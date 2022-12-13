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Привітання на День ангела Андрія 2022 у прозі: побажання своїми словами

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З Днем Ангела Андрія! - фото 1
З Днем Ангела Андрія!

13 грудня Андрії відзначають свій День ангела. З нагоди цього свята, ми зібрали для вас найкращі привітання у прозі для іменинників. Потіште своїх знайомих Андріїв з цим світлим святом!

Ім'я Андрій походить з латинської та означає "мужній, хоробний чоловік". Свій День ангела власники цього імені відзначають 13 грудня. Привітання для Андрія у його День Ангела точно зроблять хороший настрій цим парубкам.

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Зібрали для вас привітання з іменинами Андрія українською мовою у прозі та своїми словами. Надішліть Андрієві найкращі поздоровлення:

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Андрійку, вітаю тебе з іменинами! Нехай ангел тебе оберігає та вказує найкращий шлях, де не буде перешкод! Нехай всі твої мрії збуваються, а доля завжди підкидає приємні сюрпризи!

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З Днем ангела, Андрію! Нехай сьогодні і кожного дня для тебе сяє сонце, а похмурі думки ніколи не затримуються! Хай щастя ллється рікою, здоров'я залишається міцним, а люди навколо приносять лише позитивні емоції!

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Любий мій друже, вітаю тебе з іменинами. Нехай твій Ангел-охоронець оберігає тебе від суму та бід. Хай в житті буде все так, як ти захочеш. Добивайся своїх цілей завжди!

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Шановний Андрію, вітаю тебе з цим особливим святом, з Днем ангела! Хай не лише у цей день люди бажають тобі найкращого та діляться своїми усмішками! А ангелятко прокладає найкращий маршрут для здійснення мрій!

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Щиро вітаю тебе з красивим святом – Днем ангела Андрія. Хочу в цей день побажати тобі лише одного: хай твій ангел-охоронець допомагає тобі летіти, коли твої крила опускаються вниз.

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Андрію, вітаю з Днем ангела. Бажаю тобі здоров'я, удачі, терпіння і добробуту. Щоб тобі завжди допомагав твій Ангел, а життя було гармонійним і щасливим.

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Радості і світла, любові і тепла бажаємо тобі в день твоїх іменин! Іди по життю з юним серцем, ніколи не сумуй, відкривай нові горизонти! Нехай поруч будуть ті, кого ти любиш!

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Я хочу побажати, щоб у твоєму житті не було жодного похмурого дня! Щоб ангел-охоронець оберігав тебе і благословляв твій кожен вчинок, допомагав в будь-яких починаннях, освітлював життєвий шлях і ховав від незгод своїм крилом! З Днем ангела тебе, Андрію!

Привітання на День ангела Андрія 2022 у прозі: побажання своїми словами - фото 438871

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Від щирого серця вітаю тебе з Днем ангела і бажаю яскравих зірок на небі, які освітлюватимуть твій шлях до мрій, доброї вдачі і чудових ідей, щирої любові, що зігріває твоє серце, великих надій і яскравих моментів щастя.

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Андрію, вітаю тебе з іменинами! Ти - неймовірна людина, яка постійно вражає мене своїм позитивним мисленням та сміливістю! Хай тебе оберігає доля від всіх незгоди, а щастя завжди залишається вірним другом!

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Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай життя дарує більше яскравих моментів, збуваються всі твої найсміливіші і найбільш заповітні бажання! Бажаю, щоб твій ангел не покидав тебе, щоб у твоєму домі завжди панували щастя і розуміння. І нехай тебе оточують тільки щирі, вірні, надійні друзі і добрі люди.

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Вітаю з днем ангела Андрія! Бажаю краси в усьому: в одязі, у вчинках, в людях, в думках, в пейзажах, інтер'єрах. Нехай робота буде улюбленою, радість – нескінченною, настрій – прекрасним. Винагород, перемог, подорожей, фарб, чудес, міцних стосунків, стабільних умов, життєвого балансу і творчих підходів!

Привітання на День ангела Андрія 2022 у прозі: побажання своїми словами - фото 438870

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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