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З Днем Святого Миколая 2022: найкращі привітання українською
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Красиві привітання з Днем святого Миколая українською – у нашій добірці. Зібрали для вас прикольні поздоровлення у віршах, смс та прозі, а також гарні картинки та листівки. Шукайте найкраще вітання з Миколаєм!
День Святого Миколая, який в Україні відзначають у ніч з 18 на 19 грудня, – улюблене свято не тільки дітей, а й дорослих. У цей день прийнято не тільки дарувати презенти, а й вітати один одного теплими словами. Зібрали для вас найкращі привітання з Миколайчиком українською мовою – клікайте на пункт та переходьте на потрібний розділ!
- Вірші для привітання
- Короткі SMS побажання
- Прикольні поздоровлення
- Вітання своїми словами (прозою)
- Побажання для дітей
- Вітальні картинки на свято
Привітання з Днем Святого Миколая у віршах
***
Нехай бородань Святий Миколай
Принесе сюрприз – дарунки,
Але ти собі запам'ятай –
Це не якісь звичайні пакунки.
Лише за чемні та добрі вчинки,
За щире серце та чисті думки
Він несе для хлопчика або дівчинки
Повні-повні дива сумки!
***
Хай Миколай у вишиванці
Розбудить подарунком вранці,
І принесе у вашу хату
Добробут, радості багато.
Розбудить приспані надії,
Зернятко щастя хай посіє.
Зігріє гумором, любов'ю,
І принесе усім здоров'я!
***
З Днем Святого Миколаю
Від душі я вас вітаю,
Миру, радості, достатку
Всій родині побажаю.
Принесе хай Миколайчик
Торбу вам велику щастя,
І прожене хай із дому
Всі проблеми та напасті.
***
Хай Святий Миколай принесе
Найщиріші усім подарунки.
У дитинство знов віднесе,
Коли чекали нічні пакунки.
Хай здоров’я в мішечок положить,
Ваше щастя на десять помножить.
Хай добро у цей день засяє,
Вашу сім'ю звеселяє.
***
Здоровими щоб всі були,
Від Миколая подарунки знайшли.
Кому різочку, кому презент, —
Це найчарівніший святковий момент.
Хай в цей день панує свято,
Поруч рідних буде багато.
Не сумуйте й не сваріться,
З ворогами помиріться.
***
Хай свято чудо принесе,
Під подушку не різку покладе.
Хай Миколай щастя подарує,
Бо саме для цього по світу мандрує.
Хай вся родина здорова буде,
Лиш щастя та радість у дім прибуде.
Хай в цей день сміх лунає,
Всіх від проблем позбавляє.
***
Його з дитинства кожен знає,
Прихід з надією чекають,
Він подарунки щедрі має,
Всіх з днем святого Миколая!
Нехай минає все погане,
А перешкод в житті не стане,
Щасливі будьте і кохані,
Хай втілюються завжди плани.
***
Не чекаючи новорічної ночі
Несе подарунки людям Микола!
Він чує всі мрії на білому світі,
Проси, що хочеш, і сміливіше мрій!
Я зі святом святого Миколая
Хочу тебе привітати від душі!
Нехай він виконає все, що забажаєш,
Все збудеться, ти тільки не поспішай.
***
Вечір стане на порозі,
З'явиться дідусь невдовзі.
Не втомився за віки,
Важкі носить лантухи!
Тішать діда чемні діти,
Буде їм з чого радіти!
Миколая всі чекають –
Подаруночки шукають.
Хай добро приходить в дім!
Щастя й злагоди усім!
***
Миколай Святий – добродій,
З подарунками спішить,
Хай вам дасть життя щедроти,
Від негоди захистить.
Щоби був достаток в хаті,
Та здоров'я у дітей,
Щоб сім’я була багата,
Та пошана від людей!
***
З Днем Святого Миколая
Тебе, друже, привітаю!
Хай в сім’ї панує мир,
На добро орієнтир.
Щоб не знав ні бід, печалі,
Спав спокійно ти ночами.
Йшов вперед, не спотикався
І завжди, щоб усміхався.
***
Миколая усі люблять,
Всі чекають, дітей голублять.
Тож хай це свято принесе
У торбі найдобріше все.
Трохи щастя та турботи,
Високооплачуваної роботи.
Щоб єдналась вся родина,
Здоровою була кожна дитина.
***
Чудотворець Миколай
До нас в гості завітав,
Ти його шануй, не лай
І молитву зачитай.
Хай настане врешті мир,
Злагода панує в хаті,
Прилетить хай щастя вир.
