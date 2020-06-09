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Режисер Чорнобиля зніме перший епізод серіалу The Last of Us за мотивами популярної гри

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The Last of Us - фото 1
The Last of Us

Йохан Ренк буде режисером пілотного епізоду постапокаліптичного пандемічного серіалу HBO "The Last of Us" (Останній з нас), який знімуть за мотивами популярної гри Playstation.

Режисер мінісеріалу "Чорнобиль" Йохан Ренк підписав контракт з HBO про зйомки пілотного епізоду проєкту. Ренк також працював над серіалами "Пуститися берега", "Вікінги" та "І мертві підуть" Шоуранер серіалу "The Last of Us" буде сценарист "Чорнобиля" Крейг Мазін. Разом з ним сценарієм буде займатися автор і креативний директор відеоігри Ніл Дракманн.

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Історія серіалу буде розгортатися через 20 років після руйнування сучасної цивілізації. Джоела наймають, щоб вивезти 14-річну дівчинку Еллі із зони карантину. Те, що починається як невелика робота, незабаром стає жорстокою подорожжю, під час обидва герої повинні перетнути всю територію США і вижити, будучи залежними один від одного.

Режисер Чорнобиля зніме перший епізод серіалу The Last of Us за мотивами популярної гри - фото 409054

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Джерело: ew
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