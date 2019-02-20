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Ця співачка повторила унікальний рекорд гурту The Beatles

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Аріана Гранде переплюнула The Beatles - фото 1
Аріана Гранде переплюнула The Beatles / Billboard

Американська співачка Аріана Гранде зуміла повторити неймовірний рекорд культового британського гурту The Beatles. Новенькі пісні виконавиці захопили хіт-парад Billboard. Зацініть!

25-річна американська співачка і акторка Аріана Гранде з легкістю випускає хіт за хітом, однак нещодавно вона зуміла замахнутись на рекорд ліверпульської четвірки. Три треки зірки "окупували" хіт-парад Billboard Hot 100, як 55 років тому це зробили пісні The Beatles.

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Лідерську позицію зайняв трек 7 Rings, на другій позначці опинився Break Up With Your Girlfriend, Iʼm Bored, а замкнув трійку Thank U, Next. Варто додати, що всі пісні входять до недавнього альбому "7 Rings", який підкорив не лише тренди Youtube, а й шанувальників. Зацініть найхітовіші треки місяця:

Ariana Grande 7 Rings, дивитись кліп онлайн:

Ariana Grande Break Up With Your Girlfriend, Iʼm Bored, дивитись кліп онлайн:

Ariana Grande Thank U, Next, дивитись кліп онлайн:

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Джерело: billboard
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