Тож шануйся, рідний брате!
***
Вірш для рідних, які перебувають за кордоном
На краєчку Землі, так далеко від дому й родини,
Ми, на жаль превеликий, все не свій розбудовуєм край,
Тож нехай у цей день наше серце додому полине,
А до вас хоч на хвильку завітає Святий Миколай.
Покладе під подушку, поки будете солодко спати,
Міх удачі і щастя, щоби з вами постійно були,
А іще календар, де відмітить повернення дату,
Щоб у колі сім’ї ви в добрі і достатку жили!
Відео поздоровлення на Миколая для дорослих
СМС вітання з Миколаєм
***
Миколай Святий у білих шатах
Крізь сніжок прийде до хати.
Він несе дарунки й диво
Для усіх дітей сміливих!
***
В цей чудесний день, святковий,
Трохи морозний та зимовий.
З Миколаєм вас вітаєм,
Здоров'я й радості бажаєм!
***
Хай будуть щедрі подарунки
І усмішки скрізь на вустах,
Всіх з Днем святого Миколая,
Життя легким хай буде шлях.
***
В день омріяний, жаданий,
Нехай здійсняться всі бажання.
На крилах щастя Святий Миколай
Передає вам найкращі вітання!
***
Від душі бажаю тобі,
Щоб збулися твої мрії.
З Днем святого Миколая!
Миру, щастя, доброти!
***
Хай Святий Миколай подарує,
Щастя і долю, свято і сміх.
Щоб були здоров'я, і радість, і надія,
Щоб збувалися всі заповітні мрії.
***
У День Святого Миколая
Тобі радості бажаю!
Усмішок і позитиву,
Завжди мати перспективу!
***
Хай Микола принесе у хату
Здоров'я й радості багато,
Приємні, щирі поцілунки
І ще багато подарунків!
***
Чарівне свято до нас прийшло –
Тебе сьогодні я вітаю,
Бажаю щастя щоб знайшов
Ти в День святого Миколая.
***
Хай Миколай тобі приносить
Любов, визнання і повагу,
Щоб тобі всього було досить,
В житті хай панує рівновага!
***
Набита подушка хай буде щастям!
Земної злагоди й тепла!
Хай здійсниться найсвітліша казка,
У день Святого Миколая!
***
З днем Миколая вас привітаю,
Здійснення всіх мрій вам побажаю.
Щоб вашу домівку ангел беріг,
В здоров'ї і щасті був оберіг.
***
Хай Миколай тобі сповна,
Подарує щастя і добра.
Хай дасть тобі надію й ласку,
Щоб ти попав в чарівну казку.
***
Свято щастя та добра,
В цей день бажаю вам тепла.
Хай здоров'я Миколай дарує,
Радість в кожній хаті хай панує.
Побажання зі святом у відео
Прикольні привітання зі святом Миколая
***
Тук-тук-тук! Я Миколай !
Привітаннячко тримай:
Ти побільше посміхайся
І шалено закохайся!
Нехай поруч будуть друзі
І побільше їжі в пузі!
Хай перетворить добрий гном
Твiй холодильник в гастроном!
***
Я вже тут! Я Миколай!
Поздоровлення тримай:
Нехай поруч будуть друзі
І побільше їжі в пузі.
А ще усмішки повсюди,
Де заглянеш – там і буде,
Щастя також там знайдеш,
Знай, що ти не пропадеш!
Веселись, гульбань, радій,
Стань поближче до всіх мрій.
З гальм зніми своє буття
І відчуй весь смак життя!
***
Щоб Миколай – червоний ніс
Купу доларів приніс,
Рахунок в банку щоб відкрив.
З грошима диво сотворив
І цілий рік, щоб на дурняк
Ви пили пиво і коньяк.
Хай перетворить щедрий гном
Ваш холодильник в гастроном!
***
У цей день ми просимо дива
І здоров'я для рідних.
І корову, і верблюда,
І путівку на двох,
І щоб збулися всі бажання,
Щоб сповнилися мрії,
Випарувалися всі страждання,
Маємо на це надії!
***
З Днем Святого Миколая
Вас сердечно вітаю!
Вам бажаю я і надалі
Не хворіти й не старіти!
Довго жити, коханими бути
І любов свою дарувати!
Щастя, радості, удачі!
Тільки так і не інакше!
***
На день Святого Миколаю
Тобі кохання побажаю,
Знайти достойну гарну пару,
Щоб почуття були, мов з жару!
