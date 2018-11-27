Вірші про Святого Миколая для дітей і дорослих: ТОП 40

День Святого Миколая – наш улюблений празник. До вашої уваги красиві вірші для малечі та прикольні поезії для дорослих українською мовою, які потішать доброго Дідуся у його свято.

У ніч з 18 на 19 грудня Святий Миколай приходить до всіх, хто вірить у диво. Для дітей це свято особливе не тільки через подарунки, а ще й тому, що вони мають змогу познайомитися з Чудотворцем, який неодмінно завітає у дитсадок чи школу.

Актуально! Як написати лист до Миколая

Щоб потішити Миколая та гарантовано отримати пакунок від нього – всі слухняні дітки ретельно готуються до зустрічі зі святим. Найкращий спосіб потішити Миколая – розповісти йому гарний вірш. Зібрали для вас поезії до дня Святого Миколая на українській мові для дітей різного віку, а також дорослих, які не втратили віру в чудо. Обирайте найкращий віршик та вчіть його текст!

Вірші про Миколая для дітей

Для малят 2-3 років

***

Через поле, через гай

Йде до діток Миколай.

У білесенькій торбинці

Він для всіх несе гостинці.

***

Від Святого Миколая

Я даруночка чекаю,

Не стулю всю нічку очі,

Бо який він знати хочу.

***

Тільки раз у році

Нічка ця буває,

Коли Миколайко

Дари посилає.

***

Я сьогодні сам молився

і ні разу не забувся,

аж Миколайко з образочка

до мене всміхнувся.

***

До святого Миколая

Молитву складаю,

Про святкові даруночки

Його попрохаю!

***

Знаю тебе, добре знаю,

Щедрий Святий Миколаю.

Чекає тебе зимова пора,

Жде з нетерпінням уся дітвора.

***

Мій Святенький Миколаю,

Приходи скоріш, благаю.

Я до тебе помолюся

І тихенько пригорнуся.

Щастя дай моїй родині

І коханій Україні!

***

Червоніють снігурі

На снігу під липою.

Йде в кожусі Миколай,

Аж сніжок порипує.

Зупинився у дворі,

Розв'язав торбинку,

Нашій бабі сніговій

Пов'язав хустинку.

Короткі дитячі віршики до Миколая

Для дошкільнят

***

Я Святого Миколая,

Дуже-дуже добре знаю.

Він на свято в чобіток

Для слухняних діточок

Має у своїй торбинці

Найприємніші гостинці!

***

Святий отче, Миколай!

Мою хату не минай!

Подаруй мені потіху

І торбину, повну сміху,

І здоров'я для родини,

Красну долю для Вкраїни!

***

Святий Миколаю,

Прийди до нас з раю,

Принеси нам дари

Кожному до пари.

Цукерки смачненькі,

Булочки пухкенькі,

Книжечок багато

Читати у свято.

(Марійка Підгірянка)

***

Любий Отче Миколаю!

Я, звичайно, добре знаю,

Що цей список – аж задовгий,

Але ж Ти – незмірно добрий....

Принеси мені гостинців,

Скільки вміститься в торбинці:

Ані мало, ні багато –

Так, як скажуть мама й тато.

***

На стiнi висять снiжинки,

Сяє вогником ялинка,

Сяє кулька кольорова

I памушечка цукрова.

А надворi сипле снiг,

Замiтає сто дорiг,

Але ту не замете,

Де Святий Микола йде!

Для слухняних дiточок –

Принесе вiн див мiшок.

Обiйде усi хати,

То ж чекай на Hього й ти!

***

Любий Отче Миколаю,

Ти усе про мене знаєш.

З висоти небес спустися,

Серця лагідно торкнися,

Освяти його Любов'ю,

Подаруй душі здоров’я.

Буду чемна і слухняна,

Все робитиму старанно.

Хочу, Отче, як і Ти,

Мир і Радість всім нести.

***

Гей, пошлемо листочок до раю:

"Не забудь нас, Святий Миколаю!

Не забудьте про нас, янголятка! –

Вас прохають і хлопці й дівчатка.

Завжди ми були чемні та милі,

До садочка охоче ходили,

Шанували матусю і тата,

Любили сестричку і брата.

Ми складаєм долоні маленькі

У молитві до Божої Неньки,

Тож гостей ми чекаємо з неба –

А Антипка нам зовсім не треба!"

Для дітей 6 і 7 років (1-2 клас)

***

З нетерпінням я чекаю –

Нині свято Миколая.

Як надворі стане темно,

Він приходить потаємно.

Ще ніхто його не бачив,

Та у ліжечка дитячі

Він кладе під подушки

Подарунки і книжки.

***

Ходить він завжди вночі

Має від дверей ключі,

Знає, хто живе і де,

Як себе щодня веде.

Чемним діткам, хоч потроху,

В чобітки та у панчохи

Він кладе потішки,

А нечемним – мишки!

Хто це? Швидко відгадай!

Це наш любий… (Миколай)

***

Все затихло надворі,

Сяють зорі угорі,

Всі чекають-виглядають

Чудотворця Миколая.

