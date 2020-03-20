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День щастя: мотивуючі цитати та повчальні притчі, які допоможуть зберігати позитив
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Щороку 20 березня у світі відзначають День щастя. З цієї нагоди підготували для вас цікаві та позитивні фрази, які піднімуть настрій та змотивують вас!
Цитати про щастя
***
Нещасною або щасливою людину роблять тільки її думки, а не зовнішні обставини. Керуючи своїми думками, вона управляє своїм щастям. (Фрідріх Ніцше)
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У найзлішої людини розквітає лице, коли їй кажуть, що її люблять. Стало бути, в цьому щастя... (Лев Толстой)
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Коли ми щасливі, ми завжди добрі, але коли ми добрі, ми не завжди щасливі. (Оскар Уайльд)
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Для того, щоб зрозуміти, що щастя не в грошах, потрібно спершу пізнати і те, і інше – щастя і гроші. (Фредерік Бегбедер)
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Щастя – це властивість характеру. У одних в характері його весь час чекати, в інших безперервно шукати, у третіх – всюди знаходити. (Ельчин Сафарлі)
***
Справжнє щастя коштує недорого: якщо за нього доводиться платити високу ціну, значить, це фальшивка. (Коко Шанель)
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– Краще приходь завжди в один і той же час, – попросив Лис. – Ось, наприклад, якщо ти будеш приходити о четвертій годині, я вже з третьої години відчую себе щасливим. І чим ближче до призначеного часу, тим щасливішим. О четвертій годині я вже почну хвилюватися і тривожитися. Я дізнаюся ціну щастя! (Антуан де Сент-Екзюпері)
***
Щастя буває різним. Іноді, коли ти поруч з кращими друзями. Іноді, коли здійснюється твоя мрія, або коли ти здійснюєш мрію когось. Іноді, коли ти в очікуванні нової надії. Бути щасливим – це нормально, адже ніколи не знаєш, яким скороминущим може виявитися це щастя. (Лукас Скотт)
***
Перша людина, про яку ти думаєш вранці й остання людина, про яку ти думаєш вночі, – це або причина твого щастя або причина твого болю. (Еріх Марія Ремарк)
***
Часом за щастя треба боротися навіть з самим собою. (Джейн Остін)
Повчальні притчі про щастя
***
Щастя бродило по світу, і всім, хто йому зустрічався на шляху, виконувало бажання. Одного разу Щастя по необережності провалилося в яму і не могло вибратися звідти. До ями підходили люди та загадували свої бажання, а Щастя виконувало їх. Допомогти ж Щастю вибратися нагору ніхто не поспішав.
І ось до ями підійшов молодий хлопець. Він подивився на Щастя, але не став нічого вимагати, а запитав: "Тобі-то, Щастя, чого хочеться?"
"Вибратися звідси", – відповіло Щастя.
Хлопець допоміг йому вилізти та пішов своєю дорогою. А Щастя... Щастя побігло за ним слідом.
***
Бог зліпив людину з глини, і залишився у нього невикористаний шматок.
– Що ще зліпити тобі? – запитав Бог.
– Зліпи мені щастя, – попросив чоловік.
Нічого не відповів Бог, і тільки поклав людині в долоню шматочок глини, який залишився.
***
Великий пес, побачивши цуценя, яке ганяється за своїм хвостом, запитав:
– Що ти так ганяєшся за хвостом?
– Я вивчив філософію, – відповіло щеня, – я розв'язав проблеми світобудови, які не вирішила жодна собака до мене, я дізнався, що краще для собаки – це щастя і що щастя моє у хвості, тому я ганяюся за ним, а коли спіймаю, він буде мій.
– Синку, – сказав пес, – я теж цікавився світовими проблемами й склав свою думку про це. Я теж зрозумів, що щастя прекрасно для собаки й що щастя моє у хвості, але я помітив, що куди б я не пішов, хоч би що робив, хвіст слідує за мною.
***
Якось йшов дорогою мудрець, милувався красою світу і радів життю. Раптом помітив він нещасну людину, яка згорбилася під непосильним тягарем.
– Навіщо ти прирікаєш себе на такі страждання? – запитав мудрець.
– Я страждаю для щастя своїх дітей і онуків, – відповів чоловік. – Мій прадід все життя страждав для щастя діда, дід страждав для щастя мого батька, батько страждав для мого щастя, і я буду страждати все своє життя, тільки щоб мої діти та внуки стали щасливими.
– А чи був хоч хтось щасливий у твоїй родині? – запитав мудрець.
– Ні, але мої діти та внуки обов'язково будуть щасливі! – відповів нещасний.
– Неписьменний не навчить читати, а Крот виховати орла! – сказав мудрець. – Навчися спочатку сам бути щасливим, тоді й зрозумієш, як зробити щасливими своїх дітей і онуків!
***
Одного разу жінці приснився сон, що за прилавком магазину стояв Господь Бог.
– Господи! Це ти? – вигукнула вона з радістю.
– Так, це Я, – відповів Бог.
– А що у Тебе можна купити? – запитала жінка.
– У мене можна купити все, – прозвучала відповідь.
– В такому разі дай мені, будь ласка, щастя.
Бог доброзичливо посміхнувся і пішов в підсобне приміщення за замовленим товаром. Через деякий час він повернувся з маленькою паперовою коробочкою.
– І це все?! – вигукнула здивована і розчарована жінка.
– Так, це все, – відповів Бог. – Хіба ти не знала, що в моєму магазині продається тільки насіння?
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