Volkswagen попрощався з легендарним Beetle під пісню The Beatles

Компанія Volkswagen офіційно попрощалася з Beetle, випустивши відео під назвою The Last Mile (Остання миля). У ролику показано основні етапи життя власника "Жука", саундтреком для яких стала кавер-версія пісні групи The Beatles "Let It Be" у виконанні учнів музичної школи Pro Musica Youth Chorus.

Анімаційний ролик, створений спільно з нью-йоркським рекламним агентством Johannes Leonardo, розповідає історію хлопчика, головні події в житті якого так чи інакше пов'язані з Volkswagen Beetle.

І ще: Експерти називають 2020 "роком електромобілів"

Герой відео дорослішає, будує власну сім'ю, ростить дітей і, нарешті, стає старим. До цього часу світ вже змінився: розвивається зелена енергетика та набирають популярності електромобілі. Трансформацію галузі підтверджують слова: "Там, де закінчується одна дорога, починається інша".

У ролику багато відсилань до старих рекламним кампаній Volkswagen, а також робіт Енді Уорхола:

Нагадаємо, що Volkswagen Beetle – один з найбільш відомих автомобілів у світовій історії. У класичному вигляді без істотної зміни конструкції та компонування він протримався на конвеєрі 65 років, з 1938 по 2003 роки.

У 1998-му почалося виробництво New Beetle з двигуном спереду. У 2012 році на ринок вийшла модель нового покоління на платформі Jetta, а восени 2018 концерн Volkswagen прийняв рішення про припинення її виробництва.

Читайте також: Водій наочно показав, який одяг краще не носити взимку