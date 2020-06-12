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Sony офіційно представила PlayStation 5: зацініть дизайн нової консолі
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Компанія Sony нарешті розкрила дизайн PlayStation 5, а також показала аксесуари для своєї консолі нового покоління, включаючи станцію для зарядки контролерів, HD-камеру, бездротові навушники та пульт управління. Ціна на PS5 поки що не відома.
На спеціальному онлайн-заході Future of Gaming компанія Sony розсекретила футуристичний дизайн своєї нової консолі PlayStation 5. І вона абсолютно не схожа на своїх попередниць!
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Повідомляється, що покупцям будуть доступні дві версії: з дисководом (4К Blu-ray) і без дисковода (Digital Edition). Хоча приставка на всіх зображеннях стоїть вертикально, її можна поставити і горизонтально – для цього передбачена спеціальна підставка.
Характеристики. Консоль отримає восьмиядерний процесор AMD Zen 2 і відеокарту AMD RDNA потужністю 10,28 терафлопсів, SSD на 825 ГБ (спеціальна надшвидка версія, яка прискорить завантаження ігор), оперативну пам'ять GDDR6, підтримку 8K.
Разом з PS 5 дебютувала лінійка аксесуарів для консолі, куди, крім вже добре знайомого нам геймпада DualSense, входять також нові навушники, пульт управління, подвійна камера і зарядна станція. Всі пристрої виконані в однаковому стилі з переважанням білого кольору.
Ціна на PlayStation 5
В The Verge припускають, що версія без дисковода буде дешевшою, але ціна нової консолі наразі не відома. Немає і точної дати виходу новинки: відомо лише, що PlayStation 5 з'явиться в продажу ближче до кінця 2020 року.
Раніше на сайті Amazon UK раптово з'явилися сторінки з PS 5. Ціна консолі значилася на рівні близько 760 доларів. Однак пізніше представники Amazon заявили, що публікація на сайті сторінок з PlayStation 5 стала результатом помилки, а ця вартість не відповідає дійсності.
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