Прикольне вітання з Миколайчиком для дорослих
Поздоровлення на День Миколая у прозі
***
Вітаю з довгоочікуваним Днем Святого Миколая! Не знаю, наскільки ви були чемні, але впевнений, що Миколай не обмине вас зі своїми подарунками!
***
Святий Миколай обов'язково прийде до чемних діточок, які дуже на нього чекали! І ніщо його не зупинить, адже магія свята має відбутися! Нехай добро перемагає!
***
В День Святого Миколая хочу побажати здоров'я міцного, як 40-градусний мороз, любові чистої, як сніжинка за вікном, сімейного добробуту і палкого кохання, як в улюблених фільмах. Нехай у вашому домі оселиться свято!
***
Від щирого серця вітаю всіх з Миколаєм! Нехай це свято вселить в нас любов і надихне на добрі справи і милосердя, нехай подарує нам віру у здійснення наших найзаповітніших бажань! Нехай прийде в кожен дім Господь і наповнить наші серця радістю за молитвами Святого Миколая!
***
Вітаю з Днем Святого Миколая, зі святом радості і щедрих подарунків. Бажаю знайти під подушкою смачну шоколадку і добре побажання, розділити веселощі і радість з коханими і близькими людьми, наповнити свій будинок святковим затишком і променистим щастям.
***
З Миколайчиком! Нехай у цей святковий день відбудуться чарівні та казкові події! Добра вам, щастя і любові, теплих сімейних посиденьок і довгоочікуваних солодощів під подушкою. Нехай у вашому домі буде затишна атмосфера, сповнена позитиву, сміху і достатку. Радості, душевного тепла і щирості!
***
Вітаю зі святом! Бажаю, щоб ти отримав в цей день приємну звістку від Миколая і неодмінно подарунок під подушку. Твори чудеса для інших – і диво обов'язково увійде в твій будинок!
***
У День Святого Миколая від душі бажаю світлого щастя і доброї дороги до успіху, здійснення заповітних бажань і щирих сподівань, неймовірного везіння в житті і вірного кохання, відмінного здоров'я і домашнього затишку.
***
У магічний вечір Миколая нехай збуваються всі мрії, казка стає дійсністю, а дива нехай чекають в найнесподіваніших місцях!
***
Якщо потрібна допомога, помоліться святому Миколаю Чудотворцю. Він обов'язково допоможе вам. Адже віра творить чудеса, а Святий Миколай володіє неймовірною силою, здатною допомогти кожному з нас. Зі святом! Вірте в чудеса!
***
Зі святом! Нехай Миколай Чудотворець відгукується на твої молитви і все в житті завжди складається дивожним чином! Нехай віра в чудо допомагає долати будь-які перешкоди, дарує надію, вселяє впевненість в успішний результат твоїх добрих починань!
Привітання з Миколайчиком для дітей
***
Темна нічка наступає,
Снігом білим засипає,
Всі дороги і будинки,
Всі дерева і ялинки.
Ніби казка на малюнку –
Сніг малює візерунки.
Двері в хату відкривай,
Йде до вас сам Миколай .
Він несе свої вітання,
Радість, свято, побажання:
Щоб у кожній хаті – всі були багаті!
Щоб у кожнім домі всі жили в любові!
Вітаю вас, зі святом Чудотворця!
***
Я святого Миколая,
Дуже-дуже добре знаю.
Він на свято в чобіток
Для слухняних діточок
Має у своїй торбинці
Найприємніші гостинці.
***
Місяць засурмив в ріжок:
- Миколай йде до діток!
У мішку несе багато
Подаруночків малятам.
Для Максимка є машинка,
Для Мар'янки мандаринка,
Миколайчик для Мартусі,
Сіра мишка для Катрусі.
***
Коли замерзла річка
І став біленьким гай,
Прийшов у темну нічку
На землю Миколай!!!
Він в шапці-невидимці,
У теплім кожушку
Приніс усім гостинці
У чарівнім мішку!
***
Він ходить від хати до хати,
Питається мами і тата:
Чи є у вас чемна дитина,
Дівчатко мале чи хлопчина?
Для кожного має в торбинці
Найкращі у світі гостинці.
А хто без кінця бешкетує,
Тим чортик лиш різки дарує!
***
Все затихло надворі,
Сяють зорі угорі,
Всі чекають-виглядають
Чудотворця Миколая.
Але щось він забарився.
Може в небі заблудився?
В нього клопотів багато,
Бо заходить в кожну хату.
Все, що в нього в торбі є,
Чемним дітям роздає.
Картинки до Дня Святого Миколая Чудотворця
Тут більше: Листівки і відкритки до дня Святого Миколая
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