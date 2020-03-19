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Ліна Костенко чи ні? Впізнай рядки поетеси у цікавому тесті

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Ліна Костенко святкує 90 років - фото 1
Ліна Костенко святкує 90 років

19 березня народилася видатна українська поетеса Ліна Костенко! З цієї нагоди приготували для тебе кілька питань, які допоможуть визначити, наскільки добре ти знаєш її творчість. Проходь цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Цьогоріч Ліні Василівні виповнюється 90 років! Попри поважний ювілей, поетеса продовжує писати та працювати над новими текстами. У цей день спробуймо впізнати слова з її найвідоміших творів!

ТЕСТ: Який вірш Лесі Українки про тебе

Відповідай на питання та ділись результатом з друзями!

Якщо тест не відображається, перезавантаж сторінку!

До теми: Шевченко чи ні? Впізнай рядки Кобзаря у цікавому тесті

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