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Аватар 2 повністю знятий: Джеймс Кемерон розповів, коли варто чекати прем'єру фільму

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Джеймс Кемерон розповів, що Аватар 2 уже повністю знятий - фото 1
Джеймс Кемерон розповів, що Аватар 2 уже повністю знятий

У нас гарна новина для фанатів Пандори. Режисер Джеймс Кемерон повідомив, що зйомки фільму "Аватар 2" нарешті завершені після затримок, пов'язаних з пандемією коронавірусу. Знімальний процес триквелу також практично закінчено.

Під час бесіди з Арнольдом Шварценеггером по відеозв'язку перед Всесвітньою конференцією з охорони навколишнього середовища в Австрії Кемерон поділився радісною новиною.

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Він також сказав: "COVID торкнувся кожного з нас... Ми втратили близько чотирьох з половиною місяців виробництва. У результаті ми посунули реліз на грудень 2022 року. Це вже було анонсовано. Це не означає, що у мене є додатковий рік, щоб закінчити фільм, тому що у день випуску "Аватара 2" ми просто почнемо працювати над завершенням "Аватара 3".

Але це ще не все. Він продовжив: "Я все ще знімаю у Новій Зеландії. Ми знімаємо решту з акторами. Нам залишилося близько 10 відсотків. Ми закінчили "Аватар 2" на 100 відсотків і "Аватар 3" десь на 95 відсотків".

Нагадаємо, що разом з сіквелами "Аватара" перенесли й нові "Зоряні війни". Вони вийдуть на рік пізніше.

Читайте також: Титанік дався взнаки: що довелося зробити Кейт Вінслет заради зйомок в Аватар 2

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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