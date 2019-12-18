Привітання з Днем Святого Миколая 2020: гарні і прикольні СМС

19 грудня українці відзначають День Святого Миколая. З нагоди цього свята заведено робити подарунки та обмінюватися вітаннями. Зібрали для вас найкращі привітання з Днем святого Миколая українською мовою!

День Святого Миколая – не лише улюблене свято малюків, адже й дорослі обожнюють 19 грудня. Зібрали для вас гарні та прикольні поздоровлення у віршах, смс та прозі, які подарують новорічний настрій вашим близьким.

ТЕСТ: Що принесе тобі Святий Миколай

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Хай в повсякденні трапляється диво,

Жити багато та жити щасливо.

В день на Миколу бажань досягти,

Рік весь майбутній здоров'ям цвісти!

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З днем Миколая вас привітаю,

Здійснення бажання, вам побажаю.

Щоб вашу домівку ангел беріг,

В здоров'ї та щасті був оберіг.

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Мріям збутися бажаю!

З Днем Святого Миколая!

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Зі святом Миколи сьогодні вітаю,

Долі щасливої вам побажаю.

Хай цей Святий буде поруч в житті,

Разом із вами розділяє шляхи!

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З Днем Святого Миколая!

Хай зоря удачі сяє!

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Бажаю, щоб Святий Миколай наповнив твоє життя добром, радістю та світлими миттєвостями! Нехай Святий Миколай завжди оберігає тебе і посилає удачу!

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Вітаю з великим християнським святом – днем святого Миколая! Нехай Микола-Чудотворець чує ваші молитви та наповнить життя великими й маленькими чудесами!

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День Святого Миколая – священне свято, день коли варто забути про всі невдачі та неприємності й згадати просту думку про те, що чудеса трапляються скрізь і постійно. Будьте щасливі, зі святом!

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Нехай цей грудневий день буде наповнений добром і осяяний яскравим світлом, адже Святий Миколай принесе у твій будинок затишок, радість і мир!

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Чарівний і довгоочікуваний день – День святого Миколая! У цей день Микола Чудотворець ближче до нас, як ніколи! У цей день він почує і зрозуміє всі наші прохання і бажання... Тільки молитися і просити потрібно щиро, від щирого серця, з жаром люблячого і спраглого серця в кожному слові нашому!

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Отримай в день святий

Чудовий подарунок,

Цукерочок пакунок,

А ми даруєм поцілунок!

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Тук, тук, тук! Це Миколай!

Ось, вітаннячка від нього ти тримай!

Під подушку зазирни,

Цукерки й печиво бери!

Тут чудовий подарунок,

Від Миколая цей частунок!

Нехай поруч будуть друзі

Будь із ними в мирі та союзі!

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Щастя, радості, удачі

В цей святковий казки час.

Хай повз пролинуть всі невдачі,

І сьогодні, й повсякчас.

Щоб достаток був завжди,

Відпочити ви могли.

Щоб сім’я була здорова

Й пройшла повз уся хвороба.

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С днем Святого Миколая

Я вас щиро привітаю,

Хай добро буде у хаті

І господарі багаті,

Подарунків цілий віз,

Щоб Микола вам привіз,

На столі хай буде рай –

Величезний коровай,

Ще горілочка, сальце,

Оселедець та м'ясце,

Гаманці завжди з грошима,

Файна дача, та машина!

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Я святого Миколая,

Дуже-дуже добре знаю.

Він на свято в чобіток

Для слухняних діточок

Має у своїй торбинці

Найприємніші гостинці!

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Прийміть найщиріші вітання з Днем Святого Миколая! Добра вам, щастя і любові, теплих сімейних посиденьок і довгоочікуваних солодощів під подушкою!

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Нехай в цей святковий день Святого Миколая відбудуться чарівні та казкові події! Хай у кожному домі буде достаток, нехай радує затишна атмосфера, повна позитиву і сміху. Радості, душевного тепла і щирості!

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З Днем Святого Миколая! Нехай в це свято трапиться добре диво! Нехай твоє серце знайде надію, а душа повірить в дива! Бажаю добра і любові, миру і щастя, здоров'я і гармонії, родинного добробуту та незгасного світла радості в житті!

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Вітаю тебе з Днем Святого Миколая! Бажаю, щоб він зі своїми Ангелами-помічниками приніс тобі величезне щастя. Нехай збудуться всі твої мрії – великі та маленькі!

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З Днем Чудотворця небесного, з Днем святого Миколая! Миру, добра, затишку у Вашій оселі. Нехай він збереже вас та вашим рідних від всього поганого, подарує радість та поселить любов у ваших серцях!

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