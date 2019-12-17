Пісні про Святого Миколая: слухати найкращі українські композиції

Українські пісні про Святого Миколая подарують вам святковий настрій та дозволять хоч на хвильку повернутися у дитинство. Підготували для вас найкращі композиції і тексти до них. Співайте разом з нами!

Ми обрали для вас найатмосферніші пісні про Святого Миколая-Чудотворця, які допоможуть кожному дорослому повірити в диво.

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Ой, хто, хто Миколая любить (текст, відео)

Слова цієї народної пісні про Миколая знають і діти, і дорослі. Пропонуємо вам згадати їх разом:

Ой, хто, хто Миколая любить,

Ой, хто, хто Миколаю служить,

Тому святий Миколай,

На всякий час помагай,

Миколай!

Ой, хто, хто к ньому прибігає,

На поміч його призиває,

Той все з горя вийде ціло,

Охоронить душу й тіло,

Миколай!

Ой, хто, хто спішить в Твої двори,

Сего Ти на землі і в морі

Все хорониш від напасти,

Не даєш му в гріхи впасти,

Миколай!

Миколай, молися за нами,

Благаєм Тебе зі сльозами.

Ми Тя будем вихваляти,

Ім'я Твоє величати,

На віки.

"Ой, хто, хто Миколая любить" у виконанні Тіни Кароль – дивіться відео онлайн:

Миколай Бородатий – Плач Єремії

Ще одна улюблена пісня про Святого Миколая, але цього разу – авторська. "Миколай Бородатий" увійшов до спільного альбому гуртів "Плач Єремії", "Скрябін", виконавців Юлії Лорд та Андрія Підлужного ("Нічлава"), виданого в 1999 році.

Нумо разом співати пісню "Миколай Бородатий​":

Дивитись на зиму через шкло

Кльово так самому в хаті.

Скоро Різдво

І Миколай бородатий.

Скоро українці будуть співати,

І не просто так, без причини, -

Будуть колядувати

І Миколай бородатий.

Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла!

Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла!

Будуть колядувати

І Миколай бородатий.

Дивлюсь у вікно, сніг лапатий,

Хтось там йде до нашої хати, -

То не якийсь Дід Мороз,

То Миколай бородатий.

Мені принесе він нову гітару,

До вас прийде також незабаром

Святий Миколай.

Миколай бородатий.

Вже надходить ніч чарівна

Пісня "Вже надходить ніч чарівна" Івана Шевчука більше відома нам за назвою "Миколай, Миколай". Ось слова цієї композиції, які допоможуть згадати й мелодію:

Вже надходить ніч чарівна,

Спить увесь рідненький край.

Ось, ось в наші всі оселі

Завітає Миколай.

Приспів:

Миколай, Миколай,

Ти до нас завітай.

Всім малятам усміхнись

Щирим серцем пригорнись.

Жде його малеча вся,

Ой, радіє дітвора,

І усі, усі дорослі,

Миколая ждуть у гості.

Приспів.

Вже ідуть морози люті

І паде пухнастий сніг,

Миколая ждуть усюди,

Всі в у цю чарівну ніч.

Приспів. (2)

Слухати онлайн композицію "Вже надходить ніч чарівна​":

Миколай до мене не прийде

О.Руслан Грех написав правдиву пісню про тих, хто був нечемним протягом року, але так хоче отримати подаруночки.

Текст веселої пісеньки:

Я нечемним був у школі,

Ніс розбив я на футболі,

Вітер в голові гуде,

Миколай до мене не прийде...

Миколай до нього не прийде...

Я у мами найчемніша,

Най-най-най-найрозумніша,

Мамі я допомагаю,

Завітай до мене, Миколаю!

Завітай до неї, Миколаю!

Приспів:

Миколай приходить уві сні,

Подарунки загортає Він

У ангельські пісні,

До мами, до тата,

І до вас, малята,

Приходить Святий Миколай!

Тата й мами я не слухав –

Виросли у мене вуха,

Вітер через них гуде,

Миколай до мене не прийде...

Миколай до нього не прийде...

Радо я б хотів змінитись,

Бути чемним, не лінитись,

Але марно це уже –

Миколай до мене не прийде...

Миколай до нього не прийде...

Приспів.

Чемно ручки я складаю:

Святий Отче Миколаю,

В ніч чарівну, як завжди,

До усіх, усіх, усіх прийди!

До усіх, усіх, усіх прийди!

Приспів.

Спи, Маленький Козачок – Росава

Надвичайно прониклива колискова від української співачки Росави. Саме час наспівувати її малюкам, які чекають в гості Миколая.

Текст пісні "Спи, Маленький Козачок:

Спи, маленький козачок,

Повернися на бочок.

Спи, маленький, мама засинає,

Спи, козаче, кінь твій почекає.

Приспів:

А в різдвяну тиху ніч

Ми поїдемо на Січ,

Кошовий нам дасть

Різдвяний пряник.

