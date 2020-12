Названо найкрасивішу гру 2020 року: лідер вас здивує

Видання Digital Foundry опублікувало рейтинг найкрасивіших відеоігор 2020 року, зібраний за участю авторитетних експертів ігрової індустрії. Ви будете здивовані, але перемогла гра, яка викликала найбільше суперечностей і обурення серед геймерів.

Перше місце у списку Digital Foundry's Best Game Graphics дісталося фантастичній рольовій грі Cyberpunk 2077. Експерти відзначили, що всі переваги гри можна гідно оцінити тільки на ПК з найсучаснішою начинкою. В огляді на Cyberpunk 2077 згадуються висока деталізація, рейтрейсінг, тіні, відображення, глобальне освітлення й інші візуальні особливості гри.

В топі ігор з найкрасивішою графікою у цьому році опинилися також Spider-Man Miles Morales, Microsoft Flight Simulator, Half-Life: Alyx, The Last of Us: Part II, Demon's Souls Remake, DOOM Eternal, Ori and the Will of the Wisps і Minecraft RTX.

Нагадаємо, CD Projekt Red тричі переносила запуск Cyberpunk 2077 – спочатку вона повинна була вийти у квітні. Одного з персонажів гри зіграв Кіану Рівз, а в її саундтрек увійшли треки A$AP Rocky, Grimes і Ніни Кравіц та Біллі Айліш. Після виходу гри в грудні 2020 року користувачі виявилися розчарованими якістю і поскаржилися на численні помилки та збої.

