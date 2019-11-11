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Привітання з Днем ангела Анастасії 2019 у віршах, прозі, смс і картинках

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вітання з Днем ангела Анастасії - фото 1
вітання з Днем ангела Анастасії

11 листопада Анастасії святкують свій День ангела. З нагоди іменин, привітайте знайомих Насть з цим святом! Найкращі вітання з іменинами – на Радіо МАКСИМУМ!

Анастасія перекладається з давньогрецької як "повернення до життя". Це ім'я походить від чоловічого Анастасій або Анастас, що означає "воскресіння".

Тут більше: Привітання з Днем ангела: найкращі побажання українською мовою

До вашої уваги вітання для Анастасії у віршах, смс, прозі та картинках. Надішліть імениннику найкращі поздоровлення!

Тисніть на пункт та переходьте до потрібного вам розділу:

Вірші для привітання з Днем ангела Анастасії

***

Щоб у душі настало свято,
Треба зовсім не багато,
Рідних трішечки уваги,
Друзів та колег поваги,
До роботи чуть наснаги,
Хвильку часу на розваги,
В серці місце для кохання,
Грошей на усі бажання.
Тож бажаю все це мати,
Келиха з вином підняти,
Іменини в теплім колі,
Гарно святкувати!

***

Анастасія – наше чудо,
У світі кращої нема.
Добра ти й благородна,
І красива і мила.
З іменинами вітаєм,
І бажаєм ми в цей день:
Будь кохана і щаслива,
Гарних шлем тобі пісень!

***

Колежанка наша Настя!
Подарунок цей на щастя
Ти від нас прийми.
Ну, а ми, попросим Бога,
Щоб твого життя дорога
Йшла поміж людьми.
Щоб тобі стрічались всюди
Тільки добрі, щирі люди,
I не було б зла.
Щоб весела і щаслива,
І успішна, і вродлива
Ти завжди була!

***

Сьогодні Настя лиш для тебе
Сміється сонце прямо з неба
І ніжно пахнуть квіти,
Його теплом зігріті.
І дятел на світанні
Відстукав привітання,
І мишка – шкряботушка,
Посмикала за вушко,
І котик походжає –
Тобі добра бажає.

***

Хай Настю нашу, ангел вберігає,
І в усьому, завжди, їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!

через GIFER

СМС вітання з іменинами Насті

***

Сьогодні настали іменини
У Насті, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі й радості бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь мріям тебе вінчає.

***

Від щирого серця вітаю тебе, мила Настуня! Побажати тобі хочу великих і маленьких чудес, солодких бажань і заповітних мрій, бажаю казкової любові, щирого щастя і безсумнівної удачі.

***

З Днем Ангела Анастасії мої найщиріші привітання,
Від всього серця, з побажаннями добра,
В здоров'ї й радості, сто років процвітання,
Любові, щастя та родинного тепла!

***

Хай святкове янголятко
Принесе кохання в хатку,
Насті нашій всі дарунки
Тільки вищого гатунку.
Посміхайся і радій
Цілий рік на крилах мрій!

***

Н – незвичайна.
А – авангардна.
С – симпатична.
Т – темпераментна.
Я – яскрава!
В імені твоя глибока сутність. Настю, вітаю й свій акровірш присвячую тобі!

через GIFER

Поздоровлення на іменини Дмитра у прозі

***

Анастасія, вітаю тебе зі святом! Бажаю багато приводів для радості й посмішки. Спокою і миру в серці, прозорості в справах і особистісного зростання. Завжди мрій про краще й отримуй більше. Радуйся кожному дню, красуне!

***

Вітаю, мила Анастасія! Бажаю літати у хмарах своїх надій і мрій, бажаю вірити в чудеса і залишатися в душі дитиною, бажаю в минуле дивитися з посмішкою, а в теперішньому відчувати неймовірне щастя, бажаю з передчуттям радості чекати майбутнє і з любов'ю в серці зустрічати кожен день.

***

Мила Анастасія, вітаю тебе з іменинами та бажаю всіляких гараздів, радості та щастя. Нехай твої рідні й близькі цінують тебе і люблять, нехай твої починання вдаються на "відмінно", а будь-яке твоє рішення справджується і буде правильно зрозумілим.

***

Нехай у твоїх оченятах завжди сяють вогники щастя! Бажаю тобі безліч чудових миттєвостей, виконання всіх бажань і прихильності удачі! Ти неймовірно красиве янголятко, залишайся такою ж відкритою і доброю дівчиною!

***

Анастасія, твоє ім'я звучить гордо, по-царськи! Бажаю, щоб ти завжди відчувала себе королевою, і життя твоє було схоже на прекрасну казку. Нехай кожен день трапляються справжні чудеса, настрій буде сонячним, а близькі завжди будуть поруч, готові в будь-яку хвилину підтримати та обійняти!

Картинки і листівки в День ангела Анастасії

Привітання з Днем ангела Анастасії 2019 у віршах, прозі, смс і картинках - фото 367360
Привітання з Днем ангела Анастасії 2019 у віршах, прозі, смс і картинках - фото 287370
Привітання з Днем ангела Анастасії 2019 у віршах, прозі, смс і картинках - фото 367361
Привітання з Днем ангела Анастасії 2019 у віршах, прозі, смс і картинках - фото 287368
Привітання з Днем ангела Анастасії 2019 у віршах, прозі, смс і картинках - фото 367362
Привітання з Днем ангела Анастасії 2019 у віршах, прозі, смс і картинках - фото 287367

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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