Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2020 Різдво

Водій наочно показав, який одяг краще не носити взимку

  • 24
Одяг взимку - фото 1
Одяг взимку / facebook

Водій з 15-річним стажем нагадав, наскільки важливо взимку носити одяг зі світловідбиваючими елементами і не надягати чорне.

Він наочно показав, що водій не побачить вас на дорозі в темному одязі. Пост-нагадування Костянтин Стрілець розмістив на своїй сторінці в Facebook.

І ще: В Україні бачили незвичну Toyota за $300 000

"Якщо на вас білий одяг, водій вас бачить відразу, після цього він витрачає не менше двох секунд для зупинки автомобіля (який рухається зі швидкістю 50 км на годину): це час обробки сигналу в мозку, передачі сигналу в ногу, переніс ноги з однієї педалі на іншу, натиснення педалі і гальмівний шлях автомобіля в суху погоду. За цей час машина проїде ще 30 метрів", – пояснив водій.

Він зазначив, що якщо ви, наприклад, в червоному одязі, водій вас побачить за 25 метрів. У синій куртці – за 17. А в чорній – водій вас не побачить взагалі.

Читайте також: Ремонт доріг в Україні: що змінилося у 2019 році

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі новорічні та різдвяні фільми: ТОП 25 комедій про Різдво
  • Вчора, 13:39
  • 108440
ТЕСТ: Де ти зустрінеш Новий 2020 рік
  • Вчора, 12:00
  • 454
Найкраща зарубіжна музика 2019: плейлист усіх популярних пісень року
  • Вчора, 14:33
  • 469
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології