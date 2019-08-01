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Як все починалось: перші кліпи головних українських хітмейкерів сьогодення
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Тепер українські зірки випускають хіт за хітом, а кліпи на їхні пісні збирають мільйони переглядів. Однак починалось усе з простеньких та бюджетних відео, які лише декому одразу принесли популярність.
Ми вирішили пригадати, з якого починався зірковий шлях хітмейкерів України. Дивіться разом з нами перші кліпи найпопулярніших зараз селебріті, які викличуть у вас ностальгію.
Тіна Кароль – Выше облаков
- Рік виходу: 2005
- Кількість переглядів: 2 мільйони
Океан Ельзи – Long Time Ago
- Рік виходу: 1995
- Кількість переглядів: 9,5 тисяч
Бумбокс – Супер-пупер
- Рік виходу: 2005
- Кількість переглядів: 60 тисяч
Monatik – ТайУлетаю
- Рік виходу: 2011
- Кількість переглядів: 370 тисяч
Потап і Настя – Без любви
- Рік виходу: 2006
- Кількість переглядів: 5,8 мільйонів
Время и Стекло – Так выпала Карта
- Рік виходу: 2010
- Кількість переглядів: 17,3 мільйона
KAZKA – Свята
- Рік виходу: 2017
- Кількість переглядів: 26 мільйонів
The Hardkiss – Babylon
- Рік виходу: 2011
- Кількість переглядів: 556 тисяч
Олег Винник – Аромат моей мечты
- Рік виходу: 2007
- Кількість переглядів: 2,5 мільйона
Антитіла – Маямі
- Рік виходу: 2008
- Кількість переглядів: 43 тисячі
Беz Обмежень – Underground
- Рік виходу: 2007
- Кількість переглядів: 63 тисячі
Mozgi – Аябо
- Рік виходу: 2014
- Кількість переглядів: 16,9 мільйонів
Сергій Бабкін – Мотор
- Рік виходу: 2006
- Кількість переглядів: 19 тисяч
Дзідзьо – Старі фотографії
- Рік виходу: 2009
- Кількість переглядів: 805 тисяч
Арсен Мірзоян – Ніч
- Рік виходу: 2011
- Кількість переглядів: 154 тисячі
Pianoбой – smysla.net
- Рік виходу: 2009
- Кількість переглядів: 76 тисяч
Alyosha – Снег
- Рік виходу: 2009
- Кількість переглядів: 100 тисяч
Слухай українське! Найкращі пісні липня 2019, які мають бути у вашому плейлисті
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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