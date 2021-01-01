Фанати перезняли перший Форсаж в комп'ютерній грі GTA V (відео)

Підозрюємо, що фанати "Форсажу" уже настільки зачекалися виходу нового фільму франшизи, що почали створювати власні версії. Щоправда, поки йдеться лише про першу частину, зняту за допомогою комп'ютерної гри Grand Theft Auto V. Дивіться, що з того вийшло!

Комп'ютерні ігри дозволяють не лише розслабитися після важкого робочого дня. Це ще й чудові інструменти для творчості. От команда ентузіастів відтворила у грі Grand Theft Auto V першу частину фільму "Форсаж".

Це цікаво: Найочікуваніші фільми 2021: ТОП найкращих кінопрем'єр нового року

Власники YouTube-каналу Zocker TV 2013 використовували консоль PlayStation 4 і копію Grand Theft Auto V, у якої є власний інструментарій для створення подібних роликів. Команда авторів відтворила кожну сцену воістину культової кінокартини всередині гри, а потім змонтувала їх у стилі оригінального фільму. В описі ролика відзначається, що створення такого ремейка забрало у групи ентузіастів дуже багато часу, а кілька ранніх спроб закінчилися провалом.

Складно уявити, скільки у цілому днів життя народні умільці вклали в цю роботу. І ще цікавіше наступне: скільки глядачів дійсно догледіли картину до кінця, а не промотували у спробах знайти якісь знайомі й улюблені сцени?

Хай там як, користувачі мережі надзвичайно високо оцінили такий ремейк: до моменту написання цієї замітки дизлайки ролику поставили всього 60 людей.

Зазначимо, що новий "Форсаж 9: Нестримна сага" покажуть на великих екранах у травні 2021 році. Якщо, звичайно ж, коронавірус знову не внесе свої корективи у світовий прокат.

Читайте також: Том Хенкс зробив прогноз щодо майбутнього кінотеатрів після пандемії COVID-19