Рідні вулиці та улюблений ведмедик у кліпі на першу авторську пісню "Бум" співачки RITUSYA

Новий сингл "Бум" – це танцювальний, легкий попмінімалізм з акцентом на хуковому приспіві. Трек доповнює сонячний відеокліп, знятий на вулицях Києва. Режисером відео став Dpbaga. Слухайте музичну прем'єру!

"Бум" – це перша авторська пісня RITUSYA. Артистка виступила сонграйтером пісні.

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"Пісня має дуже неординарне емоційне забарвлення. Я написала достатньо легку, запам'ятовуємо мелодію, а Ivan Taiga створив поптанцювальне аранжування. Та попри це, якщо уважно послухати текст пісні, можна зрозуміти що вона має глибокий сенс. Пісня написана про мій період переживання посттравматичних подій пов'язаних з війною в Україні. Після 24-го лютого, коли я прокинулась від вибухів за вікном о п'ятій ранку, мене довго переслідували кошмари. Я захотіла перевести цю травматичну подію у легку поппісню, щоб переслідуючі спогади стали менш страшними. Я сподіваюсь, що ця пісня допоможе комусь так, як вона допомогла мені", – говорить RITUSYA про свою нову роботу.

У відеокліпі RITUSYA гуляє містом разом із великим плюшевим ведмедем. Саме ведмідь є уособленням близьких друзів, дитинства та світлих спогадів.

"Ідею кліпу ми придумали з режисером Dpbaga. Плюшевий ведмедик символізує тих, кого ми любимо; людей які поруч з нами у цей тяжкий для нашої країни період. На момент початку війни, коли я прокинулась від першого "буму", я думала тільки про життя моїх рідних. У такі моменти змінюються всі пріоритети, хочеться просто бути у безпеці, поруч з тими кого ми любимо. Кліп показує саме це. Для мене було дуже важливо зняти цей кліп на вулицях мого рідного міста Києва, яке я справді кохаю", – ділиться RITUSYA.

Слухати пісню RITUSYA – БУМ:

"З початком моєї кар'єри, я зрозуміла, що хочу і можу максимально режисерувати свій проєкт. Все життя я писала. Колись це були просто вірші, до яких тільки іноді приходили мелодії. Але сміливість в поєднанні з бажанням ділитися цим з людьми прийшли до мене тільки зараз. Я поринула у сонграйтінг і тепер не уявляю своє життя без цього. Я сподіваюсь, що мій слухач зможе поринути у той світ, який я бажаю створити своїми піснями", – ділиться досвідом співачка.

Слова пісні RITUSYA – БУМ:

За вікном

Раз, два, бум

Страху струм

Сердце на шматочки

Паніка, буйство дум

Де знайти квиточки?

На планету, де лунають дзвіночки

А не сирен таночки

Ця напруга

Де знайти мені кисень?

І туга

Ніби сумних пісень

Напруга

Де знайти мені кисень?

І туга

Зі мною кожен день

Я чую «БУМ»

І той шум

Розриває вуха

Пліз, пригорни ти мене

До свого кожуха

Полегши ці муки

Припини ту суку

Я чую «БУМ»

І той шум

Розриває вуха

Пліз, пригорни ти мене

До свого кожуха

Полегши ці муки

Припини ту суку

Я чую «БУМ»

І той шум

Розриває вуха

Пліз, пригорни ти мене

До свого кожуха

Полегши ці муки

Припини ту суку

Розкажи мені

Що наснилося

Розмалюй моє небо фарбами

Щоб хмари стали скарбами

Скарбами

Ця напруга

Де знайти мені кисень?

І туга

Ніби сумних пісень

Напруга

Де знайти мені кисень?

І туга

Зі мною кожен день

Я чую «БУМ»

І той шум

Розриває вуха

Пліз, пригорни ти мене

До свого кожуха

Полегши ці муки

Припини ту суку

Я чую «БУМ»

І той шум

Розриває вуха

Пліз, пригорни ти мене

До свого кожуха

Полегши ці муки

Припини ту суку

Я чую «БУМ»

І той шум

Розриває вуха

Пліз, пригорни ти мене

До свого кожуха

Полегши ці муки

Припини ту суку

Розмалюй моє небо фарбами

Щоб хмари стали скарбами

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