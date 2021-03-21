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Всесвітній день поезії: впізнай автора за рядком з вірша

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тест про поезію - фото 1
тест про поезію

З нагоди Всесвітнього дня поезії, який відзначають щороку 21 березня, ми підготували для тебе поетичний тест. Прочитай кілька строф з найвідоміших українських віршів, та вгадай, хто ж написав це. Проходь цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Пригадай шкільну програму, усі вивчені та прочитані тобою вірші, та налаштуйся на поетичну хвилю, щоб відчути, якому з українських письменників належать ті чи інші строфи.

І ще: ТЕСТ до Дня дикої природи: вгадай, як називаються ці унікальні тварини

Відповідайте на питання та діліться результатом з друзями!

*Якщо тест не відображається, перезавантажте сторінку!

До теми: ТЕСТ на Міжнародний День бармена: визнач, який твій ідеальний коктейль

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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