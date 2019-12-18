Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Миколая Відморожений

Привітання з Днем Святого Миколая 2020: гарні і прикольні СМС

  • 524
З Миколаєм! - фото 1
З Миколаєм!

19 грудня українці відзначають День Святого Миколая. З нагоди цього свята заведено робити подарунки та обмінюватися вітаннями. Зібрали для вас найкращі привітання з Днем святого Миколая українською мовою!

День Святого Миколая – не лише улюблене свято малюків, адже й дорослі обожнюють 19 грудня. Зібрали для вас гарні та прикольні поздоровлення у віршах, смс та прозі, які подарують новорічний настрій вашим близьким.

ТЕСТ: Що принесе тобі Святий Миколай

Натискайте на потрібний пункт та переходьте на відповідний розділ:

СМС привітання з Днем Святого Миколая

***

Хай в повсякденні трапляється диво,
Жити багато та жити щасливо.
В день на Миколу бажань досягти,
Рік весь майбутній здоров'ям цвісти!

***

З днем Миколая вас привітаю,
Здійснення бажання, вам побажаю.
Щоб вашу домівку ангел беріг,
В здоров'ї та щасті був оберіг.

***

Мріям збутися бажаю!
З Днем Святого Миколая!

***

Зі святом Миколи сьогодні вітаю,
Долі щасливої вам побажаю.
Хай цей Святий буде поруч в житті,
Разом із вами розділяє шляхи!

***

З Днем Святого Миколая!
Хай зоря удачі сяє!

З днем Святого Миколая! - Поздравления открытки

Оригінальні побажання на Миколая в СМС

***

Бажаю, щоб Святий Миколай наповнив твоє життя добром, радістю та світлими миттєвостями! Нехай Святий Миколай завжди оберігає тебе і посилає удачу!

***

Вітаю з великим християнським святом – днем святого Миколая! Нехай Микола-Чудотворець чує ваші молитви та наповнить життя великими й маленькими чудесами!

***

День Святого Миколая – священне свято, день коли варто забути про всі невдачі та неприємності й згадати просту думку про те, що чудеса трапляються скрізь і постійно. Будьте щасливі, зі святом!

***

Нехай цей грудневий день буде наповнений добром і осяяний яскравим світлом, адже Святий Миколай принесе у твій будинок затишок, радість і мир!

***

Чарівний і довгоочікуваний день – День святого Миколая! У цей день Микола Чудотворець ближче до нас, як ніколи! У цей день він почує і зрозуміє всі наші прохання і бажання... Тільки молитися і просити потрібно щиро, від щирого серця, з жаром люблячого і спраглого серця в кожному слові нашому!

Прикольні вітання з Миколаєм у віршах

***

Отримай в день святий
Чудовий подарунок,
Цукерочок пакунок,
А ми даруєм поцілунок!

***

Тук, тук, тук! Це Миколай!
Ось, вітаннячка від нього ти тримай!
Під подушку зазирни,
Цукерки й печиво бери!
Тут чудовий подарунок,
Від Миколая цей частунок!
Нехай поруч будуть друзі
Будь із ними в мирі та союзі!

***

Щастя, радості, удачі
В цей святковий казки час.
Хай повз пролинуть всі невдачі,
І сьогодні, й повсякчас.

Щоб достаток був завжди,
Відпочити ви могли.
Щоб сім’я була здорова
Й пройшла повз уся хвороба.

***

С днем Святого Миколая
Я вас щиро привітаю,
Хай добро буде у хаті
І господарі багаті,
Подарунків цілий віз,
Щоб Микола вам привіз,
На столі хай буде рай –
Величезний коровай,
Ще горілочка, сальце,
Оселедець та м'ясце,
Гаманці завжди з грошима,
Файна дача, та машина!

***

Я святого Миколая,
Дуже-дуже добре знаю.
Він на свято в чобіток
Для слухняних діточок
Має у своїй торбинці
Найприємніші гостинці!

Короткі поздоровлення до Дня Миколая у прозі

***

Прийміть найщиріші вітання з Днем Святого Миколая! Добра вам, щастя і любові, теплих сімейних посиденьок і довгоочікуваних солодощів під подушкою!

***

Нехай в цей святковий день Святого Миколая відбудуться чарівні та казкові події! Хай у кожному домі буде достаток, нехай радує затишна атмосфера, повна позитиву і сміху. Радості, душевного тепла і щирості!

***

З Днем Святого Миколая! Нехай в це свято трапиться добре диво! Нехай твоє серце знайде надію, а душа повірить в дива! Бажаю добра і любові, миру і щастя, здоров'я і гармонії, родинного добробуту та незгасного світла радості в житті!

***

Вітаю тебе з Днем Святого Миколая! Бажаю, щоб він зі своїми Ангелами-помічниками приніс тобі величезне щастя. Нехай збудуться всі твої мрії – великі та маленькі!

***

З Днем Чудотворця небесного, з Днем святого Миколая! Миру, добра, затишку у Вашій оселі. Нехай він збереже вас та вашим рідних від всього поганого, подарує радість та поселить любов у ваших серцях!

До теми: Картинки з Днем ангела Миколи: листівки і відкритки з іменинами

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: розкута модель Ася Міковіч, яка є інфраструктурною музою України (18+)
  • 15 грудня, 16:50
  • 1309
Найкращі українські серіали 2019 року, за які не соромно: рейтинг Радіо МАКСИМУМ
  • 16 грудня, 17:30
  • 840
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 листопада, 13:09
  • 1957329
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Популярне