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Не я б'ю – верба б'є: як правильно вітатися на Вербну неділю
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У Вербну неділю, яка припадає у 2019 році на 21 квітня, українці зустрічають один одного з посвяченими гілками верби та легенько б'ють ними, нагадуючи, що вже скоро Пасха. Про традиції християнських вітань у Вербну неділю та в інші церковні свята читайте на Радіо Максимум.
Традиційне привітання християн "Слава Ісусу Христу", яке найбільше поширене на Західній Україні, змінюється тільки двічі на рік – на різдвяні та великодні свята.
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Однак до Вербної неділі до усталених вітань додаються нові. Віряни легенько вдаряють близьких та друзів посвяченими у церкві гілочками верби та нагадують, що залишилось мало часу до Пасхи. Тому у цей день, 21 квітня, заведено казати "Не я б'ю – верба б'є, віднині за тиждень Великдень". Також у це свято чимало привітань пов'язані з побажаннями добробуту, злагоди, а також здоров'я, які приносять "котики", "лоза" або "базька", як у різних областях називають вербу.
Зібрали різноманітні вітання до Вербної неділі, які поширені у різних регіонах країни.
Як правильно вітати з Вербною неділею:
***
Хай торкнеться вас лоза вербова,
Сіренька гілочка пухнаста,
Щоби ви були завжди здорові,
Та раділи, скоро свята Пасха!
***
Не я б'ю – верба б'є,
За тиждень Великдень,
Недалечко червоне яєчко!
***
Гілочки вербові сонце зігріває,
А душа радіє, а душа співає,
Бо вже близько свято, писанки і паска,
Бо на землю сходить Божа милість й ласка.
***
Торкнусь пухнастим котиком сіреньким,
Торкнусь тебе легесенько вербою,
Готуйся зустрічати світлу Пасху,
Великдень йде до нас з тобою!
***
Будь великий, як верба,
А здоровий, як вода,
А багатий, як земля!
***
Бий лоза не ображай,
Всього доброго бажай,
Вже за тиждень з нетерпінням,
Великодніх свят чекай!
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