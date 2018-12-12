Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Миколая Новий рік 2019 Ломаченко – Педраса

Привітання з Днем ангела Андрія: побажання і картинки на іменини

  • 139
Відкритка з іменинами для Андрія - фото 1
Відкритка з іменинами для Андрія

Щирі привітання з Днем ангела Андрія потішать власників цього імені в їхнє свято. 13 грудня не забудьте поздоровити знайомих Андріїв – ось вітання та картинки з іменинами для цих чудових людей!

Ім'я Андрій походить від грецького "андрос" – чоловік. Означає воно "хоробрий", "мужний". Власники цього імені святкують іменини кілька разів на рік: 17 липня та 1 вересня. Щоправда, найвідоміший День ангела Андрія саме 13 грудня.

Тут більше: Найкращі привітання з Днем ангела українською мовою

До вашої уваги вітання для Андрія у віршах, смс, прозі та картинках. Надішліть імениннику найкращі поздоровлення в його свято!

Тисніть на пункт та переходьте до потрібного вам розділу:

Вірші для привітання Андрія з Днем Ангела

В день Ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров'я
І хай тебе оберігає Бог!
Від твоїх помислів і дій,
І хай завжди цінують люди
Тебе й діла твої, Андрій.
Будь мужнім, радуй своїх ближніх,
Того, хто поруч, розумій.
І ангел в шатах білосніжних
Хай береже тебе, Андрій!
Від дня народження до зрілих літ.
Твій Ангел є надійним охоронцем.
Він ласка, він любов, він світ.
Хай буде поруч він завжди, неначе сонце.

***

Андрію, вітаючи Тебе сьогодні,
Сказати хочу знов і знов,
Нехай завжди живуть з Тобою
Надія, Віра та Любов.
Хай добрий Ангел із небес
Боронить і не розчарує,
І дивних тисячі чудес
В житті твоїм Тобі дарує.

***

Дорогий наш, улюблений Андрій!
Сьогодні ми сюди зібралися
З усіх країв і областей,
Тебе порадувати старалися.
Адже нині дуже важливий день –
Ти рівно на рік став мудрішим,
І нових потрібних знань тінь
Твій лоб прикрасила сильніше.
Ти багато чого вже досяг,
Став мудрим чоловіком та відмінним другом,
Прочитав чимало різних книг,
В собі помножив силу духу.
Бажаємо, щоб нових перемог
Тобі прийдешній рік додав,
Щоб захистив тебе від бід,
А світлих радощів додав,
Щоб тільки щастя день за днем
Тебе по життю оточувало,
Горіло вогнище в будинку твоєму,
Дружина тебе щоб обожнювала,
Бути самим кращим з людей,
Удачливим у всіх свершеньях,
Бажаємо ми тобі, Андрію,
І вітаємо з днем Ангела!

***

Я помолюсь за Андрія всім ангелам в світі
І попрошу волошку у стиглому житі,
І попрошу здоров’я і щастя для тебе,
Радості світлої, синього неба.
Я попрошу для тебе тільки віри і сили,
Щоби біди тебе не змели, не скосили.
Я попрошу для тебе сили криці і сталі,
Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.
Я помолюсь за тебе всім ангелам в світі,
Хай дарують роки тобі довгі і світлі.

***

З днем ангела, Андрій!
Я хочу тобі сказати:
Будь сьогодні веселіше,
Треба свято створювати!
Привертай до себе успіх,
Нехай буде він з тобою завжди.
Роздавай усмішки й усміх,
І стане раптом доброю доля!
Побажаю тобі рай:
Мир в сім’ї, дохід в ділах,
Все що хочеш – відшукай,
Прямо в житті, а не в мріях!

***

Свят у світі є багато.
Іменини – також свято –
Наймиліше від усіх:
Подарунки і пиріг –
Все Андрій, усе – для тебе.
Зазирає янгол з неба
На твоє веселе свято
Й ніби хоче нагадати,
Що святий у тебе є
На ім’я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Любим будь і людям й Богу,
Не цурайсь свого святого –
Й кожен свій день іменин
Відсвяткуй разом із ним.

***

В Андрія нині свято,
Друзів прибуло багато.
Квіти є і подарунки,
І обійми, й поцілунки.
Але головне у тому,
Щоб й надалі цьому дому
Посміхалась Доля щиро,
Щоб жили Надія й Віра,
І Любов, розправив крила,
Кожне серце тут зігріла.

***

Тобі, Андрюха, привітання!
Будь завжди такий крутий,
Щоб лиха, невезіння
Обходили стороною.
Щоб гламурні тусовки
Вічно радували нас.
Щоб класні дівчата
Не зводили з тебе очей.
Ну, а ми бажаємо дружно:
Бути тобі завжди в струмені,
З нами будь скрізь, де потрібно –
Довіряємо ми тобі.

СМС вітання з іменинами Андрія

Нехай навкруг світліше буде
Від твоїх помислів і дій,
І хай завжди цінують люди
Тебе й діла твої, Андрій.

***

Нехай під крилами своїми
твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
і долю добру хай пошле.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб
Ангел охоронець не спав,
Твоє здоров'я оберігав,
І багато щастя додавав!

***

Будь мужнім, радуй своїх ближніх,
Того хто поруч, розумій.
І ангел в шатах білосніжних
Хай береже тебе, Андрій!

***

Іменини у Андрія,
Вітаємо ми скоріше,
Безліч щасливих днів,
Нехай прибудуть мерщій!

***

Іменини у Андрійка.
Побажання наші слухай!
Надалі таким же славним будь!
Будь здоровим, будь коханим,
І завжди неповторним.
А ще, нас, друзів, не забудь!

Поздоровлення на іменини Андрію у прозі

Андрію, бажаю, щоб у твоїй долі розв’язався мішок із щастям, і кожен день воно сипалось величезними порціями на твій життєвий шлях. І хай радість і гордість від досягнутих цілей завжди перевищують витрачені для їх досягнення сили і засоби.

***

Андрій, бажаю вільного простору твоїй уяві і міцної впевненості в тому, що завжди зможеш досягти бажаного результату. Нехай твоя веселість, життєрадісність і винахідливість привертає до тебе надійних друзів, потрібних людей і найщедріших роботодавців. З днем Ангела!

***

У День Андрія хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували удача, процвітання та успіх.

***

У день Андрія ти справляєш не свій день народження, а день народження свого ангела. Я хочу привітати його з цією датою. Я не знаю, скільки йому століть, але саме сьогодні він найкрасивіший і найпрекрасніший. Ну а тобі я хочу побажати, щоб ви ніколи не розлучалися, щоб твій ангел завжди знаходився за спиною, оберігаючи від усіх бід і напастей. Я бажаю тобі доброго і вірного помічника, який вкриє тебе від будь-якої негоди своїм крилом!

Картинки і листівки з Днем ангела Андрія

Привітання з Днем ангела Андрія: побажання і картинки на іменини - фото 294757
Привітання з Днем ангела Андрія: побажання і картинки на іменини - фото 294758
Привітання з Днем ангела Андрія: побажання і картинки на іменини - фото 294759
Привітання з Днем ангела Андрія: побажання і картинки на іменини - фото 294760

Читайте також: Вірші з Днем народження: 54 найкращі привітання

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Новий рік 2019 на морі: найкращі дешеві варіанти
  • 10 грудня, 17:21
  • 808
Колір Нового 2019 року, який буде модний в рік Свині
  • 03 грудня, 14:30
  • 3973
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25 квітня, 20:31
  • 888143
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Вірші