Люлі-люлі, баю-бай,

Завтра прийде Миколай,

Принесе тобі в дарунок

Золотих пісень пакунок.

Приспів.

Спи, маленький, в бій ще рано,

Сплять малі твої гетьмани,

Завтра підеш в бій свій перший,

Мало їх, а вас – ще менше...

Приспів.

Спи, маленький, треба спати,

Зайчик спить і вовчик-братик,

Грає синій водограй,

Казка ллється через край,

Люлі-люлі, баю-бай...

Святий Миколай

Композиція авторства Оксани Сеньків є дуже популярною серед школярів.

Текст пісні до Миколая:

За вікном летять сніжинки,

Миколай спішить до нас.

Прикрашаємо ялинки,

Настає різдвяний час.

Коли мрії оживають,

Коли в казку вірять всі,

Вогники яскраво сяють,

Закликають в кожний дім.

Приспів: (2)

Святий, святий Миколай,

Ти до нас прийди, прийди,

Святий, святий Миколай,

Подарунки принеси!

Ми чекаємо на Тебе

Цілий довгий-довгий рік.

Нам з тобою так весело,

Ти приносиш радість, сміх.

Просимо Тебе ласкаво,

Не забудь, не оминай,

Своїх діточок вкраїнських

Із святами привітай!

Приспів. (2)

Доброти свіча (Пісня про Святого Миколая)

Ніхто не знає автора музики та слів цієї пісні, але українці залюбки виконують її на свята.

Текст пісні "Доброти свіча:

Біле поле, біла річка, срібно-білий гай,

Йде з небес на білу землю Святий Миколай.

А з ним білі янголята у двори спішать,

Щоби гарні подарунки діточкам роздать.

Подарунки у святого є аж повний міх,

Обдарує нині щедро діточок усіх.

Миколая з нетерпінням на землі всі ждуть,

Ясні зіроньки на небі освітляють путь.

В Бога ласки за нас просить Миколай Святий,

Щоб у серденьку дитячім радість засвітить.

Миколая щиро любить кожне дитинча,

Не загасне в його серці доброти свіча!

Не загасне в його серці доброти свіча!

Ішов Миколай

Однак з улюблених дитячих пісеньок про Чудотворця, яку люблять не тільки малі, а й дорослі.

Текст пісні:

Ішов Миколай лужком, бережком,

Святий Миколай з чарівним мішком,



Від хати до хати діток мішком,

Ішов Миколай з червоним мішком.

Від хати до хати діток мішком,

Ішов Миколай з червоним мішком.

Відчиняйте двері — йде Миколай,

Він благословляє український край.

Пропаде руїна, ненька – Україна

Буде процвітати з краю в край.

Пропаде руїна, ненька – Україна

Буде процвітати з краю в край.

Вже у вашій хаті святий Миколай,

Ти його поклоном радо зустрічай.



Хай пісні веселі линуть у оселі,

до смаку дарунки обирай!

Хай пісні веселі линуть у оселі,

до смаку дарунки обирай!

Ходить по землі Святий Миколай

Зворушлива пісня про Миколая від Лесі Соболевської не залишить нікого байдужим. Ось слова "Святого Миколая":

Нічка-чарівничка глянула у шибку.

Я затулю вічка та засну не швидко.

Вдень була я чемна, бо сьогодні, знаю,

Що для чемних діток є дарунки

В святого Миколая.

Приспів:

Ходить по землі святий Миколай,

Тільки ти засни і його чекай.

Ти лише повір в те, що він прийде,

Якщо будеш ти добрим до людей.

Уночі на небі зіронька засяє.

Чарівник ласкавий в гості завітає.

А ясного ранку під подушку гляну

І від Миколая подарунок

З радістю дістану.

Приспів.

Хочу в Миколая щиро попросити,

Щоб чарівна казка панувала в світі,

Щоб не обминула жодної хатини,

Бо її чекає з нетерпінням

Кожная дитина.

Приспів.

Виглядаю Миколая

Дитяча пісенька українською мовою чудово описує очікування дітвори напередодні свята.

Слова і музика Наталія Антоник, виконує Юлія Солтисяк:

Вже на небі срібний місяць

водить зірок череду.

І в його чарівнім світлі

по стежинці я іду.

Знов танцюючі сніжинки

засипають всі сліди.

Я чекаю, виглядаю,

чи не прийде він сюди.

Приспів:

Миколай, Миколай,

Ти до нас завітай,

Миколай, Миколай,

Ти про нас не забувай.

Він завжди прийде таємно,

тільки нічка на поріг.

Поспішає недаремно,

щоб відвідати усіх.

Він приносить подарунки,

Радість, злагоду, тепло.

А на ранок рясним снігом

знов доріжки замело.

Всі маленькі діточки

Прості, але щирі слова цієї пісні легко вивчать навіть наймолодші!

Всі маленькі діточки свято це чекають,

І швиденько під подушки зранку заглядають.

Приспів:

Святий Миколай завітай до нас,

Щиро дякуємо ми в цей святковий час.

