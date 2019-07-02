Моделі 90-х: як змінилася гаряча італійка Карла Бруні (18+)

У 1994 Бруні була визнана найбільш високооплачуваною моделлю в світі / Pre-Party

Красуня Карла Бруні відома як харизматична топ-модель і третя дружина колишнього французького президента Саркозі. Пропонуємо вам подивитися, як красуня виглядає зараз у свої 51!

Коли Карлі було 5 років, вся її родина переїхала до Франції. Там і проходило дитинство майбутньої супермоделі і співачки. Після закінчення елітної школи-інтернату, де дівчина отримала гарну музичну освіту, Бруні поїхала у Сорбонну на факультет мистецтва і архітектури.

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Мені може бути хоч 40, хоч 100 років. Здоровий глузд я мала, як мені здається, і в 5 років, але досі відчуваю напади безрозсудної радості, як тоді, коли мені було 15

Оточена увагою з усіх боків, Карла росла в достатку і розкоші, постійно крутилася в середовищі богеми: філософів, письменників, художників, музикантів. Висока блакитноока шатенка з витонченою фігурою і ніжною шкірою, відразу привернула увагу в світі модельного бізнесу. З 19 років Карла брала участь в показах високої моди, представляла одяг кращих дизайнерів: Christian Dior, Paco Rabanne, Yves Saint Laurent, Chanel, Versacе.

Спочатку дівчина і не мріяла про славу топ-моделі. У рекламне агентство Карлу привели банальне бажання підзаробити. Тим більше, що зовнішні параметри Карли виявилися відповідними модельним стандартам: зріст Карли Бруні 175 сантиметрів, а вага 55 кілограмів. Однак красуню чекала несподівана удача: контракт з агентством City Models приніс їй безліч високооплачуваних пропозицій.

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Перша фотосесія, в якій брала участь модель, була проведена в рамках рекламної кампанії модного бренду Guess. Фото Карли Бруні настільки вразили модних критиків, що наступні пропозиції про роботу не змусили себе чекати. Імениті будинки моди хотіли отримати Бруні як обличчя своєї продукції. У житті Карли вервечкою зарясніли обкладинки журналів і рекламні плакати, софітові вогні камер і мікрофони журналістів, які мріють про інтерв'ю з красунею.

За період 1994-1995 Бруні заробила $7,5 млн. Модель була визнана найбільш високооплачуваною в світі. Солідні гонорари були отримані за рахунок контрактів з Dolce & Gabbana, Chanel, Givenchy, Prada, MaxMara, Chistian Dior і іншими будинками моди. До Карли приходив досвід, вона удосконалювалася, і йшла в ногу з часом. Нікому не вдавалося відібрати у неї пальму першості. Її фото вперше з'явилося на обкладинці журналу Voque.

Гарячі знімки Карли Бруні ню (18+):

У 29 років супермодель вирішує покинути вершину слави і зайнятися музикою. Особисте життя Карли Бруні складалася не менш яскраво, ніж модельна і сценічна кар'єра. Серед залицяльників красуні Ерік Клептон, Мік Джаггер і навіть Дональд Трамп.

Мене захищає мій характер: незважаючи на оманливу зовнішність, в душі я одиначка і відлюдниця. Я так ніколи по-справжньому і не виходила з тієї оболонки, в якій і живу зараз

Зараз Карла веде активну діяльність в світі шоу-бізнесу і моди, вона очолила Фонд допомоги студентам і соціально незахищеним верствам населення. В кінці минулого року знову знялася для обкладинки Voque, а в березні 2013 року уклала контракт Будинком моди і ювелірних прикрас Bulgary, ставши обличчям бренду.

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