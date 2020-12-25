Ігри, які отримали найвищі оцінки на Steam: рейтингу

Портал SteamDB повідомив, які релізи буремного 2020 року мали найбільшу народну любов у цифровому магазині Valve. Що примітно, найбільш гучні хіти року на кшталт тієї ж Cyberpunk 2077 у ТОП 10 не потрапили, а лідером рейтингу став і зовсім, здавалося б, несподіваний тайтл. Утім, цілком заслужено.

Грою, яка отримала найвищі оцінки у Steam, стала Hades. Воно і зрозуміло, геймери (як і критики) сприйняли гру дуже тепло, і вона, на відміну від низки гучних хітів, не давала їм приводу злитися на себе або своїх творців. Творіння Supergiant отримало настільки високі оцінки, що зуміло не тільки очолити топ найбільш визнаних релізів 2020 року, але і посісти друге місце загального рейтингу магазину Valve, поступившись лише легендарній Portal 2.

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Ігри, які отримали найвищі оцінки у Steam у 2020 році:

Hades (97,45%) Factorio (97,41%) Half-Life: Alyx (96,81%) Helltaker (96,57%) The Henry Stickmin Collection (96,51%) Phasmophobia (96,43%) Ultrakill (95,64%) Senren Banka (95,59%) Townscaper (95,51%) Persona 4 Golden (95,28%)

Ігри, які отримали найвищі оцінки в історії Steam:

Portal 2 (97,57%) Hades (97,45%) Factorio (97,41%) The Witcher 3: Wild Hunt (97,12%) Terraria (97,05%) Half-Life: Alyx (96,81%) RimWorld (96,78%) The Binding of Isaac: Rebirth (96,73%) Stardew Valley (96,69%) Portal (96,67%)

Нагадаємо, що реліз інді-хіта Hades відбувся 17 вересня. Гра вийшла на персональних комп'ютерах і консолі Nintendo Switch. Бойовик здобув народну любов і майже відразу отримав культовий статус. На зібранні рецензій Metacritic її середній бал від ЗМІ становить 93 зі 100, а геймери оцінили екшен на 9 з 10.

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