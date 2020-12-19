Привітання з Днем Святого Миколая у прозі: побажання своїми словами

19 грудня відзначають День Святого Миколая. З нагоди цього свята, ми зібрали для вас найкращі привітання у прозі. Потіште усіх своїх знайомих з цим світлим святом!

День Святого Миколая ми традиційно відзначаємо 19 грудня. Цьогоріч цей день припадає на суботу. Магічної ночі з нетерпінням чекають і дорослі, і діти, адже кожному з нас Чудотворець та його помічники приготували подарунки. Якщо ж ви не маєте змоги привітати рідних або друзів з улюбленим святом особисто – зробіть це за допомогою оригінальних слів!

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Зібрали для вас привітання з Днем Святого Миколая українською мовою у прозі та своїми словами. Надішліть рідним та друзям найкращі поздоровлення:

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З Днем Святого Миколая! Бажаю миру, душевної краси, достатку, радості, любові та щастя. Нехай Святий Миколай вберігає від будь-яких недуг, від будь-яких негод, від будь-яких бід, хай це світле свято подарує багато посмішок, багато подарунків, багато чудес!

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У День Святого Миколая від душі я побажаю світлого щастя і доброї дороги до успіху, звершення заповітних бажань і щирих сподівань, неймовірного щастя в житті та вірного кохання, відмінного здоров'я і домашнього затишку.

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Нехай Святий Миколай завжди йде з тобою поруч в житті. Нехай він вбереже тебе від поганих кроків, покаже істинний шлях і благословить на добру дорогу. Якщо твої помисли будуть чистими, і в серці ти будеш нести тільки добро і любов, то святий покровитель зробить твій життєвий шлях світлим, радісним і завжди безнапасним. З великим святом Святого Миколая!

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Бажаємо в це особливе свято, щоб Святий Миколай вберіг вас і вашу сім'ю від нещасть і невдач! Нехай у ваше життя увійде удача, а щоб будинок був багатий і щасливий! Добрих вам помислів і справ!

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Вітаю з Днем Святого Миколая! Бажаю, щоб всі близькі були здорові та заряджалися від тебе світлом радості, бажаю ладу в родині та удачі в роботі, бажаю достатку в житті та успіхів у всіх справах. Нехай Святий Миколай оберігає тебе від будь-якої заздрості та злості, нехай у твоєму житті буде багато яскравих фарб щастя і зовсім не буде печалі.

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Нехай це чудове світле свято принесе в кожен будинок тепло сімейного вогнища, любов, радість спілкування з близькими, добробут і стабільність. Бажаємо Вам якомога більше радісних подій, нехай у Ваших серцях завжди живуть віра і надія.

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З Днем святого Миколая! Нехай в це свято трапиться добре диво, нехай твоє серце знайде надію, а душа повірить в диво. Бажаю добра і любові, миру і щастя, здоров'я і гармонії, родинного добробуту та незгасного світла радості в житті!

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Вітаю з Днем святого Миколая! Бажаю жити в достатку, мирі, добробуті, любові та постійному оточенні приємними людьми, бажаю вдосконалюватися з кожним днем ​​і робити тільки добрі справи. Нехай святий Миколай подарує натхнення, зміцнить віру, поселить в серці надію і пошле у твоє життя удачу.

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Нехай великий Чудотворець Миколай принесе у твоє життя добро, світло і любов. Нехай він збереже тебе, де б ти не був. Нехай він вбереже тебе від бід і допоможе в будь-якому твоєму праведному починанні та будь-якій справі. Бажаю, щоб твоє життя завжди було наповнене добром, сенсом, успіхом і добробутом. Зі святом!

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Бажаю, щоб святий Миколай наповнив твоє життя добром, радістю та світлими миттєвостями! Нехай він принесе у твій дім достаток, затишок і мир! Бажаю, щоб все у твоєму житті складалося так, як ти бажаєш! Нехай святий Миколай завжди оберігає тебе і посилає удачу!

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Вітаю з великим християнським святом – Днем святого Миколая. Нехай він охороняє ваш будинок від зла і бід, приносить добробут і любов, протегує в дорозі та подорожах. Нехай Микола-Чудотворець чує ваші молитви та наповнить життя великими та маленькими чудесами!

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Вітаю тебе з Днем святого Миколая! Бажаю, щоб він зі своїми Ангелами-помічниками приніс тобі величезне щастя, нехай збудуться всі твої мрії – і великі, і маленькі! Нехай сонечко зігріває тебе, а рідні люди люблять і бережуть! Нехай міцним буде здоров'я, а сльози блищать на очах тільки від радості! Нехай буде все прекрасно кожен день і кожну годину твого життя!

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Вітаю з Днем Святого Миколая! Бажаю, щоб в це свято твоє серце огорнула любов, а твою душу зігріли добрі надії. Нехай близькі будуть поруч, нехай в сім'ї все будуть здорові, нехай в будинку сяє вогнище добробуту, нехай у твоєму житті не тільки сьогодні, а кожен день трапляються чудеса.

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Вітаємо зі світлим святом святого Миколая, бажаємо Вам і Вашій родині знайти в його особі надійного заступника і помічника, нехай він оберігає Вас від бід і напастей, будьте завжди здорові, успішні та безнапасні.

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З Днем Чудотворця Небесного, з Днем святого Миколая! Миру, добра, затишку вашого будинку. Здоров'я, процвітання вам і вашим близьким. Нехай святий збереже від всього поганого, подарує радість і поселить любов у ваших серцях!

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