшов дощ та низки катастроф, пов'язаних з погодою. Всі незабаром усвідомлюють, що світ збирається вступити в нову крижану епоху, оскільки решта населення світу намагається евакуйовуватися до теплого клімату півдня.
Сміття
- Оригінальна назва: Trash
- Жанр: драма, трилер
- Рік: 2014
- Режисер: Стівен Долдрі
- Країна: Великобританія, Бразилія
- Тривалість: 114 хв
Сюжет. Події відбуваються в Бразилії. Троє дітей порпаються на звалищі й раптом роблять дещо на смітнику. Незабаром виявляється, що їм потрібно тікати від поліції та намагатися виправити жахливу помилку.
Незручний сиквел: Істина правди
- Оригінальна назва: An Inconvenient Sequel: Truth To Power
- Жанр: документальний
- Рік: 2017
- Режисери: Бонні Коен та Джон Шенк
- Країна: США
- Тривалість: 99 хв
Сюжет. Віце-президент Аль Горе продовжує свою невтомну боротьбу, подорожуючи по світу, навчаючи армію чемпіонів із клімату та впливаючи на міжнародну кліматичну політику. Камери стежать за ним за лаштунками – в моменти, як приватні, так і публічні, веселі та гострі – коли він переслідує натхненну ідею, що, хоча ставки ніколи не були вищими, небезпеки зміни клімату можна подолати людською винахідливістю та пристрастю.
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