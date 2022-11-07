На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Рідні вулиці та улюблений ведмедик у кліпі на першу авторську пісню "Бум" співачки RITUSYA
-
- 56
Новий сингл "Бум" – це танцювальний, легкий попмінімалізм з акцентом на хуковому приспіві. Трек доповнює сонячний відеокліп, знятий на вулицях Києва. Режисером відео став Dpbaga. Слухайте музичну прем'єру!
"Бум" – це перша авторська пісня RITUSYA. Артистка виступила сонграйтером пісні.
І ще: "Мама не зна, де татусь гуляв": Jerry Heil переспівала пікантний хіт Сема Сміта
"Пісня має дуже неординарне емоційне забарвлення. Я написала достатньо легку, запам'ятовуємо мелодію, а Ivan Taiga створив поптанцювальне аранжування. Та попри це, якщо уважно послухати текст пісні, можна зрозуміти що вона має глибокий сенс. Пісня написана про мій період переживання посттравматичних подій пов'язаних з війною в Україні. Після 24-го лютого, коли я прокинулась від вибухів за вікном о п'ятій ранку, мене довго переслідували кошмари. Я захотіла перевести цю травматичну подію у легку поппісню, щоб переслідуючі спогади стали менш страшними. Я сподіваюсь, що ця пісня допоможе комусь так, як вона допомогла мені", – говорить RITUSYA про свою нову роботу.
У відеокліпі RITUSYA гуляє містом разом із великим плюшевим ведмедем. Саме ведмідь є уособленням близьких друзів, дитинства та світлих спогадів.
"Ідею кліпу ми придумали з режисером Dpbaga. Плюшевий ведмедик символізує тих, кого ми любимо; людей які поруч з нами у цей тяжкий для нашої країни період. На момент початку війни, коли я прокинулась від першого "буму", я думала тільки про життя моїх рідних. У такі моменти змінюються всі пріоритети, хочеться просто бути у безпеці, поруч з тими кого ми любимо. Кліп показує саме це. Для мене було дуже важливо зняти цей кліп на вулицях мого рідного міста Києва, яке я справді кохаю", – ділиться RITUSYA.
Слухати пісню RITUSYA – БУМ:
"З початком моєї кар'єри, я зрозуміла, що хочу і можу максимально режисерувати свій проєкт. Все життя я писала. Колись це були просто вірші, до яких тільки іноді приходили мелодії. Але сміливість в поєднанні з бажанням ділитися цим з людьми прийшли до мене тільки зараз. Я поринула у сонграйтінг і тепер не уявляю своє життя без цього. Я сподіваюсь, що мій слухач зможе поринути у той світ, який я бажаю створити своїми піснями", – ділиться досвідом співачка.
Слова пісні RITUSYA – БУМ:
За вікном
Раз, два, бум
Страху струм
Сердце на шматочки
Паніка, буйство дум
Де знайти квиточки?
На планету, де лунають дзвіночки
А не сирен таночки
Ця напруга
Де знайти мені кисень?
І туга
Ніби сумних пісень
Напруга
Де знайти мені кисень?
І туга
Зі мною кожен день
Я чую «БУМ»
І той шум
Розриває вуха
Пліз, пригорни ти мене
До свого кожуха
Полегши ці муки
Припини ту суку
Я чую «БУМ»
І той шум
Розриває вуха
Пліз, пригорни ти мене
До свого кожуха
Полегши ці муки
Припини ту суку
Я чую «БУМ»
І той шум
Розриває вуха
Пліз, пригорни ти мене
До свого кожуха
Полегши ці муки
Припини ту суку
Розкажи мені
Що наснилося
Розмалюй моє небо фарбами
Щоб хмари стали скарбами
Скарбами
Ця напруга
Де знайти мені кисень?
І туга
Ніби сумних пісень
Напруга
Де знайти мені кисень?
