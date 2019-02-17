Рок-музика: плейлист нових альтернативних пісень тижня

Рок-гурти продовжують ділитися новими треками та кліпами, які не залишать вас байдужими. Радіо МАКСИМУМ зібрало плейлист нової рок-музики за другий тиждень лютого 2019!

Нудьгуєте від попсових треків і шукаєте нову рок-музику? Зібрали для вас ідеальний плейлист для роботи і відпочинку зі свіжих альтернативних пісень, які вийшли нещодавно. Не оминули увагою новий кліп неймовірних Our Last Night та альбом Millencolin – SOS. Насолоджуйтесь:

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Плейлист нової рок музики тижня, слухати онлайн:

Також всі пісні можна послухати за цим посиланням.

Список треків:

Our Last Night - "Demons" (OFFICIAL VIDEO)

Millencolin - "Caveman's Land" (Full Album Stream)

Millencolin - "Reach You" (Full Album Stream)

Millencolin - "Trumpets & Poutine" (Full Album Stream)

Millencolin - "Let It Be" (Full Album Stream)

Millencolin - "For Yesterday" (Full Album Stream)

Millencolin - "Do You Want War" (Full Album Stream)

Millencolin - "Carry On" (Full Album Stream)

Millencolin - "Dramatic Planet" (Full Album Stream)

Millencolin - "Yanny & Laurel" (Full Album Stream)

While She Sleeps - THE GUILTY PARTY

Escape The Fate - Do You Love Me? (Official Music Video)

TIMELESS - breathe (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

In Her Own Words - Serotonin (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Spiritbox - Belcarra (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

No Home - Nothing Gold Can Stay (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

dying in designer - Devil’s Callin' (Official Music Video)

Stand Atlantic - Toothpick (Official Music Video)

Without Me - Halsey ft. Juice WRLD (Fame On Fire Rock Cover)

Parting Gift - Pale (Official Music Video)

Of Mice & Men - How To Survive

WVNDER - The Mess You Made (Official Music Video)

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