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Фільми і серіали про Чорнобиль, які показують правду про аварію на ЧАЕС
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Щорічно 26 квітня відзначають Міжнародний день пам'яті про чорнобильську катастрофу. З цієї нагоди ми приготували для вас підбірку найкращих фільмів та серіалів, які розповідають усе про реактор ЧАЕС, Чорнобиль та Прип'ять.
Чорнобильські бабусі
- Оригінальна назва: The Babushkas of Chernobyl
- Жанр: документальний фільм
- Рік: 2015
- Країна: США
- Тривалість: 70 хв
- Режисер: Голлі Морріс, Енн Боґарт
Переглянути на Takflix можна за ЦИМ посиланням.
Сюжет. Це історія трьох жінок. Вони самопоселенки – не готові покинути свої домівки в Чорнобильській зоні відчуження. Сусідів тут давно нема, адже вони виїхали. Чоловіки героїнь померли. Попри усе, ця жіноча компанія тримається й живе в одному з найнебезпечніших місць світу.
І ще: Чорнобиль. 34 роки потому: книги про жахливу катастрофу
серіал "Чорнобиль"
- Оригінальна назва: Chernobyl
- Жанр: історична драма
- Рік: 2019
- Країна: США, Великобританія
- Тривалість: 5 серій по 60-72 хв
- Режисер: Юган Ренк
Сюжет. 26 квітня 1986 року на Чорнобильській атомній електростанції в Україні, Радянському Союзі, стався масштабний вибух, який випустив радіоактивні матеріали по всій Білорусі, Росії та Україні. Вони долітали до Скандинавії та Західної Європи. Це одна з найстрашніших техногенних катастроф в історії, а жертви дуже великі...
Голоси Чорнобиля
- Оригінальна назва: La supplication
- Жанр: історична драма
- Рік: 2016
- Країна: Люксембург, Австрія, Україна
- Тривалість: 85 хв
- Режисер: Пол Крухтен
Сюжет. В основу фільму покладено книгу Світлани Алексієвич "Чорнобильська молитва". Цей фільм не про Чорнобиль, а про Чорнобильський світ, про який ми майже нічого не знаємо. Свідчення залишаються: вчені, викладачі, журналісти, діти... Вони говорять про те, яким було їх повсякденне життя, а потім катастрофа. Їхні голоси утворюють довге, жахливе, але необхідне благання, яке перетинає межі та призводить до того, щоб поставити під сумнів наше хитке життя.
Чорнобиль.3828
- Оригінальна назва: Чорнобиль.3828
- Жанр: документальний фільм
- Рік: 2011
- Країна: Україна
- Тривалість: 30 хв
- Режисер: Сергій Заболотний
Сюжет. Це фільм-спогад розвідника-дозиметриста Валерія Стародумова. Розповідається про вересневі дні 1986 року. Це була смертельна небезпека для робочих, які чистили покрівлі біля самого епіцентру вибуху. Робототехніка відмовила, а солдати строкової служби та курсанти військових училищ працювали.
Битва за Чернобыль
- Оригінальна назва: The Battle of Chernobyl
- Жанр: документальний фільм
- Рік: 2006
- Країна: Італія
- Тривалість: 93 хв
- Режисер: Томас Джонсон
Сюжет. 26 квітня 1986 року полум'я висотою 1000 футів підіймається в небо України. Четвертий реактор Чорнобильської АЕС щойно вибухнув. Починається битва, в якій беруть участь 500 тисяч осіб з усього Радянського Союзу. Мета – "ліквідувати" радіоактивність, побудувати "саркофаг" пошкодженого реактора та врятувати світ від другого вибуху, який знищив би половину Європи.
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