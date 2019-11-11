Привітання з Днем ангела Анастасії 2019 у віршах, прозі, смс і картинках

11 листопада Анастасії святкують свій День ангела. З нагоди іменин, привітайте знайомих Насть з цим святом! Найкращі вітання з іменинами – на Радіо МАКСИМУМ!

Анастасія перекладається з давньогрецької як "повернення до життя". Це ім'я походить від чоловічого Анастасій або Анастас, що означає "воскресіння".

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До вашої уваги вітання для Анастасії у віршах, смс, прозі та картинках. Надішліть імениннику найкращі поздоровлення!

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***

Щоб у душі настало свято,

Треба зовсім не багато,

Рідних трішечки уваги,

Друзів та колег поваги,

До роботи чуть наснаги,

Хвильку часу на розваги,

В серці місце для кохання,

Грошей на усі бажання.

Тож бажаю все це мати,

Келиха з вином підняти,

Іменини в теплім колі,

Гарно святкувати!

***

Анастасія – наше чудо,

У світі кращої нема.

Добра ти й благородна,

І красива і мила.

З іменинами вітаєм,

І бажаєм ми в цей день:

Будь кохана і щаслива,

Гарних шлем тобі пісень!

***

Колежанка наша Настя!

Подарунок цей на щастя

Ти від нас прийми.

Ну, а ми, попросим Бога,

Щоб твого життя дорога

Йшла поміж людьми.

Щоб тобі стрічались всюди

Тільки добрі, щирі люди,

I не було б зла.

Щоб весела і щаслива,

І успішна, і вродлива

Ти завжди була!

***

Сьогодні Настя лиш для тебе

Сміється сонце прямо з неба

І ніжно пахнуть квіти,

Його теплом зігріті.

І дятел на світанні

Відстукав привітання,

І мишка – шкряботушка,

Посмикала за вушко,

І котик походжає –

Тобі добра бажає.

***

Хай Настю нашу, ангел вберігає,

І в усьому, завжди, їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

Сьогодні настали іменини

У Насті, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі й радості бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь мріям тебе вінчає.

***

Від щирого серця вітаю тебе, мила Настуня! Побажати тобі хочу великих і маленьких чудес, солодких бажань і заповітних мрій, бажаю казкової любові, щирого щастя і безсумнівної удачі.

***

З Днем Ангела Анастасії мої найщиріші привітання,

Від всього серця, з побажаннями добра,

В здоров'ї й радості, сто років процвітання,

Любові, щастя та родинного тепла!

***

Хай святкове янголятко

Принесе кохання в хатку,

Насті нашій всі дарунки

Тільки вищого гатунку.

Посміхайся і радій

Цілий рік на крилах мрій!

***

Н – незвичайна.

А – авангардна.

С – симпатична.

Т – темпераментна.

Я – яскрава!

В імені твоя глибока сутність. Настю, вітаю й свій акровірш присвячую тобі!

***

Анастасія, вітаю тебе зі святом! Бажаю багато приводів для радості й посмішки. Спокою і миру в серці, прозорості в справах і особистісного зростання. Завжди мрій про краще й отримуй більше. Радуйся кожному дню, красуне!

***

Вітаю, мила Анастасія! Бажаю літати у хмарах своїх надій і мрій, бажаю вірити в чудеса і залишатися в душі дитиною, бажаю в минуле дивитися з посмішкою, а в теперішньому відчувати неймовірне щастя, бажаю з передчуттям радості чекати майбутнє і з любов'ю в серці зустрічати кожен день.

***

Мила Анастасія, вітаю тебе з іменинами та бажаю всіляких гараздів, радості та щастя. Нехай твої рідні й близькі цінують тебе і люблять, нехай твої починання вдаються на "відмінно", а будь-яке твоє рішення справджується і буде правильно зрозумілим.

***

Нехай у твоїх оченятах завжди сяють вогники щастя! Бажаю тобі безліч чудових миттєвостей, виконання всіх бажань і прихильності удачі! Ти неймовірно красиве янголятко, залишайся такою ж відкритою і доброю дівчиною!

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Анастасія, твоє ім'я звучить гордо, по-царськи! Бажаю, щоб ти завжди відчувала себе королевою, і життя твоє було схоже на прекрасну казку. Нехай кожен день трапляються справжні чудеса, настрій буде сонячним, а близькі завжди будуть поруч, готові в будь-яку хвилину підтримати та обійняти!

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