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В темному морі ми не одні: гурт The Hardkiss випустив потужну пісню "Маяк"
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The Hardkiss потішили шанувальників новим треком "Маяк" про боротьбу та надію. Рекомендуємо послухати!
Популярний український гурт The Hardkiss вперше за багато місяців війни презентував новий сингл "Маяк". Потужна композиція була написана ще до повномасштабної війни, але й зараз є актуальною. Новинка вже з'явилась на різних музичних платформах та зібрала захоплені коментарі шанувальників, тож радимо і вам зацінити.
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"Темне море та дикий шторм" – так можна описати складний час, у якому ми зараз живемо. Як писала Леся Українка: "без надії сподіваюсь", і це був її заклик до боротьби. Нам усім зараз потрібна надія, треба шукати її навіть у найтемніші часи. Об’єднаність, підтримка одним одного, віра у людей, хороших людей. Віра у те, що навіть незнайома людина може врятувати твоє життя. Українці стали "маяками" одне для одного, – ділиться фронтвумен гурту Юлія Саніна.
Вона сподівається, що ця пісня про надію підійматиме бойовий дух всім, хто зараз бореться.
THE HARDKISS – Маяк, слухайте пісню онлайн:
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