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Творці розсекретили назву другого фільму про Бората, і вона довжелезна

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Стала відома назва другого фільму про Бората - фото 1
Стала відома назва другого фільму про Бората

Нарешті ми точно знаємо, що планується прем'єра другого фільму про ексцентричного Бората. На сайті Гільдії сценаристів з'явилася повна назва нової частини картини з Сашею Бароном Коеном у головній ролі. І вона довжелезна.

Стрічка, яка повинна вийти у 2021 році, називатиметься "Борат. Дар порнографічної мавпи віце-прем'єру Міхаїлу Пенсу, щоб зробити кращою недавно виснажену державу Казахстан" (Borat: Gift Of Pornographic Monkey To Vice Premiere Mikhael Pence To Make Benefit Recently Diminished Nation Of Kazakhstan).

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Перша частина фільму називалася "Борат: культурні дослідження Америки на користь славної держави Казахстан".

Дивіться відео зі зйомок другої частини фільму про Бората:

Зйомки сиквелу довго тримали у таємниці, а подробиці про сюжет, акторів і інвесторів досі невідомі, як і точна дата виходу фільму.

Залишаємо вам і перший трейлер фільму про Бората:

Нагадаємо, Netflix випустив тизер "Справи чиказької сімки" з Сашею Бароном Коеном. Основою для сюжету картини стали реальні події, що відбулися у 1968 році на Національному з'їзді Демократичної партії США у Чикаго. Під час заходу відбулася демонстрація проти війни у ​​В'єтнамі, яка переросла в сутичку з поліцією. Сімох учасників цього протесту звинуватили у змові та підбурюванні до безладів.

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