Справа чиказької сімки: дивіться трейлер фільму Аарона Соркіна

Netflix опублікував перший повний трейлер фільму "Справа чиказької сімки" (інший варіант локалізованого назви – "Суд над чиказької сімкою"). Дивіться відео на Радіо МАКСИМУМ!

У фільмі "Справа чиказької сімки" знялися Саша Барон Коен, Едді Редмейн, Джозеф Гордон-Левітт, Джеремі Стронг, Яг'я Абдул-Матін II і Бен Шенкман. Режисером і автором сценарію виступив лауреат "Оскара" Аарон Соркін.

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Основою для сюжету картини стали реальні події, що відбулися у 1968 році на Національному з'їзді Демократичної партії США у Чикаго. Під час заходу відбулася демонстрація проти війни у ​​В'єтнамі, яка переросла в сутичку з поліцією. Сімох учасників цього протесту звинуватили у змові та підбурюванні до безладів.

На стрімінговому сервісі "Справа чиказької сімки" з'явиться 16 жовтня.

Нагадаємо, також у жовтні на Netflix можна буде подивитися другий сезон хоррору "Привиди будинку на пагорбі" і мультфільм "Подорож на Місяць".

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