Чемним діточкам приніс солодкі даруночки,

А кому подарував дуже гарні різочки.

Приспів:

Святий Миколай завітай до нас,

Щиро дякуємо ми в цей святковий час.

Чудотворець Миколай всім допомагає,

в кожну хату і родину з святом привітає.

Приспів:

Святий Миколай завітай до нас,

Щиро дякуємо ми в цей святковий час.

Святий Миколай завітав до нас,

Щиро дякуємо ми і Любимо Вас!

Миколай (Засинай) – Захар

Добра колискова, яку Захар випустив у 2019 році, дуже сподобається вашим діткам.

Текст пісні:

Мамо! Я перевірю це вікно,

Чи привідкритим є воно,

Щоб він зайшов! Щоб він зайшов!

Тату! Не зачиняй, будь ласка, хату,

Ти ж знаєш, я чекаю свята,

Щоб він прийшов! Щоб він прийшов!

Приспів.

Засинай, засинай, оченята закривай,

Перешкоди на шляху Миколая забирай,

Щоб вночі святий добряк не зашпортався, не впав,

Подарунки не розбив, собі ногу не зламав!

Ти засинай, засинай, оченята закривай,

Перешкоди на шляху Миколая забирай,

Бо вночі цей добряк добряче може впасти,

Іграшки свої склади – не став Миколі пастки!

Мамо! Моя ти люба, рідна ненько,

Ти розбуди мене раненько,

Щоб не проспав і вчасно встав!

Тату! Я так чекаю цього свята,

І подарунків повну хату,

Я ж чемним був! Я чемним був!

Приспів.

Засинай, засинай, оченята закривай,

Перешкоди на шляху Миколая забирай,

Щоб вночі святий добряк не зашпортався, не впав,

Подарунки не розбив, собі ногу не зламав!

Ти засинай, засинай, оченята закривай,

Перешкоди на шляху Миколая забирай,

Бо вночі цей добряк добряче може впасти,

Іграшки свої склади – не став Миколі пастки!

Дідо Бородатий – Перкалаба & Eugene Hütz

Відомий український гурт Перкалаба разом із музикантом Євгеном Гудзом також вирішили обіграти тему бороди Миколая та заспівали про улюбленого "Діда" дошкільнят, дітей та дорослих.

Відео виконання пісні "Дідо Бородатий":

Святий Миколай – Павло Табаков

Лірична пісня про Миколая від співака Павла Табакова підкорить вас з першої ноти. Ловіть порцію затишку та святкового настрою!

Слова:

Святого Миколая празник приходить,

І усі негаразди з святом цим проходять.

Краснії подарунки дітям приносить

В кожен дім, діти знають, з радістю приходить.

Приспів:

Як зіронька в небі зійде, як білий сніг тихо паде,

З подарунком Миколай прийде.

Як зіронька в небі зійде, як білий сніг тихо паде,

З подарунком Миколай прийде.

Свято у кожну хату Миколай приносить,

Різні дарунки має, хто які попросить.

Святому Миколаю пісню співаєм,

Злагоди і любові вам усім бажаєм.

Приспів (2)

"Святий Миколай" у виконанні Павла Табакова:

Миколай – Мері

Нові пісні про Святого Миколая теж варті уваги! Минулоріч усі чемні шанувальники української музики Віктор Винник і музиканти гурту "Мері" отримали подарунок під подушку – святкову пісню "Миколай", яку вже встигли полюбити українці. На додачу, вони випустили казковий анімаційний кліп про Святого Миколая. "Мері" нагадують, що Чудотворець існує, якщо вірити в нього.

А ви знаєте текст пісні "Миколай"?

Ти хто – Дід Мороз? – Ні, я – Миколай,

Ну тоді, заходь, взуття не знімай,

Всі свої – будь, як вдома, і не стій за порогом,

Посидиш трохи з нами, відпочинеш з дороги.

Ну розказуй, як сам? Де весь рік пропадаєш?

Що нового у вас, бо у нас, – ну, сам знаєш.

Ми хотіли, як краще, але нас не почули,

Із новин у нас тільки, тільки вибори були.

Приспів:

Привітає з Новим роком всіх старенький Миколай,

І погляне добрим оком на Вкраїну, рідний край.

Він про тебе не забуде, тільки ти його чекай,

З Новим роком привітає, всіх старенький Миколай.

Як там цей Санта Клаус? Ми на нього чекали,

Але наша таможня в нього оленів забрала.

В Санта Клауса класно, бо його фінансують,

Але я таке чув, що його депортують.

І співає країна "белые розы",

І чекає на їхнього дєда мороза.

Але Ти у нас є, Святий Миколаю,

Ми Тебе ні на кого ніколи не проміняєм!

Приспів.

Миколай вже близько, він скоро прийде до тебе,

Він просто не може про тебе забути,

Тобі потрібно тільки вірити, вірити і чекати...

На свого Святого Миколая, на нашого Миколая.

"Миколай" у виконанні гурту "Мері" – дивіться відео онлайн:

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