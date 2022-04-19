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Страсний тиждень: що треба і що не можна робити у Великий вівторок

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Великий вівторок: традиції, прикмети і заборони - фото 1
Великий вівторок: традиції, прикмети і заборони

Великий вівторок для християн східного обряду у 2022 році випадає на 19 квітня. Це один з важливих днів Страсного тижня, який завершується Великоднем. Тому розповідаємо про традиції та заборони у цей день.

19 квітня християни східного обряду відзначають другий день Страсного тижня, Великий вівторок. Це особливий період для вірян, який завершується світлим святом Воскресіння Христа. Радіо MAXIMUM пояснює, які справи у цей день дозволені, а від чого краще відмовитись.

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Що не можна робити у Великий вівторок:

  • Заборонено влаштовувати гучні гулянки, танцювати та співати;
  • Заборонено думати про погане та хтиве;
  • Заборонено вживати не пісну їжу та спиртне;
  • Не можна сваритись та лаятись;
  • Не можна займатись важкою фізичною працею;
  • Не можна залишати безлад вдома.

Традиції Великого вівторка та що можна робити у цей день:

  • Заведено читати Євангелії та молитись, згадуючи весь земний шлях Ісуса;
  • Сьогодні важливо завершити всі ремонти та прання;
  • Обов'язково допомагати іншим та не відмовляти, якщо хтось потребує допомоги;
  • У Великий вівторок вже починають розмальовувати писанки з хорошими думками.
Малювати писанки важливо зі світлими помислами- фото 503525
Малювати писанки важливо зі світлими помислами / Bianca Ackermann on Unsplash

Прикмети на Великий вівторок:

  • Якщо у цей день дуже дощова погода, то літо буде сонячним та теплим;
  • Якщо чутно грім, то зовсім скоро прийде тепла погода;
  • Якщо дуже хмарно, то незабаром прийде потепління з дощами;
  • Якщо у цей день видно багато птахів, то до негоди.

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