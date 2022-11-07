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Україно-канадський дует Balaklava Blues презентує другий студійний альбом LET ME OUT
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Альбом представляє світу українську музику в стилістиці фолк-нуар. LET ME OUT написаний музикантами гурту Balaklava Blues Марком Марчиком та Марічкою Марчик з 2020 по 2022 роки в Торонто, отримав нові сенси з початком повномасштабної війни в Україні.
Balaklava Blues – україно-канадський гурт, найактивніші в Північній Америці бійці культурного фронту, які підтримують Україну, в глобальних масштабах, з 2014 року.
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Прослухати новий альбом можна за ЦИМ посиланням.
Balaklava Blues грають фолк нуар – музику без шкіри, справжню як звук оголеного нерва, яка назавжди залишить слід у музичному ДНК світу.
Цей альбом ми писали два роки пандемії, і врешті переписали наново з початком війни в Україні, бо зрозуміли для кого і для чого цей альбом. Це пісні про українців і про Україну сьогодні, адресовані людям у всьому світі", – розповідає Марк Марчик про новий альбом.
До слова, 28 жовтня Balaklava Blues презентували сингл GIMME з альбому LET ME OUT. Відео на пісню GIMME викликало резонанс в мережі. Gimme – це відео про українців під час війни, їх боротьбу та самовідданість. Про єдність захисту та тилу. Волонтер. Солдат. Дитина. Три образи відео. Три світи однієї війни. Кожен – частина механізму музичної скриньки, яка зіграє музику перемоги.
Як можна висловити та описати все що ми вклали в цей альбом звичайними словами? 2 роки без музики, 8 місяців війни, 3 роки розлуки, 8 років любові, надія та чекання, боротьба та зневіра, вдячність та розлука, ганьба та слава, біль та ненависть, кохання та смерть... Слухайте "LET ME OUT". Буде болісно. Часами відрадно. Часами сентиментально. Але сильно, впевнено та потужно. Ми цими піснями зцілюємося. І все тут, як у нашому з вами житті. Борімося, кохаємо, не зупиняємося, живемо", – коментує Марічка Марчик.
Balaklava Blues створена етнічним українцем з Торонто і киянкою. Марко та Марічка познайомились у 2014 році на Майдані в Києві, створили сім'ю й серію потужних всесвітньовідомих музичних та театральних проєктів у Торонто. Війна в Україні для них – це частина життя, бо брати Марічки й Марка служать в ЗСУ, частина родини Марічки загинула під Києвом, іншим вони допомогли знайти тимчасовий притулок у Канаді. Збір коштів для українців з допомогою музики – їх щоденна робота.
У жовтні 2022-ого Марічка й Марко поїхали в Ізюм, щоб зустрітися з братом Марічки Максимом. Документальна історія цієї подорожі з Торонто до Ізюма, та двох благодійних концертів, які Balaklava Blues зіграли у жовтні в Києві та Львові найближчим часом з'явиться у мережі. 20 жовтня Balaklava Blues представили Україну на міжнародному музичному форумі WOMEX в Лісабоні.
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