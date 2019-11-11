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Привітання з Днем ангела Анастасії 2019 у віршах, прозі, смс і картинках
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11 листопада Анастасії святкують свій День ангела. З нагоди іменин, привітайте знайомих Насть з цим святом! Найкращі вітання з іменинами – на Радіо МАКСИМУМ!
Анастасія перекладається з давньогрецької як "повернення до життя". Це ім'я походить від чоловічого Анастасій або Анастас, що означає "воскресіння".
Тут більше: Привітання з Днем ангела: найкращі побажання українською мовою
До вашої уваги вітання для Анастасії у віршах, смс, прозі та картинках. Надішліть імениннику найкращі поздоровлення!
Тисніть на пункт та переходьте до потрібного вам розділу:
- Привітання у віршах
- Короткі SMS побажання
- Вітання своїми словами (прозою)
- Картинки і відкритки на іменини
Вірші для привітання з Днем ангела Анастасії
***
Щоб у душі настало свято,
Треба зовсім не багато,
Рідних трішечки уваги,
Друзів та колег поваги,
До роботи чуть наснаги,
Хвильку часу на розваги,
В серці місце для кохання,
Грошей на усі бажання.
Тож бажаю все це мати,
Келиха з вином підняти,
Іменини в теплім колі,
Гарно святкувати!
***
Анастасія – наше чудо,
У світі кращої нема.
Добра ти й благородна,
І красива і мила.
З іменинами вітаєм,
І бажаєм ми в цей день:
Будь кохана і щаслива,
Гарних шлем тобі пісень!
***
Колежанка наша Настя!
Подарунок цей на щастя
Ти від нас прийми.
Ну, а ми, попросим Бога,
Щоб твого життя дорога
Йшла поміж людьми.
Щоб тобі стрічались всюди
Тільки добрі, щирі люди,
I не було б зла.
Щоб весела і щаслива,
І успішна, і вродлива
Ти завжди була!
***
Сьогодні Настя лиш для тебе
Сміється сонце прямо з неба
І ніжно пахнуть квіти,
Його теплом зігріті.
І дятел на світанні
Відстукав привітання,
І мишка – шкряботушка,
Посмикала за вушко,
І котик походжає –
Тобі добра бажає.
***
Хай Настю нашу, ангел вберігає,
І в усьому, завжди, їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
СМС вітання з іменинами Насті
***
Сьогодні настали іменини
У Насті, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі й радості бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь мріям тебе вінчає.
***
Від щирого серця вітаю тебе, мила Настуня! Побажати тобі хочу великих і маленьких чудес, солодких бажань і заповітних мрій, бажаю казкової любові, щирого щастя і безсумнівної удачі.
***
З Днем Ангела Анастасії мої найщиріші привітання,
Від всього серця, з побажаннями добра,
В здоров'ї й радості, сто років процвітання,
Любові, щастя та родинного тепла!
***
Хай святкове янголятко
Принесе кохання в хатку,
Насті нашій всі дарунки
Тільки вищого гатунку.
Посміхайся і радій
Цілий рік на крилах мрій!
***
Н – незвичайна.
А – авангардна.
С – симпатична.
Т – темпераментна.
Я – яскрава!
В імені твоя глибока сутність. Настю, вітаю й свій акровірш присвячую тобі!
Поздоровлення на іменини Дмитра у прозі
***
Анастасія, вітаю тебе зі святом! Бажаю багато приводів для радості й посмішки. Спокою і миру в серці, прозорості в справах і особистісного зростання. Завжди мрій про краще й отримуй більше. Радуйся кожному дню, красуне!
***
Вітаю, мила Анастасія! Бажаю літати у хмарах своїх надій і мрій, бажаю вірити в чудеса і залишатися в душі дитиною, бажаю в минуле дивитися з посмішкою, а в теперішньому відчувати неймовірне щастя, бажаю з передчуттям радості чекати майбутнє і з любов'ю в серці зустрічати кожен день.
***
Мила Анастасія, вітаю тебе з іменинами та бажаю всіляких гараздів, радості та щастя. Нехай твої рідні й близькі цінують тебе і люблять, нехай твої починання вдаються на "відмінно", а будь-яке твоє рішення справджується і буде правильно зрозумілим.
***
Нехай у твоїх оченятах завжди сяють вогники щастя! Бажаю тобі безліч чудових миттєвостей, виконання всіх бажань і прихильності удачі! Ти неймовірно красиве янголятко, залишайся такою ж відкритою і доброю дівчиною!
***
Анастасія, твоє ім'я звучить гордо, по-царськи! Бажаю, щоб ти завжди відчувала себе королевою, і життя твоє було схоже на прекрасну казку. Нехай кожен день трапляються справжні чудеса, настрій буде сонячним, а близькі завжди будуть поруч, готові в будь-яку хвилину підтримати та обійняти!
Картинки і листівки в День ангела Анастасії
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