Але щось він забарився.

Може, в небі заблудився?

В нього клопотів багато,

Бо заходить в кожну хату.

Все, що в нього в торбі є,

Чемним дітям роздає.

***

На віконце хукаю,

Шибку протираю:

Чи до мене прийдеш ти,

Добрий Миколаю?

На Землі великій

Діточок багато –

Чи знайдеш ти стежечку

До моєї хати?

Я не найслухняніший

І не завжди чемний –

Може, сподіваюся

На прихід даремно...

А проте чекатиму,

Хоч і сон змагає.

Вірю, що знайдеш мене,

Добрий Миколаю.

***

Він ходить від хати до хати,

Питається мами і тата:

Чи є у вас чемна дитина,

Дівчатко мале чи хлопчина?

Для кожного має в торбинці

Найкращі у світі гостинці.

А хто без кінця бешкетує,

Тим чортик лиш різки дарує.

***

В український наш край

Йде Святий Миколай,

Через поле і ліс

Подарунки приніс.

Сняться діткам вві сні

Ті дарунки смачні,

Що залишить в кутку

В золотім чобітку.

***

Через поле, через гай

Йде до діток Миколай.

У білесенькій торбинці

Він усім несе гостинці.

То ж бринить від щастя край –

Тут ступає Миколай.

Хоч надворі і пороша,

Сніться діткам, сни хороші.

Бо з дарунками в торбинці,

Є чудові сни-гостинці.

***

Місяць засурмив в ріжок:

– Миколай йде до діток!

У мішку несе багато

Подаруночків малятам.

Для Максимка є машинка,

Для Мар'янки мандаринка,

Миколайчик для Мартусі,

Сіра мишка для Катрусі.

День Святого Миколая 2018

Для дітей 8, 9, 10 років (3, 4, 5 клас)

***

Святий Миколаю,

Я тебе благаю:

Пошли щастя й світлу долю

Козацькому краю.

Дідусь і бабуся –

Щоб були здорові,

Татусь і матуся –

Щоб жили в любові.

Усім добрим діткам

Принеси гостинці

І подаруй Божу ласку

Кожній сиротинці.

***

Ще ніхто його не бачив,

Та у ліжечка дитячі

Він кладе під подушки

Подарунки і книжки.

Хочу я побачить чудо

І сьогодні спать не буду.

Довго-довго я не спав:

Все чекав, чекав, чекав…

Починаю вже дрімати…

Миколай зайшов в кімнату,

Він схилився наді мною

І лоскоче бородою.

Щось тихесенько шепоче.

Хочу я відкрити очі,

Та не можу, мабуть, сплю.

Миколая я люблю!

***

Ти сьогодні швидше спать лягай,

Бо приїде в гості Миколай.

Бачиш, перша зіронька горить –

То вже Миколай до нас спішить.

В нього коні білі, наче сніг,

Борода сивенька аж до ніг,

У сріблясті саночки сіда,

І за вітром в'ється борода.

Миколай про діток знає все,

Подарунки кожному несе,

Має для дитячих подушок

Подарунків повно – аж мішок!

***

Коли замерзла річка

І став біленьким гай,

Прийшов у темну нічку

На землю Миколай.

Від хати і до хати

Снігами через лід

Спішить, спішить завзято

Старенький сивий дід.

Він в шапці-неведимці,

У теплім кожушку,

Приніс усім гостинці

У чарівнім мішку.

***

Я ляльок багато маю,

Але прошу Миколая,

Щоб приніс мені новеньку,

Кучеряву і гарненьку.

Я хотів би дві машини

І солодкі мандарини.

Але що це? Що я бачу?

Чому наш Володя плаче?

– Мені сумно, як згадаю

Бліду дівчинку з трамваю.

В неї дуже хворі ніжки

І вона не ходить пішки.

Я не хочу ні машинок,

Ні солодких мандаринок.

Я прошу у Миколая:

Хай ту дівчинку знайде

І на ніжки підведе.

– Я також собі згадала,

Як цукерки купувала...

Біля нас живе бабуся,

Що просити хліба мусить,

Бо не може вже ходити,

І ніхто у цілім світі

Про старесеньку не дбає

І нічим не помагає.

Прошу я у Миколая –

Хай про неї він згадає.

Все, що він мені готує, –

Хай бабусі подарує.

– Я у Бога завжди прошу

Не цукерок і не грошей,

А здоров'я мамі й тату,

Миру, щастя в нашу хату,

Миру, щастя всій родині,

Усій нашій Україні.

***

В небі метушня і рух,

Янголята працю мають:

Он одні несуть кожух

Для святого Миколая,

Інші лагодять санки,

Навантажують дарунки,

Світять край шляху зірки,

Шлють на землю поцілунки.

Сів у сани Миколай

В митрі й теплих рукавицях:

– Янголику, поганяй,

Щоб на землю не спізниться!

Пара коників летить,

Креше іскри підківками,

Сяє сріблом, мерехтить

Шлях, засіяний зірками.

Дітвора ж гуде, мов рій,

Жде на гостя нетерпляче:

Хто був чемний. Той радій!

