Режисер Чорнобиля зніме перший епізод серіалу The Last of Us за мотивами популярної гри

Йохан Ренк буде режисером пілотного епізоду постапокаліптичного пандемічного серіалу HBO "The Last of Us" (Останній з нас), який знімуть за мотивами популярної гри Playstation.

Режисер мінісеріалу "Чорнобиль" Йохан Ренк підписав контракт з HBO про зйомки пілотного епізоду проєкту. Ренк також працював над серіалами "Пуститися берега", "Вікінги" та "І мертві підуть" Шоуранер серіалу "The Last of Us" буде сценарист "Чорнобиля" Крейг Мазін. Разом з ним сценарієм буде займатися автор і креативний директор відеоігри Ніл Дракманн.

І ще: Нові серіали червня 2020: що варто подивитись цього місяця

Історія серіалу буде розгортатися через 20 років після руйнування сучасної цивілізації. Джоела наймають, щоб вивезти 14-річну дівчинку Еллі із зони карантину. Те, що починається як невелика робота, незабаром стає жорстокою подорожжю, під час обидва герої повинні перетнути всю територію США і вижити, будучи залежними один від одного.

Читайте також: Якщо ви є фанатом Дивних див, то ці серіали вам теж сподобаються: добірка Netflix