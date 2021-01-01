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Найкраща гра за останні роки: творець Mafia похвалив Cyberpunk 2077

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Творець Mafia 60 годин грав у Cyberpunk 2077 - фото 1
Творець Mafia 60 годин грав у Cyberpunk 2077

Чеський геймдизайнер Даніель Вавра, відомий по роботі над Mafia: The City of Lost Heaven і Kingdom Come: Deliverance, висловився про новинку студії CD Projekt RED. Розробник не розуміє, чому Cyberpunk 2077 настільки агресивно критикують.

На своєму твіттері Вавра зазначив, що провів у грі 60 годин. І при цьому не помітив у ній жодних серйозних багів і проблем.

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Чудова гра. Найкраща гра за останні роки, як мені здається. Не розумію ненависті. Це виглядає як підроблена істерія людей, які навіть не грали, а просто побачили якусь нісенітницю на YouTube. Гра у кращій формі, ніж Skyrim коли-небудь була, – зазначив він.

Інвестори з думкою Ваври, судячи з усього, не згодні. Вони мають намір подати до суду на CD Projekt RED через незадовільний випуск Cyberpunk 2077. У відповідь розробники запевнили, що "активно захищатимуться від будь-яких претензій".

Нагадаємо, що видання Digital Foundry опублікувало рейтинг найкрасивіших відеоігор 2020 року, зібраний за участю авторитетних експертів ігрової індустрії. Перемогла гра, яка викликала найбільше суперечностей і обурення серед геймерів. Не складно зрозуміти, що мовиться про Cyberpunk 2077. За цим посиланням можна ознайомитися й з іншими іграми у рейтингу.

Читайте також: Автори S.T.A.L.K.E.R. 2 показали дебютний тизер гри

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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