Хто нечемний був, хай плаче!

***

Під Миколаєм святим, у куточку,

Я черевика свого залишу

І всі побажання свої на листочку

Дуже старанно йому напишу.

Тихо молитву на ніч прочитаю,

Знаю, він чує, десь поруч стоїть.

Я йому пошепки пообіцяю

Слухатись маму і Бога любить.

В ліжечко тепле ляжу швиденько

Очі закрию і буду чекать.

Знаю він ходить тихо-тихенько

В час, коли діти вже солодко сплять.

Скрипнуть тихесенько двері в кімнату…

Може, це сниться, а може і ні?..

Вранці ж дивлюсь – в черевичку багато,

Дуже багато дарунків мені.

Для учнів старших класів

***

Миколаю, Миколаю!

Я про тебе пам'ятаю,

І тому я добре вчуся

І до Бога все молюся.

Знаю, завдяки лиш праці

Буду жить колись в палаці,

Зможу користь приносити

Й краю рідному служити.

В школі я знання здобуду.

Добрим буду я до люду.

Зможу я колись пишатись,

Що на тебе міг рівнятись.

Хочу чудеса творити

І на радість батькам жити!

З твоїх вчинків приклад брати,

Щоб всім щастя дарувати.

Тож-бо, друзі дорогенькі!

Будьмо завжди ми чемненькі,

Не лінуймось, не сварімось –

За науку всі берімось!

А тобі ми, Миколаю,

Всі поклін наш посилаєм.

Щоб у всьому світі діти

Розквітали, наче квіти!

***

Нині святий Миколай,

В український піде край,

Всім, хто чемний був весь час,

Він даруночки роздасть.

Тут цукерки, шоколадки,

І тістечка, і помадки,

Для дівчаток лялечки,

А для хлопців шабельки.

Тут вояки є цинові,

І паяци є цукрові,

Образочки і зшитки,

Щей гарненькі книжечки.

Тож чекають усі діти,

Миколая щоб зустріти,

Миколаю честь складають,

Миколая величають.

***

Нічка зорі розсипає,

Тихо-тихо сніг лягає,

Він до кожного віконця

Диво-дивне наближає.

І Андрійко, і Марійка –

Кожен з них чудес чекає,

Бо готуються зустріти

Час Святого Миколая.

Знають діти: Миколай

Добрих, чемних поважає,

Гарним дітям у панчішку

Він дарунок укладає.

Хто не слухав – тому різку

Під подушкою ладнає.

***

Хто всім бідним помагає?

Хто добра не забуває?

Миколай!

Будьте ж, діти, завжди чемні,

Помагайте тим, хто темний,

Тим, хто впав, подайте руку,

Не вважайте то за муку.

Любіть маму, любіть тата,

Діда, бабцю, сестру, брата

І любіть свій рідний край –

Вас полюбить Миколай.

Подарунки приготує,

Всіх вас ними почастує.

Треба лиш не забувать –

Бога й рід свій шанувать.

***

Є на світі свят багато

Урочистих, визначних,

Але Миколая свято

Найприємніше із них.

Миколай святий – не казка,

Це не Дід Мороз, о ні.

Миколайчику, будь ласка,

Ти приходь до мене в сні.

Під подушку я загляну,

Рано-вранці посміхнусь.

Подаруночки дістану,

Миколаю поклонюсь.

Подаруночки – це свято,

Та я молю не про те,

Бережи матусю й татка,

І хай рідний край цвіте.

Люблять діти Миколая,

Шану кожен віддає.

Хто в мольбах його благає,

Всім він поміч подає.

Через нього Божа ласка

З неба сходить до людей.

Миколайчику, будь ласка,

Завітай до всіх дітей.

Українські віршики для дітей

Вірші до дня Святого Миколая для дорослих

***

У День Святого Миколая

Тобі радості бажаю!

Усмішок і позитиву,

Завжди мати перспективу!

***

Відчиняйте двері – йде Миколай,

Він благословить весь рідний наш край.

Пропаде руїна, а ненька – Україна

Буде процвітати із краю в край.

***

Хай Микола принесе у хату

Здоров'я й радості багато,

Приємні, щирі поцілунки

І ще багато подарунків!

***

День Миколая на порозі,

Вітання щирі ти приймай,

Хай очі не вкривають сльози,

Усе із радістю приймай!

Не обертайся на минуле

Завжди сьогоднішнім живи,

Бо що було, то вже минуло,

Сміливо уперед іди!

***

Хай Миколай у вишиванці

Розбудить подарунком вранці

І принесе у твою хату

Добробут, радості багато.

Розбудить приспані надії,

Зернятко щастя хай посіє.

Зігріє гумором, любов'ю,

І принесе Тобі здоров'я!

***

Набита подушка хай буде щастям!

Земної злагоди й тепла!

Здійсниться найсвітліша казка,

Така чудова і ясна!

Від щирого серця тобі бажаю,

У день Святого Миколая!

З Миколаєм!

Співайте разом з нами: Найкращі пісні про Святого Миколая