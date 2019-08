Lana Del Rey показала трейлер нового альбома: тут спекотно

Чарівна співачка Лана Дель Рей поділилася трейлером свого майбутнього альбому під назвою "Norman Fucking Rockwell". У ролику вона катається на серфі, як у рекламі 1960-х, сумує на яхті і медитує з подружками.

Шоста за ліком платівка Лани Дель Рей вийде 30 серпня.

Раніше повідомлялося, що в альбомі буде 14 треків. Деякі з них Лана публікувала раніше: ремікс "Doin' Time", сингл "Mariners Apartment Complex" і "Hope is a dangerous thing for a woman like me to have – but I have it".

Співавтором пісень виступив музикант Рік Нокелс. Також над платівкою працювали продюсер Джек Антонофф, звукорежисер Лора Сіско і бас-гітарист Зак Дауеса.

Для обкладинки альбому Лана знялася разом з Дюком Ніколсоном, онуком актора Джека Ніколсона ("Сяйво").

