Ця співачка повторила унікальний рекорд гурту The Beatles

Американська співачка Аріана Гранде зуміла повторити неймовірний рекорд культового британського гурту The Beatles. Новенькі пісні виконавиці захопили хіт-парад Billboard. Зацініть!

25-річна американська співачка і акторка Аріана Гранде з легкістю випускає хіт за хітом, однак нещодавно вона зуміла замахнутись на рекорд ліверпульської четвірки. Три треки зірки "окупували" хіт-парад Billboard Hot 100, як 55 років тому це зробили пісні The Beatles.

Лідерську позицію зайняв трек 7 Rings, на другій позначці опинився Break Up With Your Girlfriend, Iʼm Bored, а замкнув трійку Thank U, Next. Варто додати, що всі пісні входять до недавнього альбому "7 Rings", який підкорив не лише тренди Youtube, а й шанувальників. Зацініть найхітовіші треки місяця:

Ariana Grande – 7 Rings, дивитись кліп онлайн:

Ariana Grande – Break Up With Your Girlfriend, Iʼm Bored, дивитись кліп онлайн:

Ariana Grande – Thank U, Next, дивитись кліп онлайн:

