Фільми і серіали про Чорнобиль, які показують правду про аварію на ЧАЕС

Щорічно 26 квітня відзначають Міжнародний день пам'яті про чорнобильську катастрофу. З цієї нагоди ми приготували для вас підбірку найкращих фільмів та серіалів, які розповідають усе про реактор ЧАЕС, Чорнобиль та Прип'ять.

Чорнобильські бабусі

Оригінальна назва: The Babushkas of Chernobyl

Жанр: документальний фільм

Рік: 2015

Країна: США

Тривалість: 70 хв

Режисер: Голлі Морріс, Енн Боґарт

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Сюжет. Це історія трьох жінок. Вони самопоселенки – не готові покинути свої домівки в Чорнобильській зоні відчуження. Сусідів тут давно нема, адже вони виїхали. Чоловіки героїнь померли. Попри усе, ця жіноча компанія тримається й живе в одному з найнебезпечніших місць світу.

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серіал "Чорнобиль"

Оригінальна назва: Chernobyl

Жанр: історична драма

Рік: 2019

Країна: США, Великобританія

Тривалість: 5 серій по 60-72 хв

Режисер: Юган Ренк

Сюжет. 26 квітня 1986 року на Чорнобильській атомній електростанції в Україні, Радянському Союзі, стався масштабний вибух, який випустив радіоактивні матеріали по всій Білорусі, Росії та Україні. Вони долітали до Скандинавії та Західної Європи. Це одна з найстрашніших техногенних катастроф в історії, а жертви дуже великі...

Голоси Чорнобиля

Оригінальна назва: La supplication

Жанр: історична драма

Рік: 2016

Країна: Люксембург, Австрія, Україна

Тривалість: 85 хв

Режисер: Пол Крухтен

Сюжет. В основу фільму покладено книгу Світлани Алексієвич "Чорнобильська молитва". Цей фільм не про Чорнобиль, а про Чорнобильський світ, про який ми майже нічого не знаємо. Свідчення залишаються: вчені, викладачі, журналісти, діти... Вони говорять про те, яким було їх повсякденне життя, а потім катастрофа. Їхні голоси утворюють довге, жахливе, але необхідне благання, яке перетинає межі та призводить до того, щоб поставити під сумнів наше хитке життя.

Чорнобиль.3828

Оригінальна назва: Чорнобиль.3828

Жанр: документальний фільм

Рік: 2011

Країна: Україна

Тривалість: 30 хв

Режисер: Сергій Заболотний

Сюжет. Це фільм-спогад розвідника-дозиметриста Валерія Стародумова. Розповідається про вересневі дні 1986 року. Це була смертельна небезпека для робочих, які чистили покрівлі біля самого епіцентру вибуху. Робототехніка відмовила, а солдати строкової служби та курсанти військових училищ працювали.

Битва за Чернобыль

Оригінальна назва: The Battle of Chernobyl

Жанр: документальний фільм

Рік: 2006

Країна: Італія

Тривалість: 93 хв

Режисер: Томас Джонсон

Сюжет. 26 квітня 1986 року полум'я висотою 1000 футів підіймається в небо України. Четвертий реактор Чорнобильської АЕС щойно вибухнув. Починається битва, в якій беруть участь 500 тисяч осіб з усього Радянського Союзу. Мета – "ліквідувати" радіоактивність, побудувати "саркофаг" пошкодженого реактора та врятувати світ від другого вибуху, який знищив би половину Європи.

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