Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Музика Тести Рецепти

Lana Del Rey показала трейлер нового альбома: тут спекотно

  • 5
Lana Del Rey готує фанатів до виходу нового альбома - фото 1
Lana Del Rey готує фанатів до виходу нового альбома / gettyimages

Чарівна співачка Лана Дель Рей поділилася трейлером свого майбутнього альбому під назвою "Norman Fucking Rockwell". У ролику вона катається на серфі, як у рекламі 1960-х, сумує на яхті і медитує з подружками.

Шоста за ліком платівка Лани Дель Рей вийде 30 серпня.

І ще: Забагато сексу: гейша MARUV презентувала новий соковитий кліп (18+)

Раніше повідомлялося, що в альбомі буде 14 треків. Деякі з них Лана публікувала раніше: ремікс "Doin' Time", сингл "Mariners Apartment Complex" і "Hope is a dangerous thing for a woman like me to have – but I have it".

Співавтором пісень виступив музикант Рік Нокелс. Також над платівкою працювали продюсер Джек Антонофф, звукорежисер Лора Сіско і бас-гітарист Зак Дауеса.

Для обкладинки альбому Лана знялася разом з Дюком Ніколсоном, онуком актора Джека Ніколсона ("Сяйво").

Читайте також: Як все починалось: перші кліпи головних українських хітмейкерів сьогодення

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: На який серіал схоже твоє життя?
  • 29 липня, 15:00
  • 1324
Убивця Apple AirPods: огляд навушників Redmi AirDots від Xiaomi
  • 30 липня, 19:32
  • 684
Як змінилися актори фільму Євротур: декого не впізнати
  • 30 липня, 17:21
  • 1037
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз