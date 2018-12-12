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Привітання з Днем ангела Андрія: побажання і картинки на іменини
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Щирі привітання з Днем ангела Андрія потішать власників цього імені в їхнє свято. 13 грудня не забудьте поздоровити знайомих Андріїв – ось вітання та картинки з іменинами для цих чудових людей!
Ім'я Андрій походить від грецького "андрос" – чоловік. Означає воно "хоробрий", "мужний". Власники цього імені святкують іменини кілька разів на рік: 17 липня та 1 вересня. Щоправда, найвідоміший День ангела Андрія саме 13 грудня.
Тут більше: Найкращі привітання з Днем ангела українською мовою
До вашої уваги вітання для Андрія у віршах, смс, прозі та картинках. Надішліть імениннику найкращі поздоровлення в його свято!
Тисніть на пункт та переходьте до потрібного вам розділу:
- Привітання у віршах
- Короткі SMS побажання
- Вітання своїми словами (прозою)
- Картинки і відкритки на іменини
Вірші для привітання Андрія з Днем Ангела
В день Ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров'я
І хай тебе оберігає Бог!
Від твоїх помислів і дій,
І хай завжди цінують люди
Тебе й діла твої, Андрій.
Будь мужнім, радуй своїх ближніх,
Того, хто поруч, розумій.
І ангел в шатах білосніжних
Хай береже тебе, Андрій!
Від дня народження до зрілих літ.
Твій Ангел є надійним охоронцем.
Він ласка, він любов, він світ.
Хай буде поруч він завжди, неначе сонце.
***
Андрію, вітаючи Тебе сьогодні,
Сказати хочу знов і знов,
Нехай завжди живуть з Тобою
Надія, Віра та Любов.
Хай добрий Ангел із небес
Боронить і не розчарує,
І дивних тисячі чудес
В житті твоїм Тобі дарує.
***
Дорогий наш, улюблений Андрій!
Сьогодні ми сюди зібралися
З усіх країв і областей,
Тебе порадувати старалися.
Адже нині дуже важливий день –
Ти рівно на рік став мудрішим,
І нових потрібних знань тінь
Твій лоб прикрасила сильніше.
Ти багато чого вже досяг,
Став мудрим чоловіком та відмінним другом,
Прочитав чимало різних книг,
В собі помножив силу духу.
Бажаємо, щоб нових перемог
Тобі прийдешній рік додав,
Щоб захистив тебе від бід,
А світлих радощів додав,
Щоб тільки щастя день за днем
Тебе по життю оточувало,
Горіло вогнище в будинку твоєму,
Дружина тебе щоб обожнювала,
Бути самим кращим з людей,
Удачливим у всіх свершеньях,
Бажаємо ми тобі, Андрію,
І вітаємо з днем Ангела!
***
Я помолюсь за Андрія всім ангелам в світі
І попрошу волошку у стиглому житі,
І попрошу здоров’я і щастя для тебе,
Радості світлої, синього неба.
Я попрошу для тебе тільки віри і сили,
Щоби біди тебе не змели, не скосили.
Я попрошу для тебе сили криці і сталі,
Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.
Я помолюсь за тебе всім ангелам в світі,
Хай дарують роки тобі довгі і світлі.
***
З днем ангела, Андрій!
Я хочу тобі сказати:
Будь сьогодні веселіше,
Треба свято створювати!
Привертай до себе успіх,
Нехай буде він з тобою завжди.
Роздавай усмішки й усміх,
І стане раптом доброю доля!
Побажаю тобі рай:
Мир в сім’ї, дохід в ділах,
Все що хочеш – відшукай,
Прямо в житті, а не в мріях!
***
Свят у світі є багато.
Іменини – також свято –
Наймиліше від усіх:
Подарунки і пиріг –
Все Андрій, усе – для тебе.
Зазирає янгол з неба
На твоє веселе свято
Й ніби хоче нагадати,
Що святий у тебе є
На ім’я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Любим будь і людям й Богу,
Не цурайсь свого святого –
Й кожен свій день іменин
Відсвяткуй разом із ним.
***
В Андрія нині свято,
Друзів прибуло багато.
Квіти є і подарунки,
І обійми, й поцілунки.
Але головне у тому,
Щоб й надалі цьому дому
Посміхалась Доля щиро,
Щоб жили Надія й Віра,
І Любов, розправив крила,
Кожне серце тут зігріла.
***
Тобі, Андрюха, привітання!
Будь завжди такий крутий,
Щоб лиха, невезіння
Обходили стороною.
Щоб гламурні тусовки
Вічно радували нас.
Щоб класні дівчата
Не зводили з тебе очей.
Ну, а ми бажаємо дружно:
Бути тобі завжди в струмені,
З нами будь скрізь, де потрібно –
Довіряємо ми тобі.
СМС вітання з іменинами Андрія
Нехай навкруг світліше буде
Від твоїх помислів і дій,
І хай завжди цінують люди
Тебе й діла твої, Андрій.
***
Нехай під крилами своїми
твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
і долю добру хай пошле.
***
З днем ангела! Бажаю, щоб
Ангел охоронець не спав,
Твоє здоров'я оберігав,
І багато щастя додавав!
***
Будь мужнім, радуй своїх ближніх,
Того хто поруч, розумій.
І ангел в шатах білосніжних
Хай береже тебе, Андрій!
***
Іменини у Андрія,
Вітаємо ми скоріше,
Безліч щасливих днів,
Нехай прибудуть мерщій!
***
Іменини у Андрійка.
Побажання наші слухай!
Надалі таким же славним будь!
Будь здоровим, будь коханим,
І завжди неповторним.
А ще, нас, друзів, не забудь!
Поздоровлення на іменини Андрію у прозі
Андрію, бажаю, щоб у твоїй долі розв’язався мішок із щастям, і кожен день воно сипалось величезними порціями на твій життєвий шлях. І хай радість і гордість від досягнутих цілей завжди перевищують витрачені для їх досягнення сили і засоби.
***
Андрій, бажаю вільного простору твоїй уяві і міцної впевненості в тому, що завжди зможеш досягти бажаного результату. Нехай твоя веселість, життєрадісність і винахідливість привертає до тебе надійних друзів, потрібних людей і найщедріших роботодавців. З днем Ангела!
***
У День Андрія хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували удача, процвітання та успіх.
***
У день Андрія ти справляєш не свій день народження, а день народження свого ангела. Я хочу привітати його з цією датою. Я не знаю, скільки йому століть, але саме сьогодні він найкрасивіший і найпрекрасніший. Ну а тобі я хочу побажати, щоб ви ніколи не розлучалися, щоб твій ангел завжди знаходився за спиною, оберігаючи від усіх бід і напастей. Я бажаю тобі доброго і вірного помічника, який вкриє тебе від будь-якої негоди своїм крилом!
Картинки і листівки з Днем ангела Андрія
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