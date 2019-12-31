Водій наочно показав, який одяг краще не носити взимку

Водій з 15-річним стажем нагадав, наскільки важливо взимку носити одяг зі світловідбиваючими елементами і не надягати чорне.

Він наочно показав, що водій не побачить вас на дорозі в темному одязі. Пост-нагадування Костянтин Стрілець розмістив на своїй сторінці в Facebook.

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"Якщо на вас білий одяг, водій вас бачить відразу, після цього він витрачає не менше двох секунд для зупинки автомобіля (який рухається зі швидкістю 50 км на годину): це час обробки сигналу в мозку, передачі сигналу в ногу, переніс ноги з однієї педалі на іншу, натиснення педалі і гальмівний шлях автомобіля в суху погоду. За цей час машина проїде ще 30 метрів", – пояснив водій.

Він зазначив, що якщо ви, наприклад, в червоному одязі, водій вас побачить за 25 метрів. У синій куртці – за 17. А в чорній – водій вас не побачить взагалі.

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