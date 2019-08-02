Забагато сексу: гейша MARUV презентувала новий соковитий кліп (18+)

Епатажна українська співачка MARUV презентувала кліп на свою нову пісню Між нами. Відео опублікували на офіційному Youtube-каналі співачки, зацініть!

У новому відеоролику виконавиці MARUV знову рясніють відверті кадри: зірка з'явилася в латексному кімоно з вирізами на стегнах, спеціальному взутті для pole dance і з червоним ірокезом.

І ще: Танці з зірками 2019: епатажна MARUV вирішила порвати зірковий паркет

У відео традиційно можна побачити багато відвертих еротичних танців з сексуальними рухами. У кліпі є багато екзотичних, стікаючих соком фруктів, що, за задумом творців, виглядає максимально пікантно і символічно. Часточки цитрусових також були розкладені вздовж тіла однієї з танцівниць шоу-балету MARUV, це відсилання до стародавнього японського ритуалу ніутаміорі (одна з послуг, яку надають гейші).

MARUV Между нами, дивитися онлайн:

Варто також відзначити, що це перша пісня виконавиці російською мовою. Цей факт обурив багатьох шанувальників артистки. Вони пишуть: "Не треба російськомовних пісень, тобі реально не йде, аля Бузова-Кукурудзова", "Не можу російською сприйняти Maruv", "Їй більше йде англійська", "Краще їй співати англійською ... Тоді не зрозуміло про що співає, і здається, що все круто. Та й англійська її більш милозвучна".

Читайте також: MARUV облила себе водою на сцені: гарячі кадри