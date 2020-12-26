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Названо найкрасивішу гру 2020 року: лідер вас здивує

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Найкрасивіші комп'ютерні ігри 2020 року - фото 1
Найкрасивіші комп'ютерні ігри 2020 року

Видання Digital Foundry опублікувало рейтинг найкрасивіших відеоігор 2020 року, зібраний за участю авторитетних експертів ігрової індустрії. Ви будете здивовані, але перемогла гра, яка викликала найбільше суперечностей і обурення серед геймерів.

Перше місце у списку Digital Foundry's Best Game Graphics дісталося фантастичній рольовій грі Cyberpunk 2077. Експерти відзначили, що всі переваги гри можна гідно оцінити тільки на ПК з найсучаснішою начинкою. В огляді на Cyberpunk 2077 згадуються висока деталізація, рейтрейсінг, тіні, відображення, глобальне освітлення й інші візуальні особливості гри.

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В топі ігор з найкрасивішою графікою у цьому році опинилися також Spider-Man Miles Morales, Microsoft Flight Simulator, Half-Life: Alyx, The Last of Us: Part II, Demon's Souls Remake, DOOM Eternal, Ori and the Will of the Wisps і Minecraft RTX.

Нагадаємо, CD Projekt Red тричі переносила запуск Cyberpunk 2077 – спочатку вона повинна була вийти у квітні. Одного з персонажів гри зіграв Кіану Рівз, а в її саундтрек увійшли треки A$AP Rocky, Grimes і Ніни Кравіц та Біллі Айліш. Після виходу гри в грудні 2020 року користувачі виявилися розчарованими якістю і поскаржилися на численні помилки та збої.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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