Як все починалось: перші кліпи головних українських хітмейкерів сьогодення

Тепер українські зірки випускають хіт за хітом, а кліпи на їхні пісні збирають мільйони переглядів. Однак починалось усе з простеньких та бюджетних відео, які лише декому одразу принесли популярність.

Ми вирішили пригадати, з якого починався зірковий шлях хітмейкерів України. Дивіться разом з нами перші кліпи найпопулярніших зараз селебріті, які викличуть у вас ностальгію.

Тіна Кароль – Выше облаков

Рік виходу: 2005

2005 Кількість переглядів: 2 мільйони

Океан Ельзи – Long Time Ago

Рік виходу: 1995

1995 Кількість переглядів: 9,5 тисяч

Бумбокс – Супер-пупер

Рік виходу: 2005

2005 Кількість переглядів: 60 тисяч

Monatik – ТайУлетаю

Рік виходу: 2011

2011 Кількість переглядів: 370 тисяч

Потап і Настя – Без любви

Рік виходу: 2006

2006 Кількість переглядів: 5,8 мільйонів

Время и Стекло – Так выпала Карта

Рік виходу: 2010

2010 Кількість переглядів: 17,3 мільйона

KAZKA – Свята

Рік виходу: 2017

2017 Кількість переглядів: 26 мільйонів

The Hardkiss – Babylon

Рік виходу: 2011

2011 Кількість переглядів: 556 тисяч

Олег Винник – Аромат моей мечты

Рік виходу: 2007

2007 Кількість переглядів: 2,5 мільйона

Антитіла – Маямі

Рік виходу: 2008

2008 Кількість переглядів: 43 тисячі

Беz Обмежень – Underground

Рік виходу: 2007

2007 Кількість переглядів: 63 тисячі

Mozgi – Аябо

Рік виходу: 2014

2014 Кількість переглядів: 16,9 мільйонів

Сергій Бабкін – Мотор

Рік виходу: 2006

2006 Кількість переглядів: 19 тисяч

Дзідзьо – Старі фотографії

Рік виходу: 2009

2009 Кількість переглядів: 805 тисяч

Арсен Мірзоян – Ніч

Рік виходу: 2011

2011 Кількість переглядів: 154 тисячі

Pianoбой – smysla.net

Рік виходу: 2009

2009 Кількість переглядів: 76 тисяч

Alyosha – Снег

Рік виходу: 2009

2009 Кількість переглядів: 100 тисяч

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