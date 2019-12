У США назвали найкращий фільм року: дивитися усім

Національна рада кінокритиків США (The National Board of Review of Motion Pictures) оголосила найкращий фільм року.

У минулому році звання кращого фільму на думку кінокритиків удостоїлася Зелена книга, що згодом отримала і Оскар.

Цьогоріч кращим фільмом визнана драма Мартіна Скорсезе Ірландець з Робертом де Ніро і Аль Пачіно. Цей самий фільм був визнаний переможцем в номінації Кращий адаптований сценарій. Звання найкращого режисера в цьому році удостоєний Квентін Тарантіно за картину Одного разу ... в Голлівуді з Бредом Піттом і Леонардо Ді Капріо.

Кращими виконавцями головних ролей стали Адам Сендлер (Неограновані коштовності) і Рене Зеллвегер (Джуді). Нагороди за ролі другого плану отримали Бред Пітт (Одного разу ... в Голлівуді) і Кеті Бейтс (Справа Річарда Джуелла). У номінації кращий анімаційний фільм перемога дісталася мультфільму Як приручити дракона 3. Крім того, Аль Пачіно, Роберт Де Ніро і Мартін Скорсезе удостоєні спеціальної нагороди Ікони. За традицією, нагороди будуть вручені лауреатам на урочистій церемонії 8 січня 2020 року в Нью-Йорку.

