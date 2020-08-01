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Привітання на День ангела Іллі 2020 у прозі: побажання своїми словами

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З Днем Ангела Іллі! - фото 1
З Днем Ангела Іллі!

2 серпня Іллі відзначають свій День ангела. З нагоди цього святи, ми підготували для вас найкращі привітання у прозі для іменинників. Поздоровте своїх знайомих Ільків з їхнім Днем ангела!

Ім'я Ілля походить з давньоєврейської мови та означає "фортеця Господня". Свій День ангела власники цього імені відзначають кілька разів у рік: 2 серпня, 30 вересня, 11 жовтня, 22 листопада, 18, грудня, 27 січня, 3 лютого, 1 березня та 10 квітня. Привітання для Іллі в її День Ангела подарують гарний настрій власникам такого імені.

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Зібрали для вас привітання з іменинами Іллі українською мовою у прозі та своїми словами. Надішліть Іллі найкращі поздоровлення:

Привітання Іллі з іменинами у прозі

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Дорогий Ілля, я тебе вітаю і хочу побажати легко та успішно проходити будь-який рівень складності життя, в будь-який сутичці здобувати перемогу, в будь-якій справі приходити до успіху і високих результатів, і найголовніше – ні за яких обставин не втрачати віри в себе і свої сили!

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Вітаємо дуже господарську, добру і просто затишну людини. Дорогий наш Ілля! Нехай твоя привітність, відкритість і доброта принесуть тобі величезний успіх в житті. Нехай тебе не торкнутися біди та хвороби. Нехай завжди вистачає сил, на те, щоб впорається з будь-якими труднощами та навіть поганим настроєм. Бажаємо тільки позитивних моментів, відмінного здоров'я і великого достатку.

Привітання на День ангела Іллі 2020 у прозі: побажання своїми словами - фото 418707

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Вітаю зі святом тебе, Іллюша. Бажаю життя солодкою і смачною, як стигла груша, бажаю удачі, любові та веселощів, величезного щастя, вірних друзів та безсумнівного везіння. Будь міцним, добрим і успішним, нехай буде радість у твоїй душі щирою і безмежної.

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Ненаглядний Ілля, чудовий Ілля, вітаю від щирого серця сьогодні тебе. Я побажаю багато щастя, великої удачі та добробуту, щоб в житті твоєму не було сумних і курйозних випадків, бажаю щоб тебе любили, будь добрим і чарівним, успішним і красивим, і дуже допитливим.

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Хочеться привітати чудову людину – Іллю! Нехай твоя багатогранність і допитливість приносять приголомшливі плоди! Нехай надійним буде здоров'я і привітними навколишні люди. Нехай гармонія буде в родині, в душі та в кожній справі, за яке ти берешся. Перемог, успіху та удачі!

Короткі вітання з Днем ангела Іллі своїми словами

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Дорогий Ілля, вітаю тебе з твоїм днем – Днем Ангела! Нехай життя твоє буде радісним і красивим, нехай у твоїх справах тебе чекає успіх, нехай здоров'я міцнішає, і з кожним днем ​​оновлюються сили, будь щасливим, задоволеним і улюбленим для всіх!

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Прекрасного чоловіка, чудового Іллю вітаю. А побажати хочу тобі пошани та визнання в житті, високої посади, великого достатку і добробуту, щирої любові та світлої радості, відмінного здоров'я і веселощів з друзями.

Привітання на День ангела Іллі 2020 у прозі: побажання своїми словами - фото 418706

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Ілля, бажаю тобі, в першу чергу здоров'я, адже інше можна купити, виправити, забути! Не сумуй даремно і завжди будь в русі шляхом результативної роботи та перемог! Нехай твоє життя складається лише з щасливих миттєвостей!

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Вітаю тебе, Іллюша, а побажати хочу щасливого і доброго шляху до заповітної мрії та високого прагнення до успіху, міцного і впевненого здоров'я, вірних і чесних друзів, які люблять і дорогих рідних, великого оптимізму і гордості душі.

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Іллюша, вітаю з Днем Ангела! Бажаю запалювати та веселитися, придумувати щось незвичайне і мати успіх у своїх ідеях, рухатися в потрібному напрямку і виправдовувати свої прагнення, реалізовувати свої мрії та бути завжди щасливим.

Прикольні поздоровлення для Іллі в День ангела прозою

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Ілля, бажаю творчих успіхів у День Ангела! Нехай не втомлюються ні очі, ні тіло, ні душа. Нехай кожен день відкриває перед тобою світ фантазії, світ буйних фарб, світ геніальних ідей і світ неймовірних можливостей. Ти все можеш, у тебе все вийде. У тебе вірять, тобою пишаються, твоєю творчістю захоплюються. І нехай успіх не залишає тебе.

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З іменинами, Ілля! Бізнес – це не легка штука, тому хочу побажати тобі, щоб у всіх справах тобі завжди допомагала Фортуна, а Феміда завжди була на твоєму боці! Я бажаю успіхів в бізнесі та в усіх починаннях. Нехай все, що було задумано і заплановано, збудеться. Щоб гладко все проходило, щоб розвивався безупинно бізнес, процвітав, конкурентам на заздрість, і приносив гарний прибуток.

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З Днем Ангела, мужик! Ілля, бажаю завжди залишатися міцним, жвавим, веселим, впевненим, відважним і крутим, як лев серед звірів, як орел у небі, як волошка в чистому полі, як базилік на грядці. Нехай кожен день буде фартовим, нехай щастя й удача валить не в роздріб, а гуртом!

Привітання на День ангела Іллі 2020 у прозі: побажання своїми словами - фото 418708

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Не сивий ти, а брутальний. У тебе не пивний живіт, а накопичені досвід і знання, які не влізли в голову. І сипатися з тебе буде не пісок, а порох, який ще є у твоїх порохівницях. Шукай у всьому позитивні сторони. З іменинами, Ілля!

***

Ілля, вітаю тебе і хочу побажати тобі великих успіхів в роботі, ось, щоб раз – і все, що заплановано було, легко втілювалося, щоб всі поставлені цілі ставали твоїми перемогами, щоб всі твої ідеї обов'язково визнавалися кращими, щоб всі твої старання давали високий результат, безліч похвал і чималих премій. Я бажаю в роботі тобі підкорити всі вершини, щоб зарплата твоя росла і дозволяла тобі здійснити всі твої мрії, домогтися всього того, до чого ти так довго йдеш. Займайся улюбленою справою!

До теми: Привітання з Днем ангела: найкращі побажання українською на іменини

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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