День святого Патріка: що традиційного зробити в це свято

17 березня відзначають день святого Патріка. На честь покровителя Ірландії у всьому світі відбуваються веселі святкування. Читайте далі та дізнайтеся, як ви можете відсвяткувати цей день, навіть вдома!

Головна умова – все зелене! Зелене пиво, зелені солодощі, зелене волосся, зелена шкіра, зелений одяг! Це пряма ознака того, що це 17 березня й люди відзначають день святого Патріка.

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Випийте зеленого пива

Розповідаємо, як зробити традиційне ірландське зелене пиво з нагоди святкування Дня Святого Патріка! Це невіддільний елемент цього свята.

Інгредієнти:

1 стакан світлого елю

3 краплі зеленого харчового барвника

1 стакан темного пива

Приготування:

Налити в пивний стакан світле пиво, додати зелений барвник і перемішати. Потім за допомогою ложки поступово влити темне пиво. Стежте за тим, щоб шари не змішувалися.

Подивіться тематичний фільм

Оскільки цьогоріч масових святкувань не буде, це ще не привід забути про День Святого Патріка. Влаштуйте кіновечір, озбройтеся смаколиками та тематичним переліком фільмів. Ось кілька, які варто переглянути:

Ірландець (The Guard), 2011 рік, чорна комедія

Гаррі Поттер і келих вогню (Harry Potter and the Goblet of Fire), 2005 рік, фентезі

Лепрекон (Leprechaun), 2003 рік, жахи

На паузі (Standby), 2014 рік, романтична комедія

Таємниця абатства Келлс (The Secret of Kells), 2009 рік, мультфільм

Залягти на дно в Брюгге (In Bruges), 2008 рік, кримінал

Влаштуйте веселу фотосесію

Запорука хорошого свята – гарний настрій! А підніме його небанальна та кумедна фотосесія. У вас точно вдома є те, що перетворить вас на справжнього ірландця або ж лепрекона. Зробіть спільну світлину з рідними. Або ж окремо зазнимкуйте дитину. Такий варіант підійде і для домашніх улюбленців. Розважатися можна і вдома!

Поласуйте традиційними смаколиками

Приготуйте імбирний кекс з кремом Baileys:

Інгредієнти:

Масло вершкове – 100 г

Борошно пшеничне – 150 г

Сода

Цукор – 125 г

Ванілін – 1 пакетик

Імбир (корінь) – 3 см

Яйце – 2 шт

Розпушувач – 0,5 ч.л.

Лимон, тільки сік – 1 шт

Для крему:

Вершки жирні – 200 мл

Пудра цукрова – 2 ст.л.

Лікер Baileys – 3 ст.л.

Приготування:

Натерти лимонну цедру на дрібній тертці. З лимона вичавити сік. Розтерти розм'якле масло з цукром, додати ванілін, цедру, лимонний сік, яєчні жовтки, натертий на дрібній тертці імбир і вимішати. Борошно перемішати з содою, розпушувачем і ваніліном, невеликими порціями з'єднати з масляною сумішшю. Білки збити в міцну піну та акуратно вмішати в тісто. Форму для маленьких кексів, з серединкою, змастити маслом. Розкласти тісто по формах. Випікати в розігрітій до 180°C духовці 20-25 хвилин. Перевірте готовність тіста, проткнувши кекс зубочисткою. Якщо вона залишиться сухою, кекси готові. Поки кекси випікаються, збити вершки з цукровою пудрою до консистенції крему, акуратно додати лікер, ще трохи збити. Готові кекси вийняти з форми та остудити. Отриману в середині порожнину заповнити кремом і дати настоятися в холодильнику приблизно годину. Подавати до кави.

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