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ТЕСТ: Яке послання залишила тобі Ліна Костенко у своїх віршах?

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ТЕСТ: Який вірш Ліна Костенко написала про тебе? - фото 1
ТЕСТ: Який вірш Ліна Костенко написала про тебе?

19 березня відома українська письменниця-шістдесятниця Ліна Костенко святкує день народження. Ми підготували тест, який визначить, яке мотиваційне послання залишила для тебе Ліна Костенко.

Ліна Костенко – улюблениця не тільки українського читача. Її твори активно перекладають закордоном. Ліна Костенко надихає своєю поезію, її твори розбирають на цитати, вивчають напам'ять, закарбовують у пам'яті та на серці.

І ще: 10 наших улюблених віршів геніальної Ліни Костенко

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

До теми: Потужні цитати Ліни Костенко, які влучать у ваше серце

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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