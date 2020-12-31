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Автори S.T.A.L.K.E.R. 2 показали дебютний тизер гри
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Під кінець 2020 року студія GSC Game World приготувала несподіваний сюрприз: офіційний трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2. Його прем'єра відбулася на каналі IGN.
Розробники обіцяють, що приблизно так і буде виглядати готова гра: зі швидкою зміною декорацій, зловісними пейзажами і постійним відчуттям неминучої небезпеки, в супроводі ледь помітного гітарного саундтреку.
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Ролик доволі короткий, але несподівано видовищний. З нього зрозуміло, що головного героя зватимуть Скіф, або ж він буде розслідувати щось пов'язане з господарем втраченого PDA. Як музичний фон звучить варіація на тему пісні Лінія життя групи Сплін.
S.T.A.L.K.E.R. 2 стане тимчасовим консольним ексклюзивом Xbox Series і PC. Під роликом йдеться про реліз в 2021 році, хоча автори гри ніяких заяв про терміни ще не робили.
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