Хто такий Святий Миколай: легенда й історія для дітей

День Святого Миколая – одне з найрадісніших і найочікуваніших свят для дітей. Розповідаємо цікаві легенди про Святого Миколая для дітей.

З року в рік маленькі українці чекають подарунки від Святого Миколая, який традиційно залишає їх під подушками. Всі вірять в його чудеса і в те, що подарунки він приносить тільки слухняним. Але хто такий Святий Миколай? Найголовніше те, що на відміну від більшості святих, святий Миколай – це дійсно реальна історична особистість.

Актуально: Лист до Миколая: зразок, як написати святому і що попросити в нього

Хто такий Святий Миколай

Святий Миколай – чудотворець, благодійник, чарівник. У ніч на 19 грудня, в день його пам'яті, він розносить подарунки дітям, вітає із зимою, благословляє на добрі справи.

Микола жив у місті Патара, у Малій Азії. Народився він в 280 році в родині багатих і благочестивих батьків Феофана і Нонни. Дядько Миколи був єпископом патарським. Юнак зростала в любові і добрі, але його глибоко засмучувала навколишня бідність і убогість городян. Він, як міг, допомагав бідним сім'ям, дітям-сиротам. Щоб не принижувати людей милостинею, він ночами розносив їжу, одяг, ласощі і клав на порозі бідних будинків. Згодом люди дізналися про благодійника і вже відкрито йшли до нього зі своїми бідами і проблемами.

Хто такий Святий Миколай

Ще в юному віці він став батьком для сиріт, милостивим подавцем для бідних, в біді – помічником, в горі – утішником. Микола залишив світське життя і віддався службі Господу. Продав після смерті батьків все добро, гроші роздав убогим і жебракам, а сам відправився паломником в Палестину. Повернувшись, став священиком в місті Міри, а згодом – єпископом.

Святий Миколай – образ, який асоціюється з високими людськими моральними цінностями, глибокою вірою в Бога і праведність існування на землі. Не гроші, а любов, порядність, доброчесність і благородство правлять світом. І один раз на рік, в чарівну грудневу ніч, у всіх у нас є можливість бути благодійниками заради власного задоволення і Божої милості. Завдяки доброму імені Святого Миколая кожен з нас може зробити щасливими стільки діток, позбавлених батьківської ласки. Та й до своїх дітей є можливість в цей день прийти з казкою і відзначити гарне навчання і слухняність.

Легенди про Миколая – історії для дітей

Миколай і три мішечки золота

Якось давним-давно жив Микола. Був він родом з досить забезпеченої сім'ї, але при цьому не цурався бідних і допомагав, чим міг. Так ось одного разу дізнався він про одного нещасного селянина, який збанкрутував в одну мить. У того бідолахи було троє дочок на виданні. У ті далекі часи без приданого було просто неможливо вийти заміж, тому дочкам довелося б йти важко працювати або піти в блуд, щоб хоча б прогодувати. Зглянувся Микола над бідними дівчатами, і пробравшись тихо до їхнього будинку посеред ночі вкинув в віконце три мішечки із золотом для кожної з дочок. Ось так Микола, тоді ще молодий священик, врятував трьох дівчат від важкої долі.

Легенди про Святого Миколая

Миколай і його маленький друг

Мало хто помічав, але дуже часто на картинках Святого Миколая зображують не самого, а з чотириногим другом – осликом. Цей ослик не простий, у нього сріблясто-сіра вовна, але все ж земної породи. Він завжди супроводжує Миколи Чудотворця і допомагає йому розносити подарунки дітям. Подейкують, що цей ослик пра-пра-правнук того самого знаменитого осла, що ввіз в Єрусалим Ісуса Христа.

Миколай і його чарівна книга

Кажуть, вдома у Святого Миколая є чарівна книга. У цій книзі все записано і про всіх. Там є всі хороші і погані справи, які за рік зробила людина. Тому і говорять, що якщо ти себе в цьому році погано вів, то подарунка від великого чарівника тобі не бачити. Але Святий Миколай добрий чарівник і готовий пробачити всі погані вчинки, варто тільки щиро попросити вибачення у всіх, кого образив і у самого Святого. Якщо почуття провини буде щирим, тоді можеш просити у Чудотворця чого завгодно – він все виконає. Головне не бути жадібним і не просити занадто багато, інакше покарає тебе Святий Миколай в наступному році.

Цікаві факти про Миколая

Розповідь про Миколая – цікаві факти

Факт 1. Збереглися відомості, що, ще будучи немовлям, Микола відрізнявся від інших дітей. Так, вважається, що новонароджений дотримувався посту і їв молоко матері тільки по середах і п'ятницях після вечірньої молитви, а під час хрещення простояв в купелі три години на ногах.

Факт 2. Вже у два роки Микола знав усі букви, а в три навчився читати по складах. Він сам вибрав собі вчителя, підійшовши до помосту, де торгували рабами, і взявши одного з них за руку. Цей раб виявився сином багатія з Сирії, знав три мови, сповідував християнську віру і був хрещений під ім'ям Іоанн.

Факт 3. До наших днів дійшли легенди про чудеса, які робив святий. Наприклад, коли в місті Міри настав голод, Микола з'явився уві сні італійському купцю, вклав йому в руку три золоті монети і повелів спорядити корабель і привезти в Міру жито.

Читайте також: Вірші про Святого Миколая для дітей і дорослих: ТОП 40