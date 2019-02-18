Популярні пісні: плейлист нової музики лютого

Популярна музика на Радіо МАКСИМУМ зарядить тебе драйвом та енергією, адже нові хіти закордонних виконавців за третій тиждень лютого 2019 року вже підкорюють мережу!

Сучасна музика розвивається неймовірно швидко, а хіти замінюють один одного ще стрімкіше. Будь у тренді та насолоджуйся популярними піснями ще до того, як вони почнуть лунати у кожній маршрутці та з кожної станції. Слухай новинки закордонних виконавців за третій тиждень лютого разом з Радіо МАКСИМУМ:

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Плейлист популярної музики, слухати онлайн:

Також плейлист популярної музики можна послухати за цим посиланням

Список треків:

Nora En Pure - We Found Love (feat. Ashibah) [Official Audio] Avril Lavigne feat. Nicki Minaj - Dumb Blonde (Lyric Video) Zedd, Katy Perry - 365 (Official) Cardi B & Bruno Mars - Please Me (Official Audio) Bebe Rexha - Last Hurrah (Official Lyric Video) Offset - Red Room (Official Music Video) Ariana Grande - needy (Audio) YUNGBLUD, Halsey - 11 Minutes (Audio) ft. Travis Barker XXXTENTACION - SAUCE! (Official Video) Aevion - My Baby (Official Audio) Lucas & Steve - Say Something (Official Music Video) HAEVN - City Lights (LVNDSCAPE Remix) [Official Music Video] Jay Hardway - Aliens (Official Music Video) Hozier - Dinner & Diatribes (Official Audio) Weezer - Take On Me (Official Video)

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