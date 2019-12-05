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Які фільми дивитися, щоби підняти собі настрій: список стрічок
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Фахівці склали рейтинг 25 надихаючих фільмів. Візьміть на замітку ці чудові картини!
Експерти видання Collider склали список фільмів, перегляд яких підіймає настрій і змушує задуматися над чимось важливим. На першому місці виявився диснеївський мультфільм Аладін, знятий в 1992 році.
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Друга сходинка дісталася комедійно-романтичній картині Роба Райнера Принцеса-наречена. І нарешті, замикає трійку лідерів повнометражний мультфільм компанії Universal Pictures 1986 року Американський хвіст (Дорога в Америку).
В першу десятку також потрапили такі фільми, як Безглузді (1995), Школа року (2003), мюзикл Співаючі під дощем (1952), Останні дні диско (1998), Академія Рашмор (1998), Сінг Стріт (2016) і мультфільм Зоотрополіс.
Журналісти також включили в список надихаючих картин Гаррі Поттер і філософський камінь (2001), оскароносний мультфільм Холодне серце (2013) та інші.
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