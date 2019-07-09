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Моделі 90-х: як змінилася зваблива француженка Летиція Каста (18+)
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Сексуальна Летиція Каста швидко досягла успіху в кар'єрі, мерехтіла на обкладинках популярних журналів, а преса говорила і говорить про неї із величезним захопленням. Пропонуємо вам подивитися, як красуня виглядає зараз у свої 41!
Дитинство Летиції пройшло в спокійній сільській атмосфері далеко від міської суєти і скупчення людей в Нормандії. Майбутня топ-модель виховувалася в суворості, дисциплінованості. Батьки намагалися сформувати в своїх дітях сильних особистостей, прищеплювали до їх життєвих цінностей любов до сім'ї, друзям, вірність, незалежність, благородство. Але характер маленької Летиції відрізнявся невпевненістю в собі, упертістю, неуважністю.
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Свою кар'єру вона розпочала в 15 років. У 1993 році юна дебютантка з'явилася в рекламі американського бренду джинсового одягу Guess, підкоривши публіку своєю чистотою і красою. Пізніше дівчина стала ангелом Victoria's Secret, була представником косметичної компанії L'Oreal Paris, моделлю таких знаменитих дизайнерів, як Жан-Поль Готьє, Ів Сен-Лоран, Томмі Хілфігер, Вів'єн Вествуд, Ральф Лорен, Роберто Каваллі, Лоліта Лемпіцка, модних будинків Givenchy, Louis Vuitton, Chanel, Nina Ricci, J. Crew.
Треба поставити себе так, щоб нікому навіть в голову не приходило нав'язувати вам свою думку. Хіба інша людина може знати, що для вас краще?
У свої 18 Летиція вже була однією з найбільш затребуваних моделей, зводила з розуму дизайнерів і надихала людей. Образ красуні в ці роки не змінювався, але до 20-річчя Каста зважилася на зміни і трохи висвітлила волосся. Мабуть, це була найбільш кардинальна зміна у зовнішності за багато років: Летиція, на відміну від багатьох своїх колег, не намагалася експериментувати з іміджем, не робила ультрамодних в той час стрижок і лише одного разу трохи змінила відтінок волосся.
Крім зйомок у рекламі, наша героїня знайшла час спробувати себе в ролі актриси. Першим фільмом з її участю стала комедія "Астерікс і Обелікс проти Цезаря", яка була знята в 1999 році. Відтоді Летиція Каста взяла участь в більш ніж десяти фільмах. Переважно це кінокартини французьких режисерів.
Мій makeup-девіз: чим менше, тим краще. Наношу трохи бальзаму для губ в куточки очей і на віки, щоб зробити погляд сяючим. Увечері підводжу очі чорним олівцем. Рум'яна мені не потрібні: келих вина, і щоки стають рожевими
Родзинка Летиції у тому, що самим своїм видом вона протиставляла себе світові гламуру. Зріст жінки невеликий, але це не заважає їй регулярно завойовувати увагу модних будинків. Зараз у всьому світі з'явилася тенденція до здорового способу життя, але вона не соромиться своїх звичок. Ще в юності модель почала курити, і з часом сигарета стала її постійним супутником. Вона не соромитися закурити навіть на світському прийомі в оточенні високопоставлених гостей.
Гарячі фото Летиції Касти 18+
Також Летиція Каста охоче виставляє напоказ криві зуби, пишаючись, що вони справжні, на відміну від більшості її колег по цеху. Коли дівчина робила перші кроки в кар'єрі моделі, фотографи пропонували їй зробити красиві порцелянові зуби, але вона відмовилася на користь природності. Летиція зі сміхом каже, що зобов'язана своїми формами сільському молоку і маслу. За об'ємні груди вона навіть отримала неформальне прізвисько "Руанська пампушка".
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Зараз приголомшлива Каста продовжує прикрашати обкладинки популярних журналів: Grazia, Dior та інші. Летиція як і раніше виглядає чудово без укладок та професійного макіяжу, що можна спостерігати на її регулярних фото в Інстаграмі та інших джерелах. Каста займається пілатесом, йогою, обожнює бігати вранці, але не готова називати себе спортсменкою з великої літери. За словами знаменитості, щоб любити своє відображення через десятки років, потрібно, в першу чергу, полюбити себе.
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