Танці з бубном: скандальну Cyberpunk 2077 запустили на Nintendo Switch

Хоч Cyberpunk 2077 і не вийшла на консолі Nintendo Switch, хвацький ентузіаст знайшов спосіб пограти у рольовий екшен на цій платформі. Правда, для цього йому потрібен був підписковий сервіс і особлива прошивка. Дивіться, як йому вдалося запустити скандальну гру на Nintendo Switch.

Для запуску Cyberpunk 2077 на Switch блогер Nintendrew встановив на консоль LineageOS, операційну систему на базі Android, і оснастив її програмою для розпізнавання контролерів Joy-con.

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Потім геймер скористався підпискою на Google Stadia і застосував Switch як Android-пристрій, на який транслюватиметься гра. При цьому сервіс визначив специфічні контролери консолі як геймпад Xbox.

Найцікавіше, що в такому режимі блогер зумів пограти у Cyberpunk 2077 в набагато прийнятнішому вигляді, ніж на консолях PlayStation 4 і Xbox One. Тайтл запустився з роздільною здатністю 1080p зі стабільними 60 fps. До слова, в аналогічному режимі Cyberpunk 2077 можна запускати на смартфонах під управлінням Android і iOS. Звичайно ж, для цього буде потрібно підписка Google Stadia, а сервіс поки офіційно не працює в Україні.

Нагадаємо, що скандал навколо запуску Cyberpunk 2077 не вщухає вже другий тиждень. Ошукані інвестори збираються подавати колективний позов до суду на вищий менеджмент CD Projekt RED, у грі знайшли новий баг, який "вбиває" збереження, а пожурити розробників вирішив навіть геній і філантроп Ілон Маск.

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