Страсний тиждень: що треба і що не можна робити у Великий вівторок

Великий вівторок для християн східного обряду у 2022 році випадає на 19 квітня. Це один з важливих днів Страсного тижня, який завершується Великоднем. Тому розповідаємо про традиції та заборони у цей день.

19 квітня християни східного обряду відзначають другий день Страсного тижня, Великий вівторок. Це особливий період для вірян, який завершується світлим святом Воскресіння Христа. Радіо MAXIMUM пояснює, які справи у цей день дозволені, а від чого краще відмовитись.

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Що не можна робити у Великий вівторок:

Заборонено влаштовувати гучні гулянки, танцювати та співати;

Заборонено думати про погане та хтиве;

Заборонено вживати не пісну їжу та спиртне;

Не можна сваритись та лаятись;

Не можна займатись важкою фізичною працею;

Не можна залишати безлад вдома.

Традиції Великого вівторка та що можна робити у цей день:

Заведено читати Євангелії та молитись, згадуючи весь земний шлях Ісуса;

Сьогодні важливо завершити всі ремонти та прання;

Обов'язково допомагати іншим та не відмовляти, якщо хтось потребує допомоги;

У Великий вівторок вже починають розмальовувати писанки з хорошими думками.

Малювати писанки важливо зі світлими помислами / Bianca Ackermann on Unsplash

Прикмети на Великий вівторок:

Якщо у цей день дуже дощова погода, то літо буде сонячним та теплим;

Якщо чутно грім, то зовсім скоро прийде тепла погода;

Якщо дуже хмарно, то незабаром прийде потепління з дощами;

Якщо у цей день видно багато птахів, то до негоди.

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