Моделі 90-х: як змінилася володарка карколомних ніжок Надя Ауерман (18+)

Надя Ауерман – одна з п'яти знаменитих і легендарних супермоделей, про яких кажуть, що вони змінили світ моди. Пропонуємо вам подивитися, як красуня виглядає зараз у свої 48 років!

Першим модельним агентством, з яким Ауерман підписала контракт про співпрацю, стало агентство Karins. Потім вона співпрацювала з такими модельними агентствами, як New York-Elite, Paris-Elite, UK-Elite Premier.

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У 1990 році вона приїхала в Париж, де підписала контракт з агентством Karins Modeling Agency. Через рік Надя уклала новий контракт, але вже з агентством Elite Model Management. Її фотографії стали часто з'являтися на обкладинках численних глянцевих журналів.

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Надю знімали легендарні фотографи Еллен фон Унверт, Річард Аведон, Пітер Ліндберг, Хельмут Ньютон. Як модель її запрошували всесвітньо відомі бренди Versace, Valentino, Blumarine, Prada, Anne Klein, Karl Lagerfeld. У 1997 році Надя Ауерман народила дочку від Олафа Бьорна. Через два роки Надя вийшла заміж за німецького актора Вольфрама Грандезку і в тому ж 1999 році народила від нього сина Ніколаса. Але незабаром і цей шлюб розпався. C 1997 по 1999 рік модель була включена в Книгу рекордів Гіннесса як володарка найдовших ніг серед жінок-моделей. Довжина її ніг – від попереку до п'ят – становить 112 см. Згодом рекорд перейшов до Ани Хікманн.

Надю часто запрошували для фотозйомок і модних шоу разом з її подругою-німкенею Клаудією Шиффер, у якій було більш м'яке і жіночне обличчя: модним інсайдерам подобалася гра на контрасті типажів. Ауерман стала знаменитою завдяки холодному виразу обличчя діви з пронизливими блакитними очима, довгим ногам і феноменальною здатністю перевтілюватися в кадрі.

Але супер-Надею її почали називати, тільки коли вона стала платиновою блондинкою. Тоді її захотіли фотографувати всі. "Тільки від фотографа залежить, чи вийде картинка і позачасовий образ. Стівен Мейзел – чудовий приклад. Всі його роботи актуальні навіть через 20 років", – каже Ауерман.

Я завжди ненавиділа свій ніс, він здавався мені занадто коротким. Я вважала, що моя голова занадто маленька, і мене дратували мої веснянки...

Валентино сказав одного разу, що Надя Ауерман – це нова Марлен Дітріх. Поєднання особливостей зовнішності допомогло Наді потрапити на сторінки багатьох великих журналів і зніматися у таких фотографів, як, наприклад, Еллен фон Унверт.

Закінчивши кар'єру моделі, Надя Ауерман написала докладні і захоплюючі мемуари під назвою "Надя". Крім цікавих спогадів топмоделі 90-х, в книзі можна помилуватися безліччю чудових фотографій зірки.

Гарячі фото Наді Ауерман 18+

Німецька супермодель, разом з Ліндою Євангелістою, Євою Герциговою, Клаудією Шиффер і Наомі Кемпбелл колись була у еліті фешн-бізнесу 90-х. Зараз Надя сидить на чуворих дієтах, тому їй вдається зберігати струнку фігуру.

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Модельну кар'єру володарка найдовших ніг на планеті залишила заради виховання доньки. Зараз Косімі Ауерман 22 роки і вона практично є копією своєї матері: тієї, двадцятирічної.

Cosima Auermann

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