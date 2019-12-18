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Привітання з Днем Святого Миколая 2020: гарні і прикольні СМС
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19 грудня українці відзначають День Святого Миколая. З нагоди цього свята заведено робити подарунки та обмінюватися вітаннями. Зібрали для вас найкращі привітання з Днем святого Миколая українською мовою!
День Святого Миколая – не лише улюблене свято малюків, адже й дорослі обожнюють 19 грудня. Зібрали для вас гарні та прикольні поздоровлення у віршах, смс та прозі, які подарують новорічний настрій вашим близьким.
ТЕСТ: Що принесе тобі Святий Миколай
Натискайте на потрібний пункт та переходьте на відповідний розділ:
- СМС привітання у віршах
- Оригінальні привітання у прозі
- Прикольні вітання у віршах
- Короткі СМС побажання у прозі
СМС привітання з Днем Святого Миколая
***
Хай в повсякденні трапляється диво,
Жити багато та жити щасливо.
В день на Миколу бажань досягти,
Рік весь майбутній здоров'ям цвісти!
***
З днем Миколая вас привітаю,
Здійснення бажання, вам побажаю.
Щоб вашу домівку ангел беріг,
В здоров'ї та щасті був оберіг.
***
Мріям збутися бажаю!
З Днем Святого Миколая!
***
Зі святом Миколи сьогодні вітаю,
Долі щасливої вам побажаю.
Хай цей Святий буде поруч в житті,
Разом із вами розділяє шляхи!
***
З Днем Святого Миколая!
Хай зоря удачі сяє!
Оригінальні побажання на Миколая в СМС
***
Бажаю, щоб Святий Миколай наповнив твоє життя добром, радістю та світлими миттєвостями! Нехай Святий Миколай завжди оберігає тебе і посилає удачу!
***
Вітаю з великим християнським святом – днем святого Миколая! Нехай Микола-Чудотворець чує ваші молитви та наповнить життя великими й маленькими чудесами!
***
День Святого Миколая – священне свято, день коли варто забути про всі невдачі та неприємності й згадати просту думку про те, що чудеса трапляються скрізь і постійно. Будьте щасливі, зі святом!
***
Нехай цей грудневий день буде наповнений добром і осяяний яскравим світлом, адже Святий Миколай принесе у твій будинок затишок, радість і мир!
***
Чарівний і довгоочікуваний день – День святого Миколая! У цей день Микола Чудотворець ближче до нас, як ніколи! У цей день він почує і зрозуміє всі наші прохання і бажання... Тільки молитися і просити потрібно щиро, від щирого серця, з жаром люблячого і спраглого серця в кожному слові нашому!
Прикольні вітання з Миколаєм у віршах
***
Отримай в день святий
Чудовий подарунок,
Цукерочок пакунок,
А ми даруєм поцілунок!
***
Тук, тук, тук! Це Миколай!
Ось, вітаннячка від нього ти тримай!
Під подушку зазирни,
Цукерки й печиво бери!
Тут чудовий подарунок,
Від Миколая цей частунок!
Нехай поруч будуть друзі
Будь із ними в мирі та союзі!
***
Щастя, радості, удачі
В цей святковий казки час.
Хай повз пролинуть всі невдачі,
І сьогодні, й повсякчас.
Щоб достаток був завжди,
Відпочити ви могли.
Щоб сім’я була здорова
Й пройшла повз уся хвороба.
***
С днем Святого Миколая
Я вас щиро привітаю,
Хай добро буде у хаті
І господарі багаті,
Подарунків цілий віз,
Щоб Микола вам привіз,
На столі хай буде рай –
Величезний коровай,
Ще горілочка, сальце,
Оселедець та м'ясце,
Гаманці завжди з грошима,
Файна дача, та машина!
***
Я святого Миколая,
Дуже-дуже добре знаю.
Він на свято в чобіток
Для слухняних діточок
Має у своїй торбинці
Найприємніші гостинці!
Короткі поздоровлення до Дня Миколая у прозі
***
Прийміть найщиріші вітання з Днем Святого Миколая! Добра вам, щастя і любові, теплих сімейних посиденьок і довгоочікуваних солодощів під подушкою!
***
Нехай в цей святковий день Святого Миколая відбудуться чарівні та казкові події! Хай у кожному домі буде достаток, нехай радує затишна атмосфера, повна позитиву і сміху. Радості, душевного тепла і щирості!
***
З Днем Святого Миколая! Нехай в це свято трапиться добре диво! Нехай твоє серце знайде надію, а душа повірить в дива! Бажаю добра і любові, миру і щастя, здоров'я і гармонії, родинного добробуту та незгасного світла радості в житті!
***
Вітаю тебе з Днем Святого Миколая! Бажаю, щоб він зі своїми Ангелами-помічниками приніс тобі величезне щастя. Нехай збудуться всі твої мрії – великі та маленькі!
***
З Днем Чудотворця небесного, з Днем святого Миколая! Миру, добра, затишку у Вашій оселі. Нехай він збереже вас та вашим рідних від всього поганого, подарує радість та поселить любов у ваших серцях!
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