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Як все починалось: перші кліпи головних українських хітмейкерів сьогодення

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Головні українські хітмейкери - фото 1
Головні українські хітмейкери

Тепер українські зірки випускають хіт за хітом, а кліпи на їхні пісні збирають мільйони переглядів. Однак починалось усе з простеньких та бюджетних відео, які лише декому одразу принесли популярність.

Ми вирішили пригадати, з якого починався зірковий шлях хітмейкерів України. Дивіться разом з нами перші кліпи найпопулярніших зараз селебріті, які викличуть у вас ностальгію.

Тіна Кароль – Выше облаков

  • Рік виходу: 2005
  • Кількість переглядів: 2 мільйони

Океан Ельзи – Long Time Ago

  • Рік виходу: 1995
  • Кількість переглядів: 9,5 тисяч

Бумбокс – Супер-пупер

  • Рік виходу: 2005
  • Кількість переглядів: 60 тисяч

Monatik – ТайУлетаю

  • Рік виходу: 2011
  • Кількість переглядів: 370 тисяч

Потап і Настя – Без любви

  • Рік виходу: 2006
  • Кількість переглядів: 5,8 мільйонів

Время и Стекло – Так выпала Карта

  • Рік виходу: 2010
  • Кількість переглядів: 17,3 мільйона

KAZKA – Свята

  • Рік виходу: 2017
  • Кількість переглядів: 26 мільйонів

The Hardkiss – Babylon

  • Рік виходу: 2011
  • Кількість переглядів: 556 тисяч

Олег Винник – Аромат моей мечты

  • Рік виходу: 2007
  • Кількість переглядів: 2,5 мільйона

Антитіла – Маямі

  • Рік виходу: 2008
  • Кількість переглядів: 43 тисячі

Беz Обмежень – Underground

  • Рік виходу: 2007
  • Кількість переглядів: 63 тисячі

Mozgi – Аябо

  • Рік виходу: 2014
  • Кількість переглядів: 16,9 мільйонів

Сергій Бабкін – Мотор

  • Рік виходу: 2006
  • Кількість переглядів: 19 тисяч

Дзідзьо – Старі фотографії

  • Рік виходу: 2009
  • Кількість переглядів: 805 тисяч

Арсен Мірзоян – Ніч

  • Рік виходу: 2011
  • Кількість переглядів: 154 тисячі

Pianoбой – smysla.net

  • Рік виходу: 2009
  • Кількість переглядів: 76 тисяч

Alyosha – Снег

  • Рік виходу: 2009
  • Кількість переглядів: 100 тисяч

Слухай українське! Найкращі пісні липня 2019, які мають бути у вашому плейлисті

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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