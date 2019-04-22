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Страсний тиждень 2019: що можна і не можна робити в останні дні перед Пасхою

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Заборони у Страсний тиждень - фото 1
Заборони у Страсний тиждень

Страсний тиждень починається у 2019 році з 22 квітня і триває до 27 квітня, до Великої суботи. Саме цей тиждень є найважливішим перед Великоднем. Що не можна робити у цей період, а що потрібно - читайте на Радіо МАКСИМУМ!

Страсний тиждень є дуже важливим часом для християн, адже він триває до світлого свята Пасхи. Ці сім днів символізують останні дні Христа перед Воскресінням.

До теми: Великий понеділок: що не можна робити у цей день, традиції свята

Страсний тиждень вважають часом для роздумів, молитви, покаяння та обмеження у їжі та веселощах. Вважається, що ці дні допомагають очистити душу від гріховних думок та бажань. Розповідаємо, що не можна робити в останні дні перед Великоднем, а також про традиції його проведення в українців.

Що не можна робити у Страсний тиждень:

  • Потрібно відмовитись від непісної та жирної їжі, адже починається строгий піст.
  • У деякі дні віряни навіть зовсім голодують, якщо дозволяє здоров'я, однак не весь тиждень.
  • Не можна дозволяти поганим думках захоплювати голову, а також робити погані справи, які можуть нашкодити іншим людям.
  • Не можна вживати лайку та ображати інших, а також бажати комусь зла навіть подумки.
  • Не можна надто активно відпочивати та нехтувати молитвою.
  • Не можна зберігати в домівці поламані, непотрібні та надто старі речі, які рідко використовують.
  • Не можна брати участь у гучних святкуваннях, а також веселитись, адже тиждень є скорботливим.
Що можна у Страсний тиждень - фото 323118
Що можна у Страсний тиждень

Що можна робити у Страсний тиждень:

  • У цей час потрібно підготувати себе до свята, очистившись від негативу
  • У Страсний понеділок варто позбутись від зайвих речей вдома
  • У Страсний вівторок наводять лад з одягом, а також з речами, які вдягатимуть до церкви. Також у цей день можна вживати гарячі страви, але без олії.
  • У Страсну середу віряни ходять до сповіді, очищаючи себе від гріхів. Цей день дає можливість побачити прибирання, яке триватиме і в четвер.
  • Страсний четвер дозволяє християнам завершити остаточно з порядком вдома, а також вживати гарячі пісні страви.
  • У Страсну п'ятницю можна йти до церкви, а також до плащаниці. Хоча важка робота під забороною, але дозволяється пекти паски.
  • У Страсну суботу можна присвятити день молитві та церкві, а також очищенню власної душі. Від їжі, важкої та легкої праці по дому краще відмовитись.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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