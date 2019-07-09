Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019 Чорнобиль Подорожі

Моделі 90-х: як змінилася зваблива француженка Летиція Каста (18+)

  • 775
Летиція Каста довела, що над нею не владний час - фото 1
Летиція Каста довела, що над нею не владний час / Vietbao

Сексуальна Летиція Каста швидко досягла успіху в кар'єрі, мерехтіла на обкладинках популярних журналів, а преса говорила і говорить про неї із величезним захопленням. Пропонуємо вам подивитися, як красуня виглядає зараз у свої 41!

Дитинство Летиції пройшло в спокійній сільській атмосфері далеко від міської суєти і скупчення людей в Нормандії. Майбутня топ-модель виховувалася в суворості, дисциплінованості. Батьки намагалися сформувати в своїх дітях сильних особистостей, прищеплювали до їх життєвих цінностей любов до сім'ї, друзям, вірність, незалежність, благородство. Але характер маленької Летиції відрізнявся невпевненістю в собі, упертістю, неуважністю.

І ще: Моделі 90-х: як змінилася гаряча італійка Карла Бруні (18+)

Моделі 90-х: як змінилася зваблива француженка Летиція Каста (18+) - фото 339661

Моделі 90-х: як змінилася зваблива француженка Летиція Каста (18+) - фото 339662

Свою кар'єру вона розпочала в 15 років. У 1993 році юна дебютантка з'явилася в рекламі американського бренду джинсового одягу Guess, підкоривши публіку своєю чистотою і красою. Пізніше дівчина стала ангелом Victoria's Secret, була представником косметичної компанії L'Oreal Paris, моделлю таких знаменитих дизайнерів, як Жан-Поль Готьє, Ів Сен-Лоран, Томмі Хілфігер, Вів'єн Вествуд, Ральф Лорен, Роберто Каваллі, Лоліта Лемпіцка, модних будинків Givenchy, Louis Vuitton, Chanel, Nina Ricci, J. Crew.

Моделі 90-х: як змінилася зваблива француженка Летиція Каста (18+) - фото 339668
Моделі 90-х: як змінилася зваблива француженка Летиція Каста (18+) - фото 339667
Моделі 90-х: як змінилася зваблива француженка Летиція Каста (18+) - фото 339666
Моделі 90-х: як змінилася зваблива француженка Летиція Каста (18+) - фото 339665
Моделі 90-х: як змінилася зваблива француженка Летиція Каста (18+) - фото 339664

Треба поставити себе так, щоб нікому навіть в голову не приходило нав'язувати вам свою думку. Хіба інша людина може знати, що для вас краще?

У свої 18 Летиція вже була однією з найбільш затребуваних моделей, зводила з розуму дизайнерів і надихала людей. Образ красуні в ці роки не змінювався, але до 20-річчя Каста зважилася на зміни і трохи висвітлила волосся. Мабуть, це була найбільш кардинальна зміна у зовнішності за багато років: Летиція, на відміну від багатьох своїх колег, не намагалася експериментувати з іміджем, не робила ультрамодних в той час стрижок і лише одного разу трохи змінила відтінок волосся.

Моделі 90-х: як змінилася зваблива француженка Летиція Каста (18+) - фото 339671
Моделі 90-х: як змінилася зваблива француженка Летиція Каста (18+) - фото 339672
Моделі 90-х: як змінилася зваблива француженка Летиція Каста (18+) - фото 339673

Крім зйомок у рекламі, наша героїня знайшла час спробувати себе в ролі актриси. Першим фільмом з її участю стала комедія "Астерікс і Обелікс проти Цезаря", яка була знята в 1999 році. Відтоді Летиція Каста взяла участь в більш ніж десяти фільмах. Переважно це кінокартини французьких режисерів.

Мій makeup-девіз: чим менше, тим краще. Наношу трохи бальзаму для губ в куточки очей і на віки, щоб зробити погляд сяючим. Увечері підводжу очі чорним олівцем. Рум'яна мені не потрібні: келих вина, і щоки стають рожевими

Родзинка Летиції у тому, що самим своїм видом вона протиставляла себе світові гламуру. Зріст жінки невеликий, але це не заважає їй регулярно завойовувати увагу модних будинків. Зараз у всьому світі з'явилася тенденція до здорового способу життя, але вона не соромиться своїх звичок. Ще в юності модель почала курити, і з часом сигарета стала її постійним супутником. Вона не соромитися закурити навіть на світському прийомі в оточенні високопоставлених гостей.

Гарячі фото Летиції Касти 18+

Моделі 90-х: як змінилася зваблива француженка Летиція Каста (18+) - фото 339674
Моделі 90-х: як змінилася зваблива француженка Летиція Каста (18+) - фото 339675
Моделі 90-х: як змінилася зваблива француженка Летиція Каста (18+) - фото 339676
Моделі 90-х: як змінилася зваблива француженка Летиція Каста (18+) - фото 339677
Моделі 90-х: як змінилася зваблива француженка Летиція Каста (18+) - фото 339678
Моделі 90-х: як змінилася зваблива француженка Летиція Каста (18+) - фото 339679
Моделі 90-х: як змінилася зваблива француженка Летиція Каста (18+) - фото 339683
Моделі 90-х: як змінилася зваблива француженка Летиція Каста (18+) - фото 339684

Також Летиція Каста охоче виставляє напоказ криві зуби, пишаючись, що вони справжні, на відміну від більшості її колег по цеху. Коли дівчина робила перші кроки в кар'єрі моделі, фотографи пропонували їй зробити красиві порцелянові зуби, але вона відмовилася на користь природності. Летиція зі сміхом каже, що зобов'язана своїми формами сільському молоку і маслу. За об'ємні груди вона навіть отримала неформальне прізвисько "Руанська пампушка".

Коли я дивлюся на чоловіка, в першу чергу звертаю увагу на його очі, а не на те, яке в нього тіло. Найбільше мені цікаві чоловічі слабкості, їх вразливі місця. Коли людина слабка, вона стає схожою на дитину

Зараз приголомшлива Каста продовжує прикрашати обкладинки популярних журналів: Grazia, Dior та інші. Летиція як і раніше виглядає чудово без укладок та професійного макіяжу, що можна спостерігати на її регулярних фото в Інстаграмі та інших джерелах. Каста займається пілатесом, йогою, обожнює бігати вранці, але не готова називати себе спортсменкою з великої літери. За словами знаменитості, щоб любити своє відображення через десятки років, потрібно, в першу чергу, полюбити себе.

Моделі 90-х: як змінилася зваблива француженка Летиція Каста (18+) - фото 339680
Моделі 90-х: як змінилася зваблива француженка Летиція Каста (18+) - фото 339682
Моделі 90-х: як змінилася зваблива француженка Летиція Каста (18+) - фото 339681

Читайте також: Моделі 90-х: як змінилася найсексуальніша чешка Єва Герцигова (18+)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Вилкове – українська Венеція: чим вас вразить унікальне місто в дельті Дунаю
  • 04 липня, 15:20
  • 443
ТЕСТ: Чи знаєш ти столиці світу краще за українських політиків?
  • 05 липня, 17:00
  • 1736
Люди в чорному: як змінилися улюблені герої фільму
  • 07 липня, 16:21
  • 478
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз