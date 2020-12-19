На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Привітання з Днем Святого Миколая у прозі: побажання своїми словами
-
- 339
19 грудня відзначають День Святого Миколая. З нагоди цього свята, ми зібрали для вас найкращі привітання у прозі. Потіште усіх своїх знайомих з цим світлим святом!
День Святого Миколая ми традиційно відзначаємо 19 грудня. Цьогоріч цей день припадає на суботу. Магічної ночі з нетерпінням чекають і дорослі, і діти, адже кожному з нас Чудотворець та його помічники приготували подарунки. Якщо ж ви не маєте змоги привітати рідних або друзів з улюбленим святом особисто – зробіть це за допомогою оригінальних слів!
І ще: Картинки з Миколаєм: листівки і відкритки до дня Святого Миколая
Зібрали для вас привітання з Днем Святого Миколая українською мовою у прозі та своїми словами. Надішліть рідним та друзям найкращі поздоровлення:
***
З Днем Святого Миколая! Бажаю миру, душевної краси, достатку, радості, любові та щастя. Нехай Святий Миколай вберігає від будь-яких недуг, від будь-яких негод, від будь-яких бід, хай це світле свято подарує багато посмішок, багато подарунків, багато чудес!
***
У День Святого Миколая від душі я побажаю світлого щастя і доброї дороги до успіху, звершення заповітних бажань і щирих сподівань, неймовірного щастя в житті та вірного кохання, відмінного здоров'я і домашнього затишку.
***
Нехай Святий Миколай завжди йде з тобою поруч в житті. Нехай він вбереже тебе від поганих кроків, покаже істинний шлях і благословить на добру дорогу. Якщо твої помисли будуть чистими, і в серці ти будеш нести тільки добро і любов, то святий покровитель зробить твій життєвий шлях світлим, радісним і завжди безнапасним. З великим святом Святого Миколая!
***
Бажаємо в це особливе свято, щоб Святий Миколай вберіг вас і вашу сім'ю від нещасть і невдач! Нехай у ваше життя увійде удача, а щоб будинок був багатий і щасливий! Добрих вам помислів і справ!
***
Вітаю з Днем Святого Миколая! Бажаю, щоб всі близькі були здорові та заряджалися від тебе світлом радості, бажаю ладу в родині та удачі в роботі, бажаю достатку в житті та успіхів у всіх справах. Нехай Святий Миколай оберігає тебе від будь-якої заздрості та злості, нехай у твоєму житті буде багато яскравих фарб щастя і зовсім не буде печалі.
***
Нехай це чудове світле свято принесе в кожен будинок тепло сімейного вогнища, любов, радість спілкування з близькими, добробут і стабільність. Бажаємо Вам якомога більше радісних подій, нехай у Ваших серцях завжди живуть віра і надія.
***
З Днем святого Миколая! Нехай в це свято трапиться добре диво, нехай твоє серце знайде надію, а душа повірить в диво. Бажаю добра і любові, миру і щастя, здоров'я і гармонії, родинного добробуту та незгасного світла радості в житті!
***
Вітаю з Днем святого Миколая! Бажаю жити в достатку, мирі, добробуті, любові та постійному оточенні приємними людьми, бажаю вдосконалюватися з кожним днем і робити тільки добрі справи. Нехай святий Миколай подарує натхнення, зміцнить віру, поселить в серці надію і пошле у твоє життя удачу.
***
Нехай великий Чудотворець Миколай принесе у твоє життя добро, світло і любов. Нехай він збереже тебе, де б ти не був. Нехай він вбереже тебе від бід і допоможе в будь-якому твоєму праведному починанні та будь-якій справі. Бажаю, щоб твоє життя завжди було наповнене добром, сенсом, успіхом і добробутом. Зі святом!
***
Бажаю, щоб святий Миколай наповнив твоє життя добром, радістю та світлими миттєвостями! Нехай він принесе у твій дім достаток, затишок і мир! Бажаю, щоб все у твоєму житті складалося так, як ти бажаєш! Нехай святий Миколай завжди оберігає тебе і посилає удачу!
***
Вітаю з великим християнським святом – Днем святого Миколая. Нехай він охороняє ваш будинок від зла і бід, приносить добробут і любов, протегує в дорозі та подорожах. Нехай Микола-Чудотворець чує ваші молитви та наповнить життя великими та маленькими чудесами!
***
Вітаю тебе з Днем святого Миколая! Бажаю, щоб він зі своїми Ангелами-помічниками приніс тобі величезне щастя, нехай збудуться всі твої мрії – і великі, і маленькі! Нехай сонечко зігріває тебе, а рідні люди люблять і бережуть! Нехай міцним буде здоров'я, а сльози блищать на очах тільки від радості! Нехай буде все прекрасно кожен день і кожну годину твого життя!
***
Вітаю з Днем Святого Миколая! Бажаю, щоб в це свято твоє серце огорнула любов, а твою душу зігріли добрі надії. Нехай близькі будуть поруч, нехай в сім'ї все будуть здорові, нехай в будинку сяє вогнище добробуту, нехай у твоєму житті не тільки сьогодні, а кожен день трапляються чудеса.
***
Вітаємо зі світлим святом святого Миколая, бажаємо Вам і Вашій родині знайти в його особі надійного заступника і помічника, нехай він оберігає Вас від бід і напастей, будьте завжди здорові, успішні та безнапасні.
***
З Днем Чудотворця Небесного, з Днем святого Миколая! Миру, добра, затишку вашого будинку. Здоров'я, процвітання вам і вашим близьким. Нехай святий збереже від всього поганого, подарує радість і поселить любов у ваших серцях!
Читайте також: Вірші про Святого Миколая для дітей і дорослих: ТОП 50 поезій
-
08:50Суддя шоу МастерШеф Ектор Хіменес-Браво вперше засвітив свій розкішний будинок під Києвом
-
08:16Віртуальний суперкар Ford втілили у реальність
-
07:35День ангела Миколи 2020: значення імені та характер його власників
-
06:53Привітання з Днем Святого Миколая у прозі: побажання своїми словами
- 18 грудня
-
23:55Олексій Тригубенко – фіналіст шоу Холостячка 2020: біографія і найкращі фото
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
23:51Олександр Еллерт – переможець шоу Холостячка 2020: біографія і найкращі фото
-
21:49Принцеса Беатрис порушила королівську традицію через Меган Маркл
-
21:2519 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
21:05З Днем Святого Миколая! Найкращі привітання з Миколаєм
-
20:40Тіна Кароль звабила мережу відвертим знімком топлес
-
20:12Чому не варто одягати використану маску ще раз
-
20:00Картинки з Миколаєм: листівки і відкритки до дня Святого Миколая
-
19:43Український замок потрапив до світового переліку величних будівель
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
19:31Перші ластівки: Залежні – дивитися онлайн всі серії 2 сезон
-
19:15Nokia презентувала свій перший ноутбук: чим він особливий
-
18:42Ці знаки Зодіаку можуть підтримати у будь-якій ситуації
-
18:22Гороскоп на 19 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:08Привітання з Днем Святого Миколая 2020: гарні і прикольні СМС
-
17:51Княгиня Монако спантеличила шанувальників зухвалою стрижкою з поголеними скронями
-
17:19Найніжніший і найсмачніший салат на Новий рік 2021: простий рецепт
-
17:00Холостячка 2020: дивитись онлайн ФІНАЛ, хто переміг у шоу
-
16:50Як заснути, коли в голові крутяться нав'язливі думки
-
16:30Пісні про Святого Миколая: слухати найкращі українські композиції
-
08:16Віртуальний суперкар Ford втілили у реальність
- 18 грудня
-
23:51Олександр Еллерт – переможець шоу Холостячка 2020: біографія і найкращі фото
-
20:12Чому не варто одягати використану маску ще раз
-
20:00Картинки з Миколаєм: листівки і відкритки до дня Святого Миколая
-
17:19Найніжніший і найсмачніший салат на Новий рік 2021: простий рецепт
-
14:24Названо найпопулярніше місце для усамітненого відпочинку у 2021 році
-
12:52У мережі показали найкращі фото природних явищ року
-
09:18Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 грудня
-
07:17Перший раз: як навчитися кататися на лижах
- 17 грудня
-
21:49Викрити зраду може допомогти вибір секс-пози вашої другої половинки
-
18:237 порад з тайм-менеджменту з улюблених фільмів
-
14:20Прекрасна інопланетянка: Мілі Йовович – 45, найкращі фільми з акторкою
-
12:02Говори красиво: 10 діалектних слів з української мови, які варто запам'ятати
-
09:14Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 грудня
-
07:15Ідеально на сніданок: рецепт яєчних конвертиків з сиром і шинкою
- 16 грудня
-
21:53Для максимального задоволення: 5 правил сексу на кухні
-
18:24Дизайнер створила пряниковий будиночок з Сам удома
-
15:45Дуже по-різдвяному: рецепт домашнього мандаринового пирога
-
12:20Науковці назвали найнебезпечніше місце, де найвищий ризик зараження COVID-19
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 грудня
-
07:49У мережі з'явилися видовищні фото засніжених Карпат
- 15 грудня
-
21:56Чому займатися сексом зранку корисно для кар'єри: відповідь науковців
-
19:18Нідерландці випустили найкращий різдвяний ролик: зворушує до сліз
-
15:25Користувачі мережі визначили найгарячіші та найеротичніші фільми в історії кіно
-
12:24Мандруй Україною: представлено атмосферне відео з ЧАЕС, яке заохочує до подорожей країною