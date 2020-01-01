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Експерти називають 2020 "роком електромобілів"
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Наступного року європейські автовиробники виведуть на ринок купу нових машин, що працюють від розетки.
На думку аналітиків, завдяки такому стрибку 2020 рік стане роком електромобілів.
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Якщо зараз в Європі є 100 моделей на електротязі, то вже до кінця 2020 року їхня кількість зросте до 175. При цьому до 2025 року електрична присутність стане ще більшою: покупцям Старого Світу запропонують вже 330 моделей.
Природно, такий стан справ відобразиться на статистиці продажів. У 2019 продажу електромобілів в Європі склали 3,4% від загального продажу, а в 2020-му, згідно з прогнозом, їх частка збільшитися до 5,5%. Відповідно, по всьому Європейському Союзу продажу електромобілів мають вирости з 319 000 одиниць в 2019 році до 540 000 у 2020 році. Що стосується довгострокової перспективи, то, як очікується, до 2026 року частка електромобілів на ринку складе вже одну п'яту частину.
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