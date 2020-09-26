Стало відомо, хто міг стати Джеймсом Бондом замість Деніела Крейга

Якщо ви вже забули, то Деніел Крейг – останній агент 007 – сказав, що більше не гратиме роль Джеймса Бонда у легендарній франшизі. Це й стало причиною появи різних чуток, пов'язаних з його можливим наступником.

Буквально на днях стало відомо, що Джеймса Бонда може зіграти Том Харді. Але, виявилося, не лише він був би не проти зіграти агента 007.

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В інтерв'ю GQ UK Генрі Кавілл, відомий завдяки ролі Супермена, відповів на кілька запитань про його недавні ролі. Мова зайшла і про невдалі прослуховування.

Виявилося, що у 22 роки Кавілл (зараз йому 37) проходив прослуховування на Джеймса Бонда, але роль тоді отримав Деніел Крейг. Кавіллу сказали, що він виглядає "пампушком". На той час актор ще не знав, як правильно працювати зі своїм тілом.

"Не час помирати" стане останнім фільмом для Крейга у ролі агента 007, тому для Кавілла з'являється нова можливість. Виявилося, що він досі зацікавлений у цій ролі.

"Якщо продюсери зацікавлені, я з радістю вхоплюся за можливість. Зараз ще нічого не ясно. Подивимося, як все обернеться. Але так, я б з радістю зіграв Бонда, це було б дуже, дуже захоплююче", – зізнався він.

Прем'єра "Не час помирати" відбудеться 12 листопада. Останні ролі Кавілла – Шерлок Холмс і Геральт.

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