Привітання з Днем ангела Андрія: побажання і картинки на іменини

Щирі привітання з Днем ангела Андрія потішать власників цього імені в їхнє свято. 13 грудня не забудьте поздоровити знайомих Андріїв – ось вітання та картинки з іменинами для цих чудових людей!

Ім'я Андрій походить від грецького "андрос" – чоловік. Означає воно "хоробрий", "мужний". Власники цього імені святкують іменини кілька разів на рік: 17 липня та 1 вересня. Щоправда, найвідоміший День ангела Андрія саме 13 грудня.

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До вашої уваги вітання для Андрія у віршах, смс, прозі та картинках. Надішліть імениннику найкращі поздоровлення в його свято!

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В день Ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров'я

І хай тебе оберігає Бог!

Від твоїх помислів і дій,

І хай завжди цінують люди

Тебе й діла твої, Андрій.

Будь мужнім, радуй своїх ближніх,

Того, хто поруч, розумій.

І ангел в шатах білосніжних

Хай береже тебе, Андрій!

Від дня народження до зрілих літ.

Твій Ангел є надійним охоронцем.

Він ласка, він любов, він світ.

Хай буде поруч він завжди, неначе сонце.

***

Андрію, вітаючи Тебе сьогодні,

Сказати хочу знов і знов,

Нехай завжди живуть з Тобою

Надія, Віра та Любов.

Хай добрий Ангел із небес

Боронить і не розчарує,

І дивних тисячі чудес

В житті твоїм Тобі дарує.

***

Дорогий наш, улюблений Андрій!

Сьогодні ми сюди зібралися

З усіх країв і областей,

Тебе порадувати старалися.

Адже нині дуже важливий день –

Ти рівно на рік став мудрішим,

І нових потрібних знань тінь

Твій лоб прикрасила сильніше.

Ти багато чого вже досяг,

Став мудрим чоловіком та відмінним другом,

Прочитав чимало різних книг,

В собі помножив силу духу.

Бажаємо, щоб нових перемог

Тобі прийдешній рік додав,

Щоб захистив тебе від бід,

А світлих радощів додав,

Щоб тільки щастя день за днем

Тебе по життю оточувало,

Горіло вогнище в будинку твоєму,

Дружина тебе щоб обожнювала,

Бути самим кращим з людей,

Удачливим у всіх свершеньях,

Бажаємо ми тобі, Андрію,

І вітаємо з днем Ангела!

***

Я помолюсь за Андрія всім ангелам в світі

І попрошу волошку у стиглому житі,

І попрошу здоров’я і щастя для тебе,

Радості світлої, синього неба.

Я попрошу для тебе тільки віри і сили,

Щоби біди тебе не змели, не скосили.

Я попрошу для тебе сили криці і сталі,

Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.

Я помолюсь за тебе всім ангелам в світі,

Хай дарують роки тобі довгі і світлі.

***

З днем ангела, Андрій!

Я хочу тобі сказати:

Будь сьогодні веселіше,

Треба свято створювати!

Привертай до себе успіх,

Нехай буде він з тобою завжди.

Роздавай усмішки й усміх,

І стане раптом доброю доля!

Побажаю тобі рай:

Мир в сім’ї, дохід в ділах,

Все що хочеш – відшукай,

Прямо в житті, а не в мріях!

***

Свят у світі є багато.

Іменини – також свято –

Наймиліше від усіх:

Подарунки і пиріг –

Все Андрій, усе – для тебе.

Зазирає янгол з неба

На твоє веселе свято

Й ніби хоче нагадати,

Що святий у тебе є

На ім’я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Любим будь і людям й Богу,

Не цурайсь свого святого –

Й кожен свій день іменин

Відсвяткуй разом із ним.

***

В Андрія нині свято,

Друзів прибуло багато.

Квіти є і подарунки,

І обійми, й поцілунки.

Але головне у тому,

Щоб й надалі цьому дому

Посміхалась Доля щиро,

Щоб жили Надія й Віра,

І Любов, розправив крила,

Кожне серце тут зігріла.

***

Тобі, Андрюха, привітання!

Будь завжди такий крутий,

Щоб лиха, невезіння

Обходили стороною.

Щоб гламурні тусовки

Вічно радували нас.

Щоб класні дівчата

Не зводили з тебе очей.

Ну, а ми бажаємо дружно:

Бути тобі завжди в струмені,

З нами будь скрізь, де потрібно –

Довіряємо ми тобі.

Нехай навкруг світліше буде

Від твоїх помислів і дій,

І хай завжди цінують люди

Тебе й діла твої, Андрій.

***

Нехай під крилами своїми

твій ангел береже тебе,

Дарує лиш приємні миті,

і долю добру хай пошле.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб

Ангел охоронець не спав,

Твоє здоров'я оберігав,

І багато щастя додавав!

***

Будь мужнім, радуй своїх ближніх,

Того хто поруч, розумій.

І ангел в шатах білосніжних

Хай береже тебе, Андрій!

***

Іменини у Андрія,

Вітаємо ми скоріше,

Безліч щасливих днів,

Нехай прибудуть мерщій!

***

Іменини у Андрійка.

Побажання наші слухай!

Надалі таким же славним будь!

Будь здоровим, будь коханим,

І завжди неповторним.

А ще, нас, друзів, не забудь!

Андрію, бажаю, щоб у твоїй долі розв’язався мішок із щастям, і кожен день воно сипалось величезними порціями на твій життєвий шлях. І хай радість і гордість від досягнутих цілей завжди перевищують витрачені для їх досягнення сили і засоби.

***

Андрій, бажаю вільного простору твоїй уяві і міцної впевненості в тому, що завжди зможеш досягти бажаного результату. Нехай твоя веселість, життєрадісність і винахідливість привертає до тебе надійних друзів, потрібних людей і найщедріших роботодавців. З днем Ангела!

***

У День Андрія хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували удача, процвітання та успіх.

***

У день Андрія ти справляєш не свій день народження, а день народження свого ангела. Я хочу привітати його з цією датою. Я не знаю, скільки йому століть, але саме сьогодні він найкрасивіший і найпрекрасніший. Ну а тобі я хочу побажати, щоб ви ніколи не розлучалися, щоб твій ангел завжди знаходився за спиною, оберігаючи від усіх бід і напастей. Я бажаю тобі доброго і вірного помічника, який вкриє тебе від будь-якої негоди своїм крилом!

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