І туга
Зі мною кожен день
Я чую «БУМ»
І той шум
Розриває вуха
Пліз, пригорни ти мене
До свого кожуха
Полегши ці муки
Припини ту суку
Я чую «БУМ»
І той шум
Розриває вуха
Пліз, пригорни ти мене
До свого кожуха
Полегши ці муки
Припини ту суку
Я чую «БУМ»
І той шум
Розриває вуха
Пліз, пригорни ти мене
До свого кожуха
Полегши ці муки
Припини ту суку
Розмалюй моє небо фарбами
Щоб хмари стали скарбами
До теми: Хай тут не капає кров: Kalush Orchestra і польський репер Szpaku випустили трек Наші доми
-
12:24Ідеально для сексу: KADNAY презентували нову романтично-пристрасну пісню "Станемо тишею"
-
11:28Гороскоп на цей тиждень 7 – 13 листопада 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
10:27Львів'ян запрошують на найзатишніший концерт осені, збиратимуть кошти для Ромчика Олексіва
-
09:35Володимир Ярославський показав, як правильно запекти рибу у фользі
-
08:35Що треба зробити з автомобілем перед похолоданням: 4 лайфхаки для водіїв
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
- 07 листопада
-
20:30Ліза Глінська поділилася перевіреним рецептом пирога зі сливами
-
19:248 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:30Всеукраїнський диктант 2022: коли і де слухати Радіодиктант національної єдності
-
17:27Популярний попрок гурт MBreeze вперше презентує свою нову програму у Львові
-
16:30Погода в Україні 8 листопада: коли буде перше відчутне похолодання
-
15:30Залізна крамниця: Укрзалізниця відкрила перший магазин своїх офіційних сувенірів
-
14:34Українці обрали журі Нацвідбору на Євробачення 2023: трійка зірок, які будуть суддями
-
13:30Україно-канадський дует Balaklava Blues презентує другий студійний альбом LET ME OUT
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
12:28Kalush Orchestra стануть спеціальними гостями MTV EMA 2022
-
11:31Ектор Хіменес-Браво приготував м'ясний лаваш: рецепт від шеф-кухаря за хвилину
-
10:37Рідні вулиці та улюблений ведмедик у кліпі на першу авторську пісню "Бум" співачки RITUSYA
-
09:35Чи можна тримати шини на балконі: як правильно зберігати зимову гуму до наступного сезону
-
08:467 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
- 06 листопада
-
19:49Інстаграм і реальність: блогерка показала, що ховається за ідеальними фото
-
18:47Чому в мене нема світла, а в сусідів є: відповідь експертів
-
17:434 ідеальні фільми на вечір з осіннім настроєм
-
16:53"Без сліз не можна ходити": Олена про життя Маріуполя в окупації
-
15:46Нічні заморозки та тумани: якою буде погода в Україні 7 листопада
-
11:28Гороскоп на цей тиждень 7 – 13 листопада 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
- 07 листопада
-
18:30Всеукраїнський диктант 2022: коли і де слухати Радіодиктант національної єдності
-
14:34Українці обрали журі Нацвідбору на Євробачення 2023: трійка зірок, які будуть суддями
-
10:37Рідні вулиці та улюблений ведмедик у кліпі на першу авторську пісню "Бум" співачки RITUSYA
- 06 листопада
-
19:49Інстаграм і реальність: блогерка показала, що ховається за ідеальними фото
-
16:53"Без сліз не можна ходити": Олена про життя Маріуполя в окупації
-
10:54У яких областях відключатимуть світло 6 листопада: перелік від Укренерго
- 05 листопада
-
17:56"Мама не зна, де татусь гуляв": Jerry Heil переспівала пікантний хіт Сема Сміта
-
12:56Перші вихідні листопада стануть особливими для цих 5 знаків Зодіаку
- 04 листопада
-
17:50Хай тут не капає кров: Kalush Orchestra і польський репер Szpaku випустили трек Наші доми
-
11:50В темному морі ми не одні: гурт The Hardkiss випустив потужну пісню "Маяк"
-
08:40Чи потрібно вночі вимикати все з розеток: просте пояснення
- 03 листопада
-
19:43Як приготувати маслопиво з Гаррі Поттера: простий рецепт безалкогольного напою
-
14:44Кримський міст на біс: "Укрпошта" особливою маркою "привітала" росіян
-
11:46Гороскоп на 3 листопада: яким знакам Зодіаку не можна відмовлятись від планів
- 02 листопада
-
20:21Нові українські пісні про війну і кохання: плейлист найкращої музики, яка вийшла у жовтні
-
15:50"Це для нас зараз дім": вчителька з Волновахи про життя у Львові та українську мову
-
10:49Гороскоп на 2 листопада: які знаки Зодіаку стикнуться з бумерангом долі
- 01 листопада
-
19:54"Нема сечі терпіти ці борошна": росіяни намагались запустити флешмоб від імені українці
-
15:51"Укрпошта" оголосила голосування за різдвяну марку: які варіанти ілюстрацій
-
11:21Як правильно вмикати прилади після відновлення електропостачання: важливі поради
- 31 жовтня
-
19:29"Антитіла" наживо виконали свій воєнний хіт на польському "Голосі країни" – відео
-
16:31Українці можуть вибрати журі Нацвідбору на Євробачення 2023: як це зробити у Дії
-
12:36Гороскоп на цей тиждень 31 жовтня – 6 листопада 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
- 30 жовтня
-
18:32Експерти розповіли, як зберегти продукти, коли